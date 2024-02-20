Elon Musk’ın Neuralink beyin çipi ile düşünerek fare kontrolü gerçekleştirildi

Tam Boyutta Gör Neuralink, Telepati (Telepathy) adını verdiği ilk ürününü geçtiğimiz ayın sonunda bir insana taktığını duyurmuştu. Tesla ve SpaceX'in milyarder CEO'su Musk, cihazın ilk kullanıcılarının felç geçirenler olacağını söylemişti. Şimdi ise Musk, bir Spaces yayını sırasında kablosuz Neuralink beyin çipinin implante edildiği ilk insan hastanın sadece düşünerek bir bilgisayar imlecini hareket ettirebildiğini açıkladı.

Neuralink ile fare imleci kontrolü gerçekleşti

Musk, Neuralink'in beyin çipi yerleştirdiği ilk insan hastanın artık tamamen iyileştiğini ve düşüncelerini kullanarak bilgisayar imlecini kontrol edebildiğini söyledi: "İlerleme iyi ve hasta tam olarak iyileşmiş görünüyor, bildiğimiz kadarıyla hiçbir yan etkisi yok. Hasta sadece düşünerek bir fareyi ekranda hareket ettirebiliyor." Musk, insan beynine yerleştirilebilecek bir beyin-bilgisayar arayüzü geliştirmek için çalışan Neuralink’in şu anda hastadan mümkün olduğunca çok fare tıklaması almaya çalıştığını söyledi.

Neuralink, geçtiğimiz eylül ayında insan deneyi alımı için onay aldıktan sonra ocak ayının sonralında ilk insan hastasına başarıyla bir çip implante etmişti. Çalışmada, beynin hareket etme yeteneğini kontrol eden bölgesine cerrahi olarak bir beyin-bilgisayar arayüzü implantı yerleştirmek için bir robot kullanıldığını belirten Neuralink, ilk hedefin insanların düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmelerini sağlamak olduğunu söylemişti.

Neuralink ve Musk’ın ana hedefleri obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi durumları tedavi etmek için bu cihazlarını kullanmak. Ancak hedefler bunlardan daha da büyük. Musk, tüm elektronik cihazların sadece düşünerek kontrol edilebileceği bir gelecek hayali taşıyor.

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Şirketin mevcut çalışmaları, çerçevesi daha önce belirlenen PRIME programı tarafından yürütülüyor. Bu çalışmanın 6 yıl sürmesi ve üç şeyi araştırması hedefleniyor. Birincisi, Neuralink'in beyin-bilgisayar cihazı olan N1 implantı. İkincisi, cihazı yerleştirecek olan cerrahi R1 robotu. Üçüncüsü ise N1'e bağlanan ve beyin sinyallerini bilgisayar eylemlerine çeviren yazılım olan N1 Kullanıcı Uygulaması. N1 adı verilen küçük bilgisayar, hastanın beyin aktivitesini izleyecek. Bu nöron aktiviteleri zamanla kişinin, kendisini bir görevi yaparken (fare kontrolü gibi) hayal etmesiyle ilişkilendirilecek ve çip de kablosuz olarak hayal edilen şeyi gerçeğe dönüştürecek.

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Neuralink beyin çipi ile düşünerek fare kontrolü gerçekleştirildi