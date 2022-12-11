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    Twitter dosyaları: Trump’ın kapatılan hesabının perde arkası ve FBI ilişkisi açıklandı

    Elon Musk, Twitter’ın eski yönetimine ait kirli çamaşırlarını ortaya dökmeye devam ediyor. Twitter dosyalarının üçüncü bölümünde Trump’ın hesabının kapatılmasını ve FBI ilişkisine değiniliyor.
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    Twitter'ın Trump'ı yasaklama süreci ve FBI ile ilişkisi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Twitter’ın sahibi Elon Musk, eski yönetimine ait kirli çamaşırları paylaşmaya devam ediyor. Musk elde edilen bilgileri gazeteci Matt Taibbi aracılığıyla yayınladı. “Twitter dosyaları 3” olarak ifade edilen yeni ifşa, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının askıya alınma sürecini, FBI, İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ile olan endişe verici ilişkisini ortaya koyuyor.

    Twitter, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na düzenlenen saldırının ardından dönemin Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabını 8 Ocak’ta askıya almaya karar vermişti. Ancak görünen o ki bu işlem aylar öncesinden planlanmış ve hatta karar verilme sürecinde FBI ve diğer federal kurumlarla iletişim gerçekleştirilerek sansürler uygulanmış.

    Taibbi’nin tweet dizisinde belgelerle birlikte üst düzey Twitter yetkililerin FBI başta olmak üzere İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat ile haftalık toplantılar gerçekleştirildiği belirtiliyor. Zamanla istihbarat ve FBI ile daha fazla görüşüldüğü ve Twitter yetkililerin karar olma sürecinin büyük oranda etkilendiği aktarılıyor.

    “Twitter, seçimlerde istihbarat servisleriyle iletişim halindeydi”

    Bağımsız gazeteci Matt Taibbi, “Seçimler yaklaşırken, belki de federal kurumların baskısı altında kalan üst düzey yöneticiler, zaman geçtikçe daha fazla görüştükleri kurallarla giderek daha fazla mücadele etmeye başladı.” ifadelerini kullanarak Twitter’ın üst düzey yetkililerinin açıkça federal kurumların istediği şeyleri yaptığını belirtiyor.

    Twitter’ın Trump’ın hesabını askıya alma süreci aslında Kongre Binası'na düzenlenen saldırıdan çok daha önce başlamış. Açıklananlara göre 10 Aralık 2020’de Twitter, Trump’ın mesajlarını sınırlamak için yeni bir 'L3 deamplifikasyon' aracı geliştirmiş ve bunu Trump'ın erişimini daha hızlı ve sessizce sınırlamak için kullanmış.

    Twitter dosyaları nedir?

    Twitter'ın Trump'ı yasaklama süreci ve FBI ile ilişkisi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, ilk olarak 3 Aralık’ta “Twitter files” adı altında platformun eski yönetimi dönemlerinde gerçekleşen ve ifade özgürlüğüne karşı olan gizli belgeleri açığa çıkarmaya başladı. 3 Aralık’ta Matt Taibbi, ABD Başkanı Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayarından çıkan belgelerin sansürlenerek Twitter’da yayınlanmasının engellendiğini açıklamıştı. Ardından Bari Weiss, 9 Aralık tarihinde Twitter dosyalarının ikinci kısmını ortaya koyarak platformun kullanıcıları “gizlice ve fark edilmeksizin” sansürlediğini ortaya çıkarmıştı.

    Twitter, diğer ülkelerin kurumlarıyla çalıştı mı?

    Elon Musk’ın açıkladığı veriler şimdilik çoğunlukla ABD’yi etkileyen olaylara odaklanmış durumda. Twitter’ın diğer ülkelerde benzer faaliyetler gerçekleştirip gerçekleştirmediği, siyasileri veya kanaat önderlerine gizli sansür uygulayıp uygulamadığı veya Twitter’ın ABD harici istihbarat kurumlarıyla çalışıp çalışmadığı belirsizliğini sürdürüyor.

    Kaynakça https://nypost.com/2022/12/09/twitter-files-part-3-details-trumps-ban-after-jan-6-capitol-riot/ https://twitter.com/mtaibbi/status/1601352083617505281
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 6 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 6 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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