Tesla, 'dünyanın en büyük' çatı güneş enerjisi sistemini kuruyor

Tam Boyutta Gör Tesla, sadece elektrikli otomobil dünyasında değil Solar Roof ve Powerwall gibi enerji çözümleriyle de faaliyet gösteriyor. Öte yandan şirket, halihazırda Austin, Teksas'taki Gigafactory'nin çatısına, tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak devasa bir güneş paneli sistemi kurmakla meşgul.

Şirket yetkilileri tarafından aktarılanlara göre Texas Gigafactory’de şu anda yapım aşamasında olan 30 MW'lık bir çatı güneş enerjisi sistemi kuruluyor. Bu arada Tesla'nın küresel merkezi olan Giga Texas elektrikli araç (EV) fabrikası, şirketin Model Y elektrikli SUV'larını ürettiği tesis konumunda ve tam hacme ulaşıldığında burada yeni Cybertruck modelinin de üretimi gerçekleşecek.

İlk aşaması tamamlandı

Tam Boyutta Gör Tesla yetkilileri Travis County Komiserler Mahkemesi'ne yaptıkları sunumda inşaatın 1. aşamasının tamamlandığını ve fabrikanın 10 MW çatı güneş enerjisi kullanması için gerekli izinlerin alındığını belirtiyor. Yine yetkililere göre, her şey planlandığı gibi giderse toplamda 30 megawatt kapasiteye ulaşılacak. Bu, halihazırda dünyadaki en büyük çatı güneş enerjisi olacak. Tesla yetkilileri sunumda, inşaat tamamlandığında 10 milyon metrekarelik fabrikanın tepesinde 70.000 panelin yer alacağını söyledi. Fabrikanın tüm çatı yüzeyi panelle kaplanmayacak. Bu panellerle ‘TESLA’ yazısı yazılacak.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın 30MW’lık çatı güneş enerjisi sisteminin en yakın takipçisi ise Sumitomo Rubber Industries'in Tayland'daki Falken Tires fabrikası. Avrupa pazarı için lastik üreten fabrika, çatısında 40.000 güneş panelinden oluşan ve toplam 22 megawatt (MW) civarında bir üretime sahip olması beklenen enerji sisteminin inşasına bu yılın ilk aylarında başladı.

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Otomobil üreticisinin kamu politikası ve iş geliştirme kıdemli küresel direktörü Rohan Patel'in de belirttiği gibi Tesla, Giga Texas üretim tesisini elektrikli araç (EV) batarya üretimi ve katot üretimini de içerecek şekilde genişletiyor. Patel, sunum sırasında "Amerika'nın ilk büyük ölçekli batarya üretimi burada ve bataryanın en pahalı parçası olan ilk Amerikan katot üretimi de Giga Texas'ta gerçekleşiyor" dedi.

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Tesla, 'dünyanın en büyük' çatı güneş enerjisi sistemini kuruyor