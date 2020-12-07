Volkswagen'den Türkiye'ye 2025'e kadar Passat sözü

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Son dönemde Herbest Diess'in Türkiye yatırımının iptal edilmesine yönelik açıklaması ve Passat üretim ve satışının sonlandırılacağı iddialarıyla gündeme gelen Volkswagen'in Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv'den konuyla ilgili açıklamalar geldi.

Hatırlanacak olursa Passat'ın sedan versiyonunun üretim ve satışının 2023'ten itibaren hem Avrupa hem de ABD pazarı için sonlandırılacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Habertürk'e konuşan Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu da bu iddiaları doğruladı. Fakat Volkswagen'in 2025'e kadar Türkiye için Passat sedanın üretim garantisi verdiğini de şu sözlerle açıkladı:

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"Dünyada, Almanya dahil, Türkiye'den daha fazla Passat sedan satılan bir ülke yok. VW, 2024-2025'e kadar Türkiye için Passat sedanın üretim garantisini verdi. Sedan modeller Avrupa genelinde kurumlar tarafından tercih edilirken, bireysel satışlar ise SUV ve stationwagon karoserlere kayıyor. Pazardaki bu değişim yavaş yavaş Türkiye'ye de geliyor."

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"Passat Manisa'da üretilseydi fiyatı değişmezdi"

Bilaloğlu, yatırım iptal olmasaydı ve Passat Manisa'da üretilseydi fiyatında bir değişim olur muydu sorusuna da şöyle yanıt verdi: "İster tekstil ürünü olsun, ister başka bir ürün olsun uluslararası markalar ürünlerinin fiyatlarını ürettikleri noktadan bağımsız olarak belirlerler. Passat Türkiye'de üretilmiş olsaydı, Türkiye'de satış fiyatı değişmezdi. Fakat, VW Türkiye'de fabrika açsaydı, tüketici markayı daha çok sahiplenebilirdi. Bu da, markanın pazar payında artışa yol açardı."

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"Yatırımın iptal edilmesi Türkiye'ye özel bir durum değil"

Volkswagen'in Türkiye'de fabrika açmaktan vazgeçmesini de değerlendiren Bilaloğlu, bu kararın sadece Türkiye ile ilgili olmadığını, şirketin tüm dünyada henüz inşaatı başlamamış fabrika yatırımlarını askıya aldığını söyledi. İlerleyen dönemde bu durumun değişebileceğini belirten Bilaloğlu, "Türkiye otomotiv sanayisinde insan kaynağı, konumu ve üretim kalitesi açısından çok önemli bir noktada. VW gibi global bir üreticinin, Türkiye'ye yatırım yapmadan otomotiv faaliyetlerine devam etmesi çok zor görünüyor." şeklinde konuştu.

2021'de Türkiye'ye gelecek modeller

Ali Bilaloğlu, 2021 yılında Türkiye'ye gelecek modelleri de açıkladı. Buna göre yeni Golf yılın ilk çeyreğinde, Passat Alltrack üçüncü çeyrekte, T-Cross ise son çeyrekte satışa sunulacak. Seat cephesinde ise yılın ilk çeyreğinde Tarraco ve yeni Leon satışa sunulacak. Bunun yanı sıra Audi A3 de yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak modellerden.

https://www.haberturk.com/dogus-otomotiv-yonetim-kurulu-baskani-ali-bilaloglu-dan-haberturk-e-ozel-aciklamalar-otomobil-haberl-2894158-ekonomi

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