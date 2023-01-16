Elon Musk, insanların Mars’a nasıl ineceğini paylaştı

SpaceX tarafından gerçekleştirilen USSF-67 görevi bir önceki USSF-44 adlı Falcon Heavy görevinde olduğu gibi ABD Uzay Kuvvetleri’nin uydularını taşıyordu. USSF-67 görevindeki ana uydu Dünya’nın yaklaşık 35,700 kilometre yukarısında konumlandırılacak olan SATCOM 2 (CBAS-2) uydusunu taşıyordu. Bu uydunun yanı sıra 5 tane daha askeri küçük uydular da yörüngeye taşındı. Açıklananlara göre diğer uydular genel olarak ABD’nin savaş uçaklarının uzay yeteneklerinin ve haberleşmesinin geliştirilmesini hedefliyor.
Bu arada Falcon Heavy roketlerini SpaceX sıklıkla kullanmıyor. Hatta USSF-44 görevinin üzerinden 3 yılı aşkın bir süre geçmiş durumda. Bu iki görevin dışında Falncon Heavy, üç tane daha uçuş gerçekleştirdi: Haziran 2019, Nisan 2019 ve Şubat 2018. 2018’deki uçuşta Tesla Roadster fırlatılmıştı.