Tesla, 'dünyanın en büyük' çatı güneş enerjisi sistemini kuruyor

Şirket yetkilileri tarafından aktarılanlara göre Texas Gigafactory’de şu anda yapım aşamasında olan 30 MW'lık bir çatı güneş enerjisi sistemi kuruluyor. Bu arada Tesla'nın küresel merkezi olan Giga Texas elektrikli araç (EV) fabrikası, şirketin Model Y elektrikli SUV'larını ürettiği tesis konumunda ve tam hacme ulaşıldığında burada yeni Cybertruck modelinin de üretimi gerçekleşecek.
İlk aşaması tamamlandı
Otomobil üreticisinin kamu politikası ve iş geliştirme kıdemli küresel direktörü Rohan Patel'in de belirttiği gibi Tesla, Giga Texas üretim tesisini elektrikli araç (EV) batarya üretimi ve katot üretimini de içerecek şekilde genişletiyor. Patel, sunum sırasında "Amerika'nın ilk büyük ölçekli batarya üretimi burada ve bataryanın en pahalı parçası olan ilk Amerikan katot üretimi de Giga Texas'ta gerçekleşiyor" dedi.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.