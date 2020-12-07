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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen'den Türkiye'ye 2025'e kadar Passat sözü

    Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 2023 itibariyle Passat üretiminin sonlandırılacağı iddiaları ve iptal edilen Türkiye yatırımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen'den Türkiye'ye 2025'e kadar Passat sözü
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    Son dönemde Herbest Diess'in Türkiye yatırımının iptal edilmesine yönelik açıklaması ve Passat üretim ve satışının sonlandırılacağı iddialarıyla gündeme gelen Volkswagen'in Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv'den konuyla ilgili açıklamalar geldi.

    Hatırlanacak olursa Passat'ın sedan versiyonunun üretim ve satışının 2023'ten itibaren hem Avrupa hem de ABD pazarı için sonlandırılacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Habertürk'e konuşan Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu da bu iddiaları doğruladı. Fakat Volkswagen'in 2025'e kadar Türkiye için Passat sedanın üretim garantisi verdiğini de şu sözlerle açıkladı:

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    "Dünyada, Almanya dahil, Türkiye'den daha fazla Passat sedan satılan bir ülke yok. VW, 2024-2025'e kadar Türkiye için Passat sedanın üretim garantisini verdi. Sedan modeller Avrupa genelinde kurumlar tarafından tercih edilirken, bireysel satışlar ise SUV ve stationwagon karoserlere kayıyor. Pazardaki bu değişim yavaş yavaş Türkiye'ye de geliyor."

    Ayrıca Bkz. "Yeni Volvo S60 için Türkiye yolu göründü: İşte fiyatı"

    "Passat Manisa'da üretilseydi fiyatı değişmezdi"

    Bilaloğlu, yatırım iptal olmasaydı ve Passat Manisa'da üretilseydi fiyatında bir değişim olur muydu sorusuna da şöyle yanıt verdi: "İster tekstil ürünü olsun, ister başka bir ürün olsun uluslararası markalar ürünlerinin fiyatlarını ürettikleri noktadan bağımsız olarak belirlerler. Passat Türkiye'de üretilmiş olsaydı, Türkiye'de satış fiyatı değişmezdi. Fakat, VW Türkiye'de fabrika açsaydı, tüketici markayı daha çok sahiplenebilirdi. Bu da, markanın pazar payında artışa yol açardı."

    Volkswagen'den Türkiye'ye 2025'e kadar Passat sözü
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    "Yatırımın iptal edilmesi Türkiye'ye özel bir durum değil"

    Volkswagen'in Türkiye'de fabrika açmaktan vazgeçmesini de değerlendiren Bilaloğlu, bu kararın sadece Türkiye ile ilgili olmadığını, şirketin tüm dünyada henüz inşaatı başlamamış fabrika yatırımlarını askıya aldığını söyledi. İlerleyen dönemde bu durumun değişebileceğini belirten Bilaloğlu, "Türkiye otomotiv sanayisinde insan kaynağı, konumu ve üretim kalitesi açısından çok önemli bir noktada. VW gibi global bir üreticinin, Türkiye'ye yatırım yapmadan otomotiv faaliyetlerine devam etmesi çok zor görünüyor." şeklinde konuştu.

    2021'de Türkiye'ye gelecek modeller

    Ali Bilaloğlu, 2021 yılında Türkiye'ye gelecek modelleri de açıkladı. Buna göre yeni Golf yılın ilk çeyreğinde, Passat Alltrack üçüncü çeyrekte, T-Cross ise son çeyrekte satışa sunulacak. Seat cephesinde ise yılın ilk çeyreğinde Tarraco ve yeni Leon satışa sunulacak. Bunun yanı sıra Audi A3 de yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak modellerden.



    https://www.haberturk.com/dogus-otomotiv-yonetim-kurulu-baskani-ali-bilaloglu-dan-haberturk-e-ozel-aciklamalar-otomobil-haberl-2894158-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ssj (Kamuran TOPRAK) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Toplum olarak hiçbir zaman bir bilince ulaşamayacağız sanırım. Siyasi sebeplerleden dolayı fabrikalarını açmaktan vazgeçtiler ama bizim Toplumumuz WW den vazgeçmiyor. Fiyatların saçmalaması ve bu sebeplerden ötürü Biraz Boykot edin be kardeşim.
    Toplum olarak hiçbir zaman bir bilince ulaşamayacağız sanırım. Siyasi sebeplerleden dolayı fabrikalarını açmaktan vazgeçtiler ama bizim Toplumumuz WW den vazgeç...
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    5 Yanıt Yanıtla +77
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    Barni Moloztaş (Eren ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben anlamıyorum bizim milletin passat sevdasını
    hadi eskiden fiyatları uygundu ama şimdi 1 milyona kadar çıktı fiyatları
    adamlar fabrikadan vazgeçti bilmemne siyasi sebepler dedi bizimkiler hala almaya devam ediyor
    Ben anlamıyorum bizim milletin passat sevdasını hadi eskiden fiyatları uygundu ama şimdi 1 milyona kadar çıktı fiyatları adamlar fabrikadan vazgeçti bilm...
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    3 Yanıt Yanıtla +56
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    Yürüyen Hoparlör 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hahaha olaya bak.2025’e kadar sıkıntımız yok yani şükür
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    Yorumlar (48) Yorum Yaz Forumda Gör
    teteni (BÜLENT TARAKÇI) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Fransız arabalarını da pretesto etmenin tam zamanı. ABD de bize yaptırım peşinde. Ipone ve microsofttan bilgisayar parçaları ve windows vs almayalım. İsviçre de "Ermeni soykırımı yoktur demek suçtur," sağlık sektörü ile ilgili bir çok ürün üretiyor. Onları da almayalım. Araplar zaten elin uşağı onlardan da petrol almayalım. Bir çok ilaç firması ve sağlık ekipmanları ABD ve Alman menşeili. Onları da almayalım. Çin Türklere zulüm ediyor. Çin den de bir şey almayalım. İsrail den, Fransa dan tohum alıyoruz. Filistin kırmızı çizgimiz. Tarım varsın bitsin, tohum da almayalım. Arabaları Kore den, İlaçları Hindistan dan, petrolü Venezuela dan alalım. Sebze yerine et yiyelim.
    Bunları yapmamız mümkün mü? Tabii ki değil.

