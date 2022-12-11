Twitter dosyaları: Trump’ın kapatılan hesabının perde arkası ve FBI ilişkisi açıklandı

- “Twitter, seçimlerde istihbarat servisleriyle iletişim halindeydi”
- Twitter dosyaları nedir?
- Twitter, diğer ülkelerin kurumlarıyla çalıştı mı?
- Yorumlar
Twitter, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na düzenlenen saldırının ardından dönemin Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabını 8 Ocak’ta askıya almaya karar vermişti. Ancak görünen o ki bu işlem aylar öncesinden planlanmış ve hatta karar verilme sürecinde FBI ve diğer federal kurumlarla iletişim gerçekleştirilerek sansürler uygulanmış.
Taibbi’nin tweet dizisinde belgelerle birlikte üst düzey Twitter yetkililerin FBI başta olmak üzere İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat ile haftalık toplantılar gerçekleştirildiği belirtiliyor. Zamanla istihbarat ve FBI ile daha fazla görüşüldüğü ve Twitter yetkililerin karar olma sürecinin büyük oranda etkilendiği aktarılıyor.
“Twitter, seçimlerde istihbarat servisleriyle iletişim halindeydi”
Bağımsız gazeteci Matt Taibbi, “Seçimler yaklaşırken, belki de federal kurumların baskısı altında kalan üst düzey yöneticiler, zaman geçtikçe daha fazla görüştükleri kurallarla giderek daha fazla mücadele etmeye başladı.” ifadelerini kullanarak Twitter’ın üst düzey yetkililerinin açıkça federal kurumların istediği şeyleri yaptığını belirtiyor.
Twitter’ın Trump’ın hesabını askıya alma süreci aslında Kongre Binası'na düzenlenen saldırıdan çok daha önce başlamış. Açıklananlara göre 10 Aralık 2020’de Twitter, Trump’ın mesajlarını sınırlamak için yeni bir 'L3 deamplifikasyon' aracı geliştirmiş ve bunu Trump'ın erişimini daha hızlı ve sessizce sınırlamak için kullanmış.
Twitter dosyaları nedir?
Twitter, diğer ülkelerin kurumlarıyla çalıştı mı?
Elon Musk’ın açıkladığı veriler şimdilik çoğunlukla ABD’yi etkileyen olaylara odaklanmış durumda. Twitter’ın diğer ülkelerde benzer faaliyetler gerçekleştirip gerçekleştirmediği, siyasileri veya kanaat önderlerine gizli sansür uygulayıp uygulamadığı veya Twitter’ın ABD harici istihbarat kurumlarıyla çalışıp çalışmadığı belirsizliğini sürdürüyor.Kaynakça https://nypost.com/2022/12/09/twitter-files-part-3-details-trumps-ban-after-jan-6-capitol-riot/ https://twitter.com/mtaibbi/status/1601352083617505281 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım