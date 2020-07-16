Elon Musk, Gigafactory Berlin’in render görüntüsünü paylaştı

Elon Musk’ın sahibi oldu Tesla, şirketin dördüncü Gigafactory’sini Almanya Berlin’de inşa ediyor. Sıkıntılı bir onay sürecinin ardından çalışmalarına devam eden şirket, inşaat faaliyetlerini hızlı bir şekilde devam ettiriyor.

Şirketin CEO’su Elon Musk, fabrikanın durumu ve binanın neye benzeyeceği konusunda sorular sorun takipçilerine 15 Temmuz itibariyle bir sürpriz yaptı ve Gigafactory Berlin’in render görüntüsünü paylaştı.

Musk, aşağıda yer alan fotoğrafta da görülebileceği üzere oldukça güzel görünen fabrikayla ilgili bazı paylaşımlarda da bulundu. Hangisinin gerçek hangisinin şaka olduğunu bilemediğimiz paylaşımda CEO, fabrikanın çatısına bir yüzme havuzu kurulabileceğini ve yine çatıda iç ve dış mekân parti alanı olabileceğini belirtti.

Tam Boyutta Gör

Görselde dikkat çeken bir başka detay ise çatıdaki güneş panelleri. Bu konuya da açıklık getiren Musk, çatıdaki nesnelerin güneş paneli olduğunu doğruladı. 2021 yılında faaliyete geçmesi beklenen fabrikada ilk etapta Model Y üretimine ağırlık verilecek. Haftada 10 bin araç üretmeyi planlayan şirket bu kapsamda 12 bin kişiye iş imkânı sağlamayı düşünüyor.

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