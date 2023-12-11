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    SSD fiyatları 2024'te %55'e kadar artabilir

    Bazı endüstri analistleri 2024 yılında SSD ve NAND depolama ürünlerinde %55'e kadar fiyat artışı olabileceğini belirtiyor. Halizhazırda bazı üreticiler fiyatlarda artışa gitmiş durumda.
    SSD fiyatları 2024'de %55'e kadar artabilir Tam Boyutta Gör
    Bazı endüstri analistleri 2024 yılında SSD ve NAND depolama ürünlerinde %55'e kadar fiyat artışı olabileceğini belirtiyor.

    SSD satışları bir kaç çeyrektir azalmış durumda. 2021 yılında kontrol devrelerinde görülen kıtlıktan sonra SSD arzı artmasına rağmen tüketici ilgisinin düşmesi sonucu üreticilerin gelirlerinde önemli düşüşler gerçekleşti. Ancak stok düzeltmeleri ve fiyat artışlarıyla Phison gibi SSD kontrolcü üreticileri gelirlerini arttırmayı hedefliyor.

    Phison raporunda depolama sektöründe fiyat artışı olacağını belirtti. Düşen SSD sevkiyatlarında toparlanma olduğunu belirten firma sevkiyatlarında %40 artış olduğunu bildirdi.

    Western Digital de müşterilerine gelecekte NAND fiyatlarında %55'e varan artışlar olacağının bilgisini verdi. Samsung ve SK Hynix, halihazırda depolama ürünlerinde fiyat artışına gitmiş durumda. Yakında tüketici pazarında bu artışların etkisini göstermesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Beiti2ol 8 saat önce

    @ccguven sizden âlâ istilacı yok...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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