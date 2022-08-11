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    Elon Musk, Tesla Semi teslimatlarının bu yıl başlayacağını duyurdu

    2017'de tanıtılan, 2019'da üretilmesi planlanan Tesla Semi için bu tarih ertelene ertelene 2022'ye kadar geldi. Öte yandan Musk, bugün yaptığı açıklamada teslimatların bu yıl başlayacağını söyledi.
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    Elon Musk duyurdu: Tesla Semi teslimatları bu yıl başlıyor
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    2017 yılında tanıtılan ve satışa sunulması adeta yılan hikayesine dönen Tesla Semi'den haber var. Elon Musk, Tesla Semi teslimatlarının bu yıl başlayacağını duyurdu. Tesla Cybertruck teslimatları ise önümüzdeki yıla sarkmış durumda.

    Musk'ın açıklamasına göre teslimatları yapılacak araçlar Semi'nin uzun menzilli versiyonları olacak. Bu araçların 800 kilometrenin üzerinde sürüş menzili sunması hedefleniyor. Öte yandan bazı sorular hala cevapsız. Örneğin elektrikli çekicinin fiyatı hala belirsizliğini koruyor. Önceki tahminler uzun menzilli versiyon için 180 bin dolarlık satış fiyatını işaret ediyordu.

    Bunun yanı sıra Tesla Semi'de şirketin yeni 4680 tipi silindirik batarya hücrelerinin mi yoksa eski tip 2170 hücrelerinin mi kullanılacağı da henüz açıklanmadı. Semi'nin son haline ilişkin teknik detaylar ilerleyen süreçte belli olacaktır. Öte yandan Semi ilk tanıtıldığında 0.36 Cd hava sürtünme katsayısına ve dört elektrik motoruna sahip olacağı, tam yüklü halde 0-100 km/s hızlanmasını 20 saniyede tamamlayacağı açıklanmıştı.

    ABD'li şirket Tesla Semi için uzun bir sipariş listesine sahip. Örneğin PepsiCo araç tanıtıldıktan sonra filosuna dahil etmek üzere 100 adet uzun menzilli Tesla Semi siparişi vermişti. Şirket geçtiğimiz yıl bu araçlardan 15 tanesini geçen yılın sonuna kadar teslim almayı planlıyordu ancak işler planlandığı gibi gitmedi.

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