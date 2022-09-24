Elon Musk ve Putin'in özel jetlerini takip eden 20 yaşındaki gence kötü sürpriz

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Elon Musk ve Mark Zuckerberg gibi ünlülerin özel jet uçuşlarını takip eden Jack Sweeney, Facebook moderatörlerinin sayfasını kapattığını açıkladı. ABD'li genç Twitter hesabında sosyal medya platformunun kendisine gönderdiği bildirinin ekran görüntüsünü paylaştı.

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Sweeney, Elon Musk'ın özel jetine ait uçuş verilerini paylaştığı sayfanın "Facebook Sayfaları şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırıldığını" açıkladı. Ayrıca konuyla ilgili itirazda bulunduğunu ancak karşı taraftan hiçbir yanıt alamadığını ifade etti.

Jack, Business Insider internet sitesine yaptığı açıklamada, Facebook'un tam olarak neyi ihlal ettiğini belirtmediğini kaydetti. Sonuç olarak, uçuş bilgilerini toplayan bot Sweeney'nin bilgi paylaştığı diğer sitelerde de çalışmayı durdurdu.

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Uçuş bilgileri zaten kamuya açık

Facebook sayfaları yanıltıcı içerik, propaganda, nefret söylemi veya "bireylerin fiziksel güvenliğine zarar verme riskine katkıda bulunabilecek" içerikler de dahil olmak üzere sitenin Topluluk Standartlarını ihlal ettiği için kapatılabiliyor.

Sweeney'e göre kamuoyuna açıkladığı bilgiler, tüm kayıtlı uçuşları gösteren ADS-B Exchange gibi özel web sitelerinde kamuya açık olduğu için kimsenin güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturmuyor. Bunu dileyen herkes kullanabilir. Sweeney'in botu sadece veri topluyor ve belirli sosyal ağlarda yayınlıyordu.

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Rus oligarkların uçuşlarını da paylaşıyor

Örneğin kendisinin Twitter'da yaklaşık 500 bin takipçinin Elon Musk'ın nereye ve ne zaman uçtuğunu öğrenebileceği @ElonJet adlı bir hesabı var. Ayrıca Putin'in yanı sıra Abramovich, Deripaska ve Blavatnik gibi Rus oligarkların uçuşlarını takip etmenizi sağlayan @PutinJet ve @RUOligarchJets hesapları da mevcut.

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Elon Musk'tan 50.000 dolar istedi

Sweeney, @ElonJet hesabını 2020 yılının Haziran ayında açmış olsa da ilk olarak Ocak ayında Musk'ın Twitter hesabını kapatması için kendisine 5.000 dolar ödemeyi teklif etmesinin ardından manşetlere taşındı. Ünlü milyarder Sweeney'e güvenliği konusunda endişeli olduğunu ve "bir psikopat tarafından vurulma fikrinden hoşlanmadığını" söyledi. Sweeney buna karşılık 50.000 dolar istedi ama Musk bu parayı ödemeyi reddetti.

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