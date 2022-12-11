Twitter dosyaları: Trump’ın kapatılan hesabının perde arkası ve FBI ilişkisi açıklandı

Tam Boyutta Gör Twitter’ın sahibi Elon Musk, eski yönetimine ait kirli çamaşırları paylaşmaya devam ediyor. Musk elde edilen bilgileri gazeteci Matt Taibbi aracılığıyla yayınladı. “Twitter dosyaları 3” olarak ifade edilen yeni ifşa, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının askıya alınma sürecini, FBI, İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ile olan endişe verici ilişkisini ortaya koyuyor.

Twitter, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na düzenlenen saldırının ardından dönemin Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabını 8 Ocak’ta askıya almaya karar vermişti. Ancak görünen o ki bu işlem aylar öncesinden planlanmış ve hatta karar verilme sürecinde FBI ve diğer federal kurumlarla iletişim gerçekleştirilerek sansürler uygulanmış.

Taibbi’nin tweet dizisinde belgelerle birlikte üst düzey Twitter yetkililerin FBI başta olmak üzere İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat ile haftalık toplantılar gerçekleştirildiği belirtiliyor. Zamanla istihbarat ve FBI ile daha fazla görüşüldüğü ve Twitter yetkililerin karar olma sürecinin büyük oranda etkilendiği aktarılıyor.

Elon Musk Twitter’ın gizli sansürünü gidermek için çalışıyor 1 gün önce eklendi

“Twitter, seçimlerde istihbarat servisleriyle iletişim halindeydi”

Bağımsız gazeteci Matt Taibbi, “Seçimler yaklaşırken, belki de federal kurumların baskısı altında kalan üst düzey yöneticiler, zaman geçtikçe daha fazla görüştükleri kurallarla giderek daha fazla mücadele etmeye başladı.” ifadelerini kullanarak Twitter’ın üst düzey yetkililerinin açıkça federal kurumların istediği şeyleri yaptığını belirtiyor.

Twitter’ın Trump’ın hesabını askıya alma süreci aslında Kongre Binası'na düzenlenen saldırıdan çok daha önce başlamış. Açıklananlara göre 10 Aralık 2020’de Twitter, Trump’ın mesajlarını sınırlamak için yeni bir 'L3 deamplifikasyon' aracı geliştirmiş ve bunu Trump'ın erişimini daha hızlı ve sessizce sınırlamak için kullanmış.

Twitter dosyaları nedir?

Tam Boyutta Gör Elon Musk, ilk olarak 3 Aralık’ta “Twitter files” adı altında platformun eski yönetimi dönemlerinde gerçekleşen ve ifade özgürlüğüne karşı olan gizli belgeleri açığa çıkarmaya başladı. 3 Aralık’ta Matt Taibbi, ABD Başkanı Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayarından çıkan belgelerin sansürlenerek Twitter’da yayınlanmasının engellendiğini açıklamıştı. Ardından Bari Weiss, 9 Aralık tarihinde Twitter dosyalarının ikinci kısmını ortaya koyarak platformun kullanıcıları “gizlice ve fark edilmeksizin” sansürlediğini ortaya çıkarmıştı.

Twitter, diğer ülkelerin kurumlarıyla çalıştı mı?

Elon Musk’ın açıkladığı veriler şimdilik çoğunlukla ABD’yi etkileyen olaylara odaklanmış durumda. Twitter’ın diğer ülkelerde benzer faaliyetler gerçekleştirip gerçekleştirmediği, siyasileri veya kanaat önderlerine gizli sansür uygulayıp uygulamadığı veya Twitter’ın ABD harici istihbarat kurumlarıyla çalışıp çalışmadığı belirsizliğini sürdürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Twitter'ın Trump'ı yasaklama süreci ve FBI ile ilişkisi açıklandı