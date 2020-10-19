En düşük SSD fiyatları yaklaşıyor: Son çeyrekte düşüş devam edecek

Pandemi döneminde üretim ve nakliyat süreçlerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı bileşenleri bulmak oldukça güçleşirken eldekilerin de fiyatı stok kısıtı nedeniyle arttı. Bu genellemeye uymayan önemli bir sektör var.
Hem DRAM hem de NAND Flash fiyatları düşmeye devam ediyor
Son rapora göre NAND Flash ve DRAM pazarında yaşanan stok fazlalığı halen devam ediyor. Özellikle de Huawei’nin yabancı DRAM üreticilerine erişimini kaybetmesi üzerine yaşanan talep düşüşüyle doğan fırsatı diğer üreticiler kapatmaya çalışsa da pandeminin etkisiyle akıllı telefon pazarında beklenen satış rakamlarına ulaşılamamış.İlginizi Çekebilir DRAM fiyatları bu yıl %42 düşecek ve düşme eğilimi 2020'de de devam edecek
Buna ek olarak sunucu pazarında kurumsal müşterilerin elinde yeterli stok tutması nedeniyle üreticilerin stok fazlası durumunun devam etmesi bekleniyor.
Diğer taraftan NAND Flash piyasasında ise büyük oyuncuların yüksek talebi satışları arttırsa da sürekli devam eden üretim fazlalığı ve müşteri tarafındaki talep azlığı NAND Flash stok fazlasıyla sonuçlanmış. Bunun neticesinde SSD fiyatlarında yılın son çeyreğinde %10’luk düşüş bekleniyor.
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Son olarak önümüzdeki yılın ilk çeyreği için ortalama DRAM fiyatlarındaki düşüşün bir nebze daralması beklenirken NAND Flash pazarındaki tablonun %10-15’lik fiyat düşüşüyle kullanıcıların lehine devam etmesi öngörülüyor.
https://www.techpowerup.com/273526/ssd-prices-expected-to-fall-10-15-in-q4-2020 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
anakart üreticilerini anlamış değilim. anakartların üzerinde RAM belleği gömülü olarak sunsalar bütün sorunlar çözülecek. RAm yuvalarının yeri bu iş için uygun. veriyoları hazır. entegreleri ve soğutucularını yerleştir ve kullanıcıyı rahatlat. Kapasite çeşitliliği getirdin mi süper olur. Hem gecikme değerlerini de düşürmüş olursun. işlemciye en yakın yere de yerleştirebilirler.
#caremamoglu
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