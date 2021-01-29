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    Elon Musk: "Cybertruck'ın üretimi bu yıla yetişmeyecek"

    2019'da tanıtılan Tesla Cybertruck'ın 2021 yılında piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Elon Musk, elektrikli pickup'ı bu yıla yetiştiremeyeceklerini, seri üretimin 2022'de başlamasını umduğunu belirtti.
    3 sa.
    1,7b
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    3

    Elon Musk:

    2019 yılında örtüsü kaldırılan Cybertruck şüphesiz ki Tesla'nın tanıttığı en ilginç araçlardan biri oldu. Gerek farklı tasarımı gerekse kırılmaz camlarıyla gündeme gelen elektrikli pickup'ın seri üretimi bu yıla yetişmeyecek gibi görünüyor.

    Elon Musk, Cybertruck'ın lansmanında aracın üretimine 2021 yılında başlayacaklarını duyurmuştu. Bu Tesla için fazlasıyla iddialı bir hedefti fakat planlar tutmadı. Musk, kısa süre önce yaptığı açıklamada "Bu yıl birkaç Cybertruck teslim edebilirsek gerçekten şanslı sayılırız" ifadelerine yer verdi. Dolayısıyla elektrikli pickup'ın seri üretimi 2022 yılına kaldı.

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    Cybertruck'ın geliştirilme süreciyle ilgili de bilgi paylaşan Musk şöyle konuştu: "Cybertruck'ın mühendisliğinin neredeyse tamamını bitirdik. Bu nedenle artık tasarım merkezi düzeyinde veya tasarım düzeyinde yineleme yapmıyoruz. Çok yakında Cybertruck'ı çalışır hale getirmek için gereken ekipmanı sipariş edeceğiz. Cybertruck büyük bir araç ve uzun bir kasası var. Dolayısıyla arka bölüm için Model Y'deki 6000 ton yerine 8000 tonluk döküm presi kullanacağız."

    Ayrıca Bkz. "Toyota, küresel satışlarda Volkswagen'i geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu"

    Cybertruck'ın yanı sıra Tesla'nın merakla beklenen ikinci nesil Roadster modeli de ertelendi. Tanıtıldığı 2017 yılında 1.9 saniyelik 0-100 km/s performansı ve 1000 kilometreye yakın menzil gibi özellikleriyle dikkatleri üzerine toplayan otomobilin 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Fakat Elon Musk, Roadster üretimi için de 2022 yılını işaret etti.

    Elon Musk daha önceki açıklamalarında Roadster'ın öncelikleri olmadığını, Cybertruck'a odaklanacaklarını belirtmişti. Elektrikli pickup'ın 2022 yılına sarktığını düşünürsek Roadster için önümüzde epey zaman var gibi görünüyor.



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    Pilotsuz helikopter havalandı

    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    50 dakika önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    1 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    23 saat önce
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    ti7800 (Eddie Morra) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    TOGG bize yeter... Ne yapayım bu ucubeyi.. Arabanın boyası bile yok. Sanayideki çalışan bir usta'nın rüyasında görüp yapmaya çalıştığı araba gibi. Dışı komple teneke içi teknolojik...
    TOGG bize yeter... Ne yapayım bu ucubeyi.. Arabanın boyası bile yok. Sanayideki çalışan bir usta'nın rüyasında görüp yapmaya çalıştığı araba gibi. Dışı komple ...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ZEPHYR 38 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ucuz bilimkurgu filmlerinde bile bundan daha güzel tasarımlar yapıyorlar.
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    rasterx 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu nasıl iğrençliktir arkadaş. Tamam Elon sun Musk sın anladık ama bu olmadı be Elon dayı.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu adam bu araçla bütün dünyayı mı trollüyo acaba ya?
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    YALLY (Yağız GÜZELSOY) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyidir güzeldir belki ama sanayide sacdan yapılmış gibi tipi var be kardeşim.
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    Kurtçu Restrop 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ulan ya gün sayıyordum asgari ücretimle alayım da çocuklarım bile borcunu ödemeye devam etsin diye
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    S shade_boi (Ali G) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alamayacak tipler kötülemeye gelmiş yine.
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    ppobelter 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tüh ya...
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    C Cm-rc1000 (Bayram Usta) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi olmuş çünkü tam bir teneke yığını ..
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    F fgezgini (Yusuf GELEN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Avrupada satamaz, yaya güvenliği şartlarını sağlamıyor.
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    ti7800 (Eddie Morra) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    TOGG bize yeter... Ne yapayım bu ucubeyi.. Arabanın boyası bile yok. Sanayideki çalışan bir usta'nın rüyasında görüp yapmaya çalıştığı araba gibi. Dışı komple teneke içi teknolojik...
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    1736 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    tesla, elon musk ve
    4 etiket daha tesla cybertruck elektrikli pickup elektrikli araçlar Bilim ve Teknoloji
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