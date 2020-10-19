En düşük SSD fiyatları yaklaşıyor: Son çeyrekte düşüş devam edecek

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Pandemi döneminde üretim ve nakliyat süreçlerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı bileşenleri bulmak oldukça güçleşirken eldekilerin de fiyatı stok kısıtı nedeniyle arttı. Bu genellemeye uymayan önemli bir sektör var.

Hem DRAM hem de NAND Flash fiyatları düşmeye devam ediyor

Son rapora göre NAND Flash ve DRAM pazarında yaşanan stok fazlalığı halen devam ediyor. Özellikle de Huawei’nin yabancı DRAM üreticilerine erişimini kaybetmesi üzerine yaşanan talep düşüşüyle doğan fırsatı diğer üreticiler kapatmaya çalışsa da pandeminin etkisiyle akıllı telefon pazarında beklenen satış rakamlarına ulaşılamamış.

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Buna ek olarak sunucu pazarında kurumsal müşterilerin elinde yeterli stok tutması nedeniyle üreticilerin stok fazlası durumunun devam etmesi bekleniyor.

Diğer taraftan NAND Flash piyasasında ise büyük oyuncuların yüksek talebi satışları arttırsa da sürekli devam eden üretim fazlalığı ve müşteri tarafındaki talep azlığı NAND Flash stok fazlasıyla sonuçlanmış. Bunun neticesinde SSD fiyatlarında yılın son çeyreğinde %10’luk düşüş bekleniyor.

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Son olarak önümüzdeki yılın ilk çeyreği için ortalama DRAM fiyatlarındaki düşüşün bir nebze daralması beklenirken NAND Flash pazarındaki tablonun %10-15’lik fiyat düşüşüyle kullanıcıların lehine devam etmesi öngörülüyor.

https://www.techpowerup.com/273526/ssd-prices-expected-to-fall-10-15-in-q4-2020

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