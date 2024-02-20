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    Anlık Bildirim

    Elon Musk’ın Neuralink beyin çipi ile düşünerek fare kontrolü gerçekleştirildi

    Elon Musk’ın beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink, bir süre önce beyin çipini ilk insan hastasına implante etmişti. Musk, bu hastanın sadece düşünerek bilgisayar faresini kontrol ettiği duyurdu.
    Neuralink beyin çipi ile düşünerek fare kontrolü gerçekleştirildi Tam Boyutta Gör
    Neuralink, Telepati (Telepathy) adını verdiği ilk ürününü geçtiğimiz ayın sonunda bir insana taktığını duyurmuştu. Tesla ve SpaceX'in milyarder CEO'su Musk, cihazın ilk kullanıcılarının felç geçirenler olacağını söylemişti. Şimdi ise Musk, bir Spaces yayını sırasında kablosuz Neuralink beyin çipinin implante edildiği ilk insan hastanın sadece düşünerek bir bilgisayar imlecini hareket ettirebildiğini açıkladı.

    Musk, Neuralink'in beyin çipi yerleştirdiği ilk insan hastanın artık tamamen iyileştiğini ve düşüncelerini kullanarak bilgisayar imlecini kontrol edebildiğini söyledi: "İlerleme iyi ve hasta tam olarak iyileşmiş görünüyor, bildiğimiz kadarıyla hiçbir yan etkisi yok. Hasta sadece düşünerek bir fareyi ekranda hareket ettirebiliyor." Musk, insan beynine yerleştirilebilecek bir beyin-bilgisayar arayüzü geliştirmek için çalışan Neuralink’in şu anda hastadan mümkün olduğunca çok fare tıklaması almaya çalıştığını söyledi.

    Neuralink, geçtiğimiz eylül ayında insan deneyi alımı için onay aldıktan sonra ocak ayının sonralında ilk insan hastasına başarıyla bir çip implante etmişti. Çalışmada, beynin hareket etme yeteneğini kontrol eden bölgesine cerrahi olarak bir beyin-bilgisayar arayüzü implantı yerleştirmek için bir robot kullanıldığını belirten Neuralink, ilk hedefin insanların düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmelerini sağlamak olduğunu söylemişti.

    Neuralink ve Musk’ın ana hedefleri obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi durumları tedavi etmek için bu cihazlarını kullanmak. Ancak hedefler bunlardan daha da büyük. Musk, tüm elektronik cihazların sadece düşünerek kontrol edilebileceği bir gelecek hayali taşıyor.

    Şirketin mevcut çalışmaları, çerçevesi daha önce belirlenen PRIME programı tarafından yürütülüyor. Bu çalışmanın 6 yıl sürmesi ve üç şeyi araştırması hedefleniyor. Birincisi, Neuralink'in beyin-bilgisayar cihazı olan N1 implantı. İkincisi, cihazı yerleştirecek olan cerrahi R1 robotu. Üçüncüsü ise N1'e bağlanan ve beyin sinyallerini bilgisayar eylemlerine çeviren yazılım olan N1 Kullanıcı Uygulaması. N1 adı verilen küçük bilgisayar, hastanın beyin aktivitesini izleyecek. Bu nöron aktiviteleri zamanla kişinin, kendisini bir görevi yaparken (fare kontrolü gibi) hayal etmesiyle ilişkilendirilecek ve çip de kablosuz olarak hayal edilen şeyi gerçeğe dönüştürecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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