Toyota, küresel satışlarda Volkswagen'i geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu

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2020 yılı pandemi nedeniyle otomotiv üreticileri için oldukça zorlu bir dönem oldu. Fabrikaların ve showroom'ların kapanmasıyla toplam satışlar 2019'a kıyasla yüzde 14 civarında düştü.

Japon otomotiv devi Toyota, bugün yaptığı yazılı açıklamada grup bazındaki global araç satışlarının 2020'de yüzde 11,3 düşerek 9.52 milyon seviyesine gerilediğini duyurdu. Volkswagen Grubu ise küresel satışların 2020 yılında yüzde 15,2 düşüşle 9.31 milyon seviyesine gerilediğini açıklamıştı.

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Bu kapsamda Toyota, küresel araç satışlarında Volkswagen'i geride bırakarak, beş yıllık sürecin ardından liderlik koltuğunu Alman rakibinden geri almış oldu. Japonya ve genel olarak Asya bölgesinin salgından ABD ve Avrupa pazarlarına göre daha az etkilenmesi, Toyota'nın bu süreci daha az kayıpla atlatmasında büyük rol oynadı.

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2020 yılında Toyota'nın en çok satılan modeli RAV4 oldu. Hibrit ve PHEV (şarj edilebilir hibrit) versiyonlarıyla da dikkat çeken SUV modelin global satışları bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artışla 994 bin adet olarak gerçekleşti. Bu sonuçta Kuzey Amerika ve Çin pazarlarındaki satış rakamları etkili oldu.

IHS Markit'e göre koronavirüs gibi olumsuz faktörlere rağmen küresel otomobil satışları 2021'de 84.4 milyona yükselecek. 2020'de 76.8 milyon satış gerçekleşmişti. 2025'te ise küresel satışların 94.8 milyona ulaşması bekleniyor.

https://www.reuters.com/article/us-toyota-sales/toyota-beats-volkswagen-to-become-worlds-no-1-car-seller-in-2020-idUSKBN29X0II

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