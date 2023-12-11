SSD fiyatları 2024'te %55'e kadar artabilir

SSD satışları bir kaç çeyrektir azalmış durumda. 2021 yılında kontrol devrelerinde görülen kıtlıktan sonra SSD arzı artmasına rağmen tüketici ilgisinin düşmesi sonucu üreticilerin gelirlerinde önemli düşüşler gerçekleşti. Ancak stok düzeltmeleri ve fiyat artışlarıyla Phison gibi SSD kontrolcü üreticileri gelirlerini arttırmayı hedefliyor.
Phison raporunda depolama sektöründe fiyat artışı olacağını belirtti. Düşen SSD sevkiyatlarında toparlanma olduğunu belirten firma sevkiyatlarında %40 artış olduğunu bildirdi.
Western Digital de müşterilerine gelecekte NAND fiyatlarında %55'e varan artışlar olacağının bilgisini verdi. Samsung ve SK Hynix, halihazırda depolama ürünlerinde fiyat artışına gitmiş durumda. Yakında tüketici pazarında bu artışların etkisini göstermesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.