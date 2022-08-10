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Tesla CEO'su Elon Musk son dönemde Twitter ile arasında yaşanan olaylarla gündemde. Deneyimli yönetici şimdi de Tesla'daki 6.9 milyar dolarlık hissesini satmasıyla manşetlere taşındı. Musk'ın bu hamlesi de Twitter davasıyla ilişkili.

Daha önce Twitter'ı satın almak için girişimlerde bulunan ve teklif veren Elon Musk, platformun sashte hesaplar konusunda yeteri kadar bilgi vermemesini sebep göstererek bu kararından vazgeçmişti. Ardından Twitter tarafından açılan bir dava ile karşı karşıya kaldı.

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Hisse satışlarını geçen haftaki hissedarlar toplantısının ardından 5, 8 ve 9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği belirtilen Musk, takipçilerinin konuyla alakalı "Satışları bitirdin mi?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Musk, dava sonucu Twitter'ı satın almak zorunda kalması durumunda bu paraya ihtiyacı olacağını ve hisseleri acilen elden çıkarmaktansa böyle bir satış gerçekleştirmeyi seçtiğini söyledi.

Elon Musk, bir başka takipçisinin sorusu üzerine de eğer Twitter'ı satın almak zorunda kalmazsa yeniden Tesla hissesi alabileceğini belirtti.

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Elon Musk, 6.9 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı