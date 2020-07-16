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    Elon Musk, Gigafactory Berlin’in render görüntüsünü paylaştı

    Tesla CEO'su Elon Musk, 2021 yılında faaliyete geçmesini beklediği Gigafactory Berlin'in render görüntüsünü paylaştı. Fabrika, yüzme havuzu ve parti alanı sürpriziyle gelebilir.
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Elon Musk, Gigafactory Berlin’in render görüntüsünü paylaştı

    Elon Musk’ın sahibi oldu Tesla, şirketin dördüncü Gigafactory’sini Almanya Berlin’de inşa ediyor. Sıkıntılı bir onay sürecinin ardından çalışmalarına devam eden şirket, inşaat faaliyetlerini hızlı bir şekilde devam ettiriyor.

    Şirketin CEO’su Elon Musk, fabrikanın durumu ve binanın neye benzeyeceği konusunda sorular sorun takipçilerine 15 Temmuz itibariyle bir sürpriz yaptı ve Gigafactory Berlin’in render görüntüsünü paylaştı.

    Musk, aşağıda yer alan fotoğrafta da görülebileceği üzere oldukça güzel görünen fabrikayla ilgili bazı paylaşımlarda da bulundu. Hangisinin gerçek hangisinin şaka olduğunu bilemediğimiz paylaşımda CEO, fabrikanın çatısına bir yüzme havuzu kurulabileceğini ve yine çatıda iç ve dış mekân parti alanı olabileceğini belirtti.

    Elon Musk, Gigafactory Berlin’in render görüntüsünü paylaştı
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    Görselde dikkat çeken bir başka detay ise çatıdaki güneş panelleri. Bu konuya da açıklık getiren Musk, çatıdaki nesnelerin güneş paneli olduğunu doğruladı. 2021 yılında faaliyete geçmesi beklenen fabrikada ilk etapta Model Y üretimine ağırlık verilecek. Haftada 10 bin araç üretmeyi planlayan şirket bu kapsamda 12 bin kişiye iş imkânı sağlamayı düşünüyor.



    Kaynakça https://mashable.com/article/tesla-berlin-gigafactory-image/ https://cleantechnica.com/2020/07/15/elon-musk-shares-pic-fun-notes-on-tesla-giga-berlin/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tphy1001 1 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Adam turkıyede acacaktı ama bızım baskanla ne konustuysa cıkar cıkmaz solugu anıtkabırde aldı fabrıkayıda cıne berlıne actı bıdaha da ugramaz buralara
    3 Yanıt Yanıtla +10
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    Darknesia (Darknesia ) 1 sa. tphy1001
    Alırım bir dal vergi demiştir kesin :D Malum ülkede nefes almaya gelmiyor biliyorsunuz...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Musty3535123 1 sa. tphy1001
    türkiyede açacağını kim söyledi ? ben o şekilde hiç haber görmedim. gerçekten böyle birşey vardı ve kaçırdıysak yazık olmuş
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    742617000027 1 sa. tphy1001
    saray katkı payı hakkında ufak bi bilgilendirme yapmışlardır
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    homebird (Bilen BİLİR) 1 sa.
    Iyi güzel yap da ormanı katletmeyeydin iyiydi.
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    Faıthful (Oğuzhan ) 1 sa.
    Gitti güzelim fabrika
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    tphy1001 1 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Adam turkıyede acacaktı ama bızım baskanla ne konustuysa cıkar cıkmaz solugu anıtkabırde aldı fabrıkayıda cıne berlıne actı bıdaha da ugramaz buralara
    3 Yanıt Yanıtla +10
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    Darknesia (Darknesia ) 1 sa. tphy1001
    Alırım bir dal vergi demiştir kesin :D Malum ülkede nefes almaya gelmiyor biliyorsunuz...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Musty3535123 1 sa. tphy1001
    türkiyede açacağını kim söyledi ? ben o şekilde hiç haber görmedim. gerçekten böyle birşey vardı ve kaçırdıysak yazık olmuş
    Yanıtla +2
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    742617000027 1 sa. tphy1001
    saray katkı payı hakkında ufak bi bilgilendirme yapmışlardır
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