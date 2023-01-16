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    Elon Musk, insanların Mars’a nasıl ineceğini paylaştı

    SpaceX, Tesla ve Twitter CEO'su Elon Musk, insanların bir sonraki hedef gezegenimiz Mars'a nasıl ineceğini söylediği bir video paylaştı. Musk’ın paylaştığı videoda iki Falcon Heavy roketi görülüyor.
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    Elon Musk, Mars’a nasıl ineceğimizi paylaştı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Twitter hesabında gelecekte insanların Kızıl Gezegene nasıl ineceğine dair inandığı şeyi gösteren bir video paylaştı. Twitter, Tesla ve SpaceX CEO'su’nun paylaştığı videoda kısa süre önce gerçekleştirilen USSF-67 görevini tamamlayan iki Falcon Heavy roketinin inişi görünüyor.

    Musk, insanları Mars'a böyle indirecek

    SpaceX tarafından gerçekleştirilen USSF-67 görevi bir önceki USSF-44 adlı Falcon Heavy görevinde olduğu gibi ABD Uzay Kuvvetleri’nin uydularını taşıyordu. USSF-67 görevindeki ana uydu Dünya’nın yaklaşık 35,700 kilometre yukarısında konumlandırılacak olan SATCOM 2 (CBAS-2) uydusunu taşıyordu. Bu uydunun yanı sıra 5 tane daha askeri küçük uydular da yörüngeye taşındı. Açıklananlara göre diğer uydular genel olarak ABD’nin savaş uçaklarının uzay yeteneklerinin ve haberleşmesinin geliştirilmesini hedefliyor.

    Bu arada Falcon Heavy roketlerini SpaceX sıklıkla kullanmıyor. Hatta USSF-44 görevinin üzerinden 3 yılı aşkın bir süre geçmiş durumda. Bu iki görevin dışında Falncon Heavy, üç tane daha uçuş gerçekleştirdi: Haziran 2019, Nisan 2019 ve Şubat 2018. 2018’deki uçuşta Tesla Roadster fırlatılmıştı.

    Elon Musk, Mars’a nasıl ineceğimizi paylaştı Tam Boyutta Gör
    Ek olarak, Falcon Heavy aracında 27 adet Merlin motoruyla birlikte 5 milyon libreden fazla bir itiş gücü elde ediliyor. NASA’nın Artemi 1 Ay görevinde kullandığı SLS roketi an itibariyle dünyanın en güçlü roketi konumunda. Fakat SpaceX, Mars görevleri için Starship adında ayrı bir roket sistemi hazırlıyor ve test ediyor. Starship roketi, insanları Mars’ın yüzeyine indirecek ve 100 tonluk bir kargo kapasitesi sunacak. Starship, 33 Raptor motoruyla fırlatma rampasından 16 milyon librelik şaşırtıcı bir itiş gücüyle fırlatılacak. Ancak şimdiye kadar planlanan uçuş için bir tarih açıklanmadı.

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