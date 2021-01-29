Elon Musk: "Cybertruck'ın üretimi bu yıla yetişmeyecek"

2019 yılında örtüsü kaldırılan Cybertruck şüphesiz ki Tesla'nın tanıttığı en ilginç araçlardan biri oldu. Gerek farklı tasarımı gerekse kırılmaz camlarıyla gündeme gelen elektrikli pickup'ın seri üretimi bu yıla yetişmeyecek gibi görünüyor.

Elon Musk, Cybertruck'ın lansmanında aracın üretimine 2021 yılında başlayacaklarını duyurmuştu. Bu Tesla için fazlasıyla iddialı bir hedefti fakat planlar tutmadı. Musk, kısa süre önce yaptığı açıklamada "Bu yıl birkaç Cybertruck teslim edebilirsek gerçekten şanslı sayılırız" ifadelerine yer verdi. Dolayısıyla elektrikli pickup'ın seri üretimi 2022 yılına kaldı.

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Cybertruck'ın geliştirilme süreciyle ilgili de bilgi paylaşan Musk şöyle konuştu: "Cybertruck'ın mühendisliğinin neredeyse tamamını bitirdik. Bu nedenle artık tasarım merkezi düzeyinde veya tasarım düzeyinde yineleme yapmıyoruz. Çok yakında Cybertruck'ı çalışır hale getirmek için gereken ekipmanı sipariş edeceğiz. Cybertruck büyük bir araç ve uzun bir kasası var. Dolayısıyla arka bölüm için Model Y'deki 6000 ton yerine 8000 tonluk döküm presi kullanacağız."

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Cybertruck'ın yanı sıra Tesla'nın merakla beklenen ikinci nesil Roadster modeli de ertelendi. Tanıtıldığı 2017 yılında 1.9 saniyelik 0-100 km/s performansı ve 1000 kilometreye yakın menzil gibi özellikleriyle dikkatleri üzerine toplayan otomobilin 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Fakat Elon Musk, Roadster üretimi için de 2022 yılını işaret etti.

Elon Musk daha önceki açıklamalarında Roadster'ın öncelikleri olmadığını, Cybertruck'a odaklanacaklarını belirtmişti. Elektrikli pickup'ın 2022 yılına sarktığını düşünürsek Roadster için önümüzde epey zaman var gibi görünüyor.

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