    İsteklerimiz ile gerçekler çoğu zaman örtüşmez. Siyasi yönden sorun yaşadığımız ülkelerle alış-verişi kesersek memlekete iğne bile girmez, biz de ürün satamayız. Ürettiğimizi satamazsak işsiz insan sayısı daha da artar. Örneğin Venezuela da en ucuz şey petrol. Fakat istediği gibi üretip, satamıyor. Çünkü petrolü işleyebilmesi için gereken kimyasalları elde edemiyor. Ambargo var. Kendi iç tüketimi gereken finansmanı sağlayamıyor. Alttaki videoyu izlemenizi öneririm.

    Yunanistandan aldığımız lif pamuğun Ege de yapılan üretimden fazla olduğunu biliyor muydunuz? Almadığımızı düşünün, tekstil ne hale gelir? Vakti zamanında Continental firması Türkiye nin olmadığı bir Dünya haritası yayınlamıştı. Kıyamet kopmuştu. Continental firması satışlar düşmesin diye kampanya yapmıştı. Kapış kapış gitmişti. Neden? Çünkü insanımızın çoğu ben merkezcidir. Daha fazla "devletçi" olmak gerekiyor. Yaptırım gücümüzün olması için üretim gerekiyor. Üretmiyorsan, başkasına muhtaçsan elin oğlu istediği gibi at oynatabiliyor.
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    johonwayni (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar fabrika acmaktan vazgecti ancak toplum olarak bunu boykot etmemiz gerekir iken hala VW peşinden gidiliyor.
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    büdünün kaşı 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ilkay zaman izleyin. 2017 model passat 13bin küsür dolar. bizdeki iphone birim fiyatına adamlar passata biniyor, bizde lüx sınıf diye bakılıyor müdür arabası hesapta.
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    aserkang (Ahmet Serkan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar resmen dalga geçmiş.

    Fabrika yatırımını iptal et, Passat üretimini durduracağız de. Sonra 2025 e kadar size Passat var.

    Bu cümlenin açılımı sizden başka bu ürünü satabileceğimiz yer yok, o kadar üretiminde duracak dedik.Hazırda stoklu malzemeler varbiz size bunu 2025 e kadar satarsak süper olur.Biz elektrikliye geçeceğiz,dizele de yasak geliyor, size çakalım dizel passatları demek.

    Üretimi duracak arabayı niye alalım abicim, gerçi bizim insanımızda Passat ın ayrı bir etkisi var. Bunca şeye rağmen koşar alır.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yatırımdan vazgeçmesi tamamen siyasi dır. Her ne kadar inkar etseler de durum bu. Üretimin Türkiye de yapılması fiyat avantajından dolayı TOGG un önünü kesebilirdi. Her şer de bi hayır vardır.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Siyasi sebeplerle ülkemizi gözden çıkaranları biz de gözden çıkarabiliriz bence,adamların ülkesi bir karar aldığında vatandaşları topyekün arkasında duruyorlar,bizim çoğu vatandaşımımız da o ülkenin vatandaşı gibi davranıyor,biraz kendi ülkemizin arkasında durmayı denesek nasıl olur.O paraya başka birçok araba alinabilir böyle giderse lüks merakı birgün bizi vatansız bile bırakabilir...
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    xxl567 (Ahmet Faruk EĞİT) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'yi siyasi olarak desteklemiyoruz. Hatta ülkemizdeki Türklerden de nefret ediyoruz.



    Bu yüzden sizin ülkenize fabrika kurmayacağız.



    Ama mal satıp para kazanmamız lazım.



    Bütün bunlara rağmen, siz bizi protesto etmeyip, kapımızda kuyruk oluyorsanız,



    Eh tamam, 2025'e kadar üretir satarız size, kazanırız paramızı...



    Denseymiş daha samimi olurmuş...
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    The Division Bell 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




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    Akar.



    Kim ne derse desin guzel arabaydi. Ama highline olani.
    1 Yanıt Yanıtla
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    CapriceClassic 1 hf. ( Mesaj Silindi ) The Division Bell
    Milleti gazlıyormuşsun yada yarasına tuz basıyormuşsun gibi bir hisse kapıldım nedense...
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    hevdidik 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dandik honda pejo alacak değiliz tabiki de Passat...
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış.
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