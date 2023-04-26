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    En büyük bellek üreticilerinden SK Hynix, rekor boyutta tarihi zarar açıkladı!

    Dünyanın en büyük ikinci bellek yonga üreticisi olan Güney Koreli SK Hynix, yılın ilk çeyreğine ait sonuçlarını açıkladı. SK Hynix, üç aylık dönemde rekor boyutta zarar açıkladı.
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    En büyük bellek üreticilerinden SK Hynix, rekor zarar açıkladı! Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük ikinci bellek yonga üreticisi olan SK Hynix, yılın ilk çeyreği için 2,54 milyar dolar tutarında rekor üç aylık faaliyet zararı bildirdi. Elde edilen sonuçlar SK Group'un 2012 yılında Hynix'i satın almasından bu yana görülen en büyük zarar olarak kayıtlara geçti.

    SK Hynix'te rekor zarar

    SK Hynix, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2,1 milyar dolar faaliyet kârı, bir önceki çeyrekte ise 1,4 milyar dolar faaliyet zararı açıklamıştı. Şirketin bu çeyrekteki toplam geliri ise yüzde 58 oranında düşerek 3,8 milyar dolara geriledi. Bununla birlikte net zarar 1,94 milyar dolar olarak kayıtlara yansıdı.

    En büyük bellek üreticilerinden SK Hynix, rekor zarar açıkladı! Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük ikinci bellek yongası üreticisi, sektördeki gerilemenin ilk çeyrekte de devam etmesi nedeniyle "durgun talep ve düşen ürün fiyatları" sonucunda faaliyet zararlarının genişlediğini söyledi. Şirket yine de yılın ikinci yarısında bir toparlanma bekliyor. Ek olarak ChatGPT gibi büyüyen yapay zeka endüstrisinin yüksek performanslı sunucu pazarı ve yüksek kapasiteli bellek ürünlerini talep ettiği belirtilirken buralardaki talebin SK Hynix’i destekleyeceği aktarılıyor.

    Halihazırda DRAM ve bellek stokları tüketilmiş değil. Analistler ikinci çeyrekte fiyatlıların yüzde 10 ila yüzde 20 arasında düşeceğini tahmin ediyor. Bu nedenle ikinci çeyrekte de SK Hynix’te yine ciddi kayıpların yaşanması bekleniyor. Öte yandan rakip Samsung ise yarın ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Samsung, 449 milyon dolar işletme kârı elde etmeyi umuyor. Bu değer “kâr” gibi görünse de eğer öngörü tutarsa bu, şirketin 2009'un ilk çeyreğinden bu yana elde ettiği en düşük kâr olacak.

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