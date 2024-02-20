Elon Musk’ın Neuralink beyin çipi ile düşünerek fare kontrolü gerçekleştirildi

Neuralink ile fare imleci kontrolü gerçekleşti
Musk, Neuralink'in beyin çipi yerleştirdiği ilk insan hastanın artık tamamen iyileştiğini ve düşüncelerini kullanarak bilgisayar imlecini kontrol edebildiğini söyledi: "İlerleme iyi ve hasta tam olarak iyileşmiş görünüyor, bildiğimiz kadarıyla hiçbir yan etkisi yok. Hasta sadece düşünerek bir fareyi ekranda hareket ettirebiliyor." Musk, insan beynine yerleştirilebilecek bir beyin-bilgisayar arayüzü geliştirmek için çalışan Neuralink’in şu anda hastadan mümkün olduğunca çok fare tıklaması almaya çalıştığını söyledi.
Neuralink, geçtiğimiz eylül ayında insan deneyi alımı için onay aldıktan sonra ocak ayının sonralında ilk insan hastasına başarıyla bir çip implante etmişti. Çalışmada, beynin hareket etme yeteneğini kontrol eden bölgesine cerrahi olarak bir beyin-bilgisayar arayüzü implantı yerleştirmek için bir robot kullanıldığını belirten Neuralink, ilk hedefin insanların düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmelerini sağlamak olduğunu söylemişti.
Neuralink ve Musk’ın ana hedefleri obezite, otizm, depresyon ve şizofreni gibi durumları tedavi etmek için bu cihazlarını kullanmak. Ancak hedefler bunlardan daha da büyük. Musk, tüm elektronik cihazların sadece düşünerek kontrol edilebileceği bir gelecek hayali taşıyor.
Şirketin mevcut çalışmaları, çerçevesi daha önce belirlenen PRIME programı tarafından yürütülüyor. Bu çalışmanın 6 yıl sürmesi ve üç şeyi araştırması hedefleniyor. Birincisi, Neuralink'in beyin-bilgisayar cihazı olan N1 implantı. İkincisi, cihazı yerleştirecek olan cerrahi R1 robotu. Üçüncüsü ise N1'e bağlanan ve beyin sinyallerini bilgisayar eylemlerine çeviren yazılım olan N1 Kullanıcı Uygulaması. N1 adı verilen küçük bilgisayar, hastanın beyin aktivitesini izleyecek. Bu nöron aktiviteleri zamanla kişinin, kendisini bir görevi yaparken (fare kontrolü gibi) hayal etmesiyle ilişkilendirilecek ve çip de kablosuz olarak hayal edilen şeyi gerçeğe dönüştürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.