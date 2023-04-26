En büyük bellek üreticilerinden SK Hynix, rekor boyutta tarihi zarar açıkladı!

SK Hynix'te rekor zarar
SK Hynix, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2,1 milyar dolar faaliyet kârı, bir önceki çeyrekte ise 1,4 milyar dolar faaliyet zararı açıklamıştı. Şirketin bu çeyrekteki toplam geliri ise yüzde 58 oranında düşerek 3,8 milyar dolara geriledi. Bununla birlikte net zarar 1,94 milyar dolar olarak kayıtlara yansıdı.
Halihazırda DRAM ve bellek stokları tüketilmiş değil. Analistler ikinci çeyrekte fiyatlıların yüzde 10 ila yüzde 20 arasında düşeceğini tahmin ediyor. Bu nedenle ikinci çeyrekte de SK Hynix’te yine ciddi kayıpların yaşanması bekleniyor. Öte yandan rakip Samsung ise yarın ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Samsung, 449 milyon dolar işletme kârı elde etmeyi umuyor. Bu değer “kâr” gibi görünse de eğer öngörü tutarsa bu, şirketin 2009'un ilk çeyreğinden bu yana elde ettiği en düşük kâr olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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