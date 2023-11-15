Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, 'dünyanın en büyük' çatı güneş enerjisi sistemini kuruyor

    Tesla, sadece bir elektrikli otomobil firması değil, aynı zamanda enerji konusunda da faaliyet gösteriyor. Bu bağlamda Tesla’nın dünyanın en büyük çatı güneş enerjisi sistemini kuracağı söyleniyor.
    Tesla, 'dünyanın en büyük' çatı güneş enerjisi sistemini kuruyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, sadece elektrikli otomobil dünyasında değil Solar Roof ve Powerwall gibi enerji çözümleriyle de faaliyet gösteriyor. Öte yandan şirket, halihazırda Austin, Teksas'taki Gigafactory'nin çatısına, tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak devasa bir güneş paneli sistemi kurmakla meşgul.

    Şirket yetkilileri tarafından aktarılanlara göre Texas Gigafactory’de şu anda yapım aşamasında olan 30 MW'lık bir çatı güneş enerjisi sistemi kuruluyor. Bu arada Tesla'nın küresel merkezi olan Giga Texas elektrikli araç (EV) fabrikası, şirketin Model Y elektrikli SUV'larını ürettiği tesis konumunda ve tam hacme ulaşıldığında burada yeni Cybertruck modelinin de üretimi gerçekleşecek.

    İlk aşaması tamamlandı

    Tesla, 'dünyanın en büyük' çatı güneş enerjisi sistemini kuruyor Tam Boyutta Gör
    Tesla yetkilileri Travis County Komiserler Mahkemesi'ne yaptıkları sunumda inşaatın 1. aşamasının tamamlandığını ve fabrikanın 10 MW çatı güneş enerjisi kullanması için gerekli izinlerin alındığını belirtiyor. Yine yetkililere göre, her şey planlandığı gibi giderse toplamda 30 megawatt kapasiteye ulaşılacak. Bu, halihazırda dünyadaki en büyük çatı güneş enerjisi olacak. Tesla yetkilileri sunumda, inşaat tamamlandığında 10 milyon metrekarelik fabrikanın tepesinde 70.000 panelin yer alacağını söyledi. Fabrikanın tüm çatı yüzeyi panelle kaplanmayacak. Bu panellerle ‘TESLA’ yazısı yazılacak.
    Tesla, 'dünyanın en büyük' çatı güneş enerjisi sistemini kuruyor Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın 30MW’lık çatı güneş enerjisi sisteminin en yakın takipçisi ise Sumitomo Rubber Industries'in Tayland'daki Falken Tires fabrikası. Avrupa pazarı için lastik üreten fabrika, çatısında 40.000 güneş panelinden oluşan ve toplam 22 megawatt (MW) civarında bir üretime sahip olması beklenen enerji sisteminin inşasına bu yılın ilk aylarında başladı.

    Otomobil üreticisinin kamu politikası ve iş geliştirme kıdemli küresel direktörü Rohan Patel'in de belirttiği gibi Tesla, Giga Texas üretim tesisini elektrikli araç (EV) batarya üretimi ve katot üretimini de içerecek şekilde genişletiyor. Patel, sunum sırasında "Amerika'nın ilk büyük ölçekli batarya üretimi burada ve bataryanın en pahalı parçası olan ilk Amerikan katot üretimi de Giga Texas'ta gerçekleşiyor" dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dubai ps5 fiyatı 4.evre hemoroid ameliyatı yorumları pasta ciladan sonra araba yıkanır mı yapı kredi yıllık kart ücreti iadesi dershaneye giden öğrenci sayılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A16
    Oppo A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız