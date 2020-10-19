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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    En düşük SSD fiyatları yaklaşıyor: Son çeyrekte düşüş devam edecek

    Hafıza sektöründe üretim fazlalığı pandemiye rağmen devam ediyor. Rapora göre yılın son çeyreğinde fazlalık kullanıcıların yüzünü güldürmeye devam edecek.
    3 gün
    10,1b
    1
    33
    Ram
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    En düşük SSD fiyatları yaklaşıyor: Son çeyrekte düşüş devam edecek
    Tam Boyutta Gör

    Pandemi döneminde üretim ve nakliyat süreçlerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı bileşenleri bulmak oldukça güçleşirken eldekilerin de fiyatı stok kısıtı nedeniyle arttı. Bu genellemeye uymayan önemli bir sektör var.

    Hem DRAM hem de NAND Flash fiyatları düşmeye devam ediyor

    Son rapora göre NAND Flash ve DRAM pazarında yaşanan stok fazlalığı halen devam ediyor. Özellikle de Huawei’nin yabancı DRAM üreticilerine erişimini kaybetmesi üzerine yaşanan talep düşüşüyle doğan fırsatı diğer üreticiler kapatmaya çalışsa da pandeminin etkisiyle akıllı telefon pazarında beklenen satış rakamlarına ulaşılamamış.

    İlginizi Çekebilir Avatar DRAM fiyatları bu yıl %42 düşecek ve düşme eğilimi 2020'de de devam edecek

    Buna ek olarak sunucu pazarında kurumsal müşterilerin elinde yeterli stok tutması nedeniyle üreticilerin stok fazlası durumunun devam etmesi bekleniyor.

    Diğer taraftan NAND Flash piyasasında ise büyük oyuncuların yüksek talebi satışları arttırsa da sürekli devam eden üretim fazlalığı ve müşteri tarafındaki talep azlığı NAND Flash stok fazlasıyla sonuçlanmış. Bunun neticesinde SSD fiyatlarında yılın son çeyreğinde %10’luk düşüş bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Big Navi 2.4 GHz’de görev yapabilir"

    Son olarak önümüzdeki yılın ilk çeyreği için ortalama DRAM fiyatlarındaki düşüşün bir nebze daralması beklenirken NAND Flash pazarındaki tablonun %10-15’lik fiyat düşüşüyle kullanıcıların lehine devam etmesi öngörülüyor.



    https://www.techpowerup.com/273526/ssd-prices-expected-to-fall-10-15-in-q4-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    52 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    venom.X (Muzaffer ALPI) 3 gün en beğenilen
    Bizde değişen birşey olmaz, kur sağolsun
    Yanıtla +42
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    zdniz (dniz yıldırım) 3 gün
    Yakında elektrik kesilir yağmur yagar hoooop yukarı zaten bize dolar yağıyor neyim fiyatı düserse düşsün ya vergi yiyoruz ya kur farkı hiç bir zaman değişmez bizim kaderimiz
    Yakında elektrik kesilir yağmur yagar hoooop yukarı zaten bize dolar yağıyor neyim fiyatı düserse düşsün ya vergi yiyoruz ya kur farkı hiç bir zaman değişmez bi...
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    1 Yanıt Yanıtla +21
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 3 gün
    Dolarla mı maaş alıyorsunuz ? Nasıl düşmek !
    Yanıtla +20
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rusty (Yakup HELVACI) 1 gün
    Düşse ne olacak TLC olsa hadi neyse de QLC denen çöpü millete iteliyorlar. Hele ki windows 10'un ssd ihtiyacı yüzünden piyasa iyicene çöp ssd ile doldu. Oyuncular için belki çok bir şey farketmeyecek ama modern warfare gibi boyutu artan oyunlar yüzünden "wear and tear" olayı hızlanacak. DRAM olmayan SSD'lerin halleri zaten içler acısı.
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 1 gün
    kur dengeler o düşüşü :D
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    WarSaw (Savaş T.) 1 gün
    1tb ssd yi adam akıllıı 400-500 lere alsın artık millet
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    sdsss (emre ok) 1 gün
    Dolarda düştü biraz ama ssd fiyatları nedense son 3 gündür yükseliyor.
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    celeroni (Cengiz Aytekin) 2 gün
    SSD fiyatlarının düşmesi gerekiyordu zaten. hdd üretiminden daha az maliyetle üretiliyorlar ama hddlerden daha pahalılar. zaten kuıllanılan teknolojinin amortismanı çoktan çıkmıştır. DOLAR da olsa TÜRK LİRASI da olsa şu anki fiyatların yarı fiyatına alabiliyor olmalıyız. İndirimler fiyatlara yansımıyorsa bilin ki stokçuların elindeki ürünlerin bitmesi bekleniyordur.
    anakart üreticilerini anlamış değilim. anakartların üzerinde RAM belleği gömülü olarak sunsalar bütün sorunlar çözülecek. RAm yuvalarının yeri bu iş için uygun. veriyoları hazır. entegreleri ve soğutucularını yerleştir ve kullanıcıyı rahatlat. Kapasite çeşitliliği getirdin mi süper olur. Hem gecikme değerlerini de düşürmüş olursun. işlemciye en yakın yere de yerleştirebilirler.
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    DH Misafiri 3 gün
    Bu bizim ülke için geçerli değil.
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    hamunpatra (hakan özdemir) 3 gün
    Lütfen biri bana" En düşük SSD fiyatları yaklaşıyor" cümlesinin Türkçesini yazar mı?
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 2 gün hamunpatra
    herhalde ondan sonra dünyanın sonu geliyor
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    Artizt (Mert ) 3 gün
    Aynı şey benzinde de geçerli. Dolar bazında fiyatlar dip yaptı, bizde kur yüzünden zam üstüne zam. Her hafta benzin, lpg zammı görüyoruz.
    Yanıtla +1
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    WarSaw (Savaş T.) 3 gün
    fiyatların bukadar düşük olması hayra alamet değil biryerlerde birşeye karar alınıyor düğmeye basılıyor fiyatlar tepetaklak oluveriyor ucuzken ihtiyaç varken fazla fazla alın mağdur olmayın defalarca kez örneği yaşandı çünkü
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    WB 3 gün
    Cehhabi iktidarinda 1 dolar = 1 tl. Elektronik cihaza doyacaksiniz.

    #caremamoglu
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    10123 kez okundu.
    27 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

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    ssd fiyatları, ram fiyatları ve
    5 etiket daha dram ssd nand flash Donanım HDD / SSD
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