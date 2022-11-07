Elon Musk özel jetini takip eden yazılımcıyı affetti: Twitter hesabını kapatmayacak

Tam Boyutta Gör Bu yılın başlarında Twitter'da Elon Musk'ın uçuş güzergahlarını paylaşan bir hesap ortaya çıkmış, daha sonra milyarder girişimci kullanıcıdan bunu durdurmasını istemişti. Ancak Musk sosyal ağın sahibi olunca "casus" botun faaliyetleri hakkındaki fikrini de aniden değiştirdi.

Elon Musk'ın özel jetini takip eden kullanıcıya kötü sürpriz 1 ay önce eklendi

Musk bu konuya atıfta bulunarak: "İfade özgürlüğüne olan bağlılığım, kişisel güvenliğim için doğrudan bir risk olsa bile uçağımı takip eden hesabı engellemeyeceğim gerçeğine kadar uzanıyor." dedi.

Elon Musk'tan 50.000 dolar istemişti

ElonJet hesabının Amerikalı yazılım öğrencisi Jack Sweeney'e ait olduğunu hatırlatalım. Uçuş takibi, açık kaynaklı ADS-B Exchange hizmetinden gelen uçuş verilerini kullanan bir bot tarafından yapılıyor. Musk hesabın kaldırılması için Sweeney'e 5000 dolar teklif etmiş ve o da Musk'tan 50.000 dolar istemişti. Sonuç olarak da "çatışmanın" tarafları herhangi bir anlaşmaya varamamıştı.

Tam Boyutta Gör Musk'ın mesajına cevaben Sweeney, ifade özgürlüğüne olan bağlılığı için kendisine teşekkür etti. Ayrıca takipçilerinin büyük çoğunluğunun Elon Musk'ın davalarının destekçileri ve hayranları olduğunu belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Elon Musk özel jetini takip eden yazılımcıyı affetti