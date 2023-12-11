SSD fiyatları 2024'te %55'e kadar artabilir

Tam Boyutta Gör Bazı endüstri analistleri 2024 yılında SSD ve NAND depolama ürünlerinde %55'e kadar fiyat artışı olabileceğini belirtiyor.

SSD satışları bir kaç çeyrektir azalmış durumda. 2021 yılında kontrol devrelerinde görülen kıtlıktan sonra SSD arzı artmasına rağmen tüketici ilgisinin düşmesi sonucu üreticilerin gelirlerinde önemli düşüşler gerçekleşti. Ancak stok düzeltmeleri ve fiyat artışlarıyla Phison gibi SSD kontrolcü üreticileri gelirlerini arttırmayı hedefliyor.

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Phison raporunda depolama sektöründe fiyat artışı olacağını belirtti. Düşen SSD sevkiyatlarında toparlanma olduğunu belirten firma sevkiyatlarında %40 artış olduğunu bildirdi.

Western Digital de müşterilerine gelecekte NAND fiyatlarında %55'e varan artışlar olacağının bilgisini verdi. Samsung ve SK Hynix, halihazırda depolama ürünlerinde fiyat artışına gitmiş durumda. Yakında tüketici pazarında bu artışların etkisini göstermesi bekleniyor.

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