Elon Musk özel jetini takip eden yazılımcıyı affetti: Twitter hesabını kapatmayacak

Musk bu konuya atıfta bulunarak: "İfade özgürlüğüne olan bağlılığım, kişisel güvenliğim için doğrudan bir risk olsa bile uçağımı takip eden hesabı engellemeyeceğim gerçeğine kadar uzanıyor." dedi.
Elon Musk'tan 50.000 dolar istemişti
ElonJet hesabının Amerikalı yazılım öğrencisi Jack Sweeney'e ait olduğunu hatırlatalım. Uçuş takibi, açık kaynaklı ADS-B Exchange hizmetinden gelen uçuş verilerini kullanan bir bot tarafından yapılıyor. Musk hesabın kaldırılması için Sweeney'e 5000 dolar teklif etmiş ve o da Musk'tan 50.000 dolar istemişti. Sonuç olarak da "çatışmanın" tarafları herhangi bir anlaşmaya varamamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence