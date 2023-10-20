En güçlü masaüstü işlemci: AMD Ryzen Threadripper 7000 serisi tanıtıldı

Tam Boyutta Gör İş istasyonu ve HEDT masaüstü segmentinde bir kez daha en tepeye çıkmayı hedefleyen AMD, 96 adete kadar çekirdek sunan AMD Ryzen Threadripper 7000 serisi işlemcilerini resmiyete kavuşturdu. Zen 4 çekirdek mimarisini temel alan Threadripper 7000 serisi, özellikle Threadripper Pro 7995WX modelinde sunduğu 96 çekirdek / 192 izlek ile ayrı bir sınıfa yükseliyor. Gelin detaylara bir göz atalım.

Ryzen Threadripper 7000 ve 7000 Pro

Tam Boyutta Gör AMD Ryzen Threadripper 7000 işlemci ailesi Zen 4 çekirdek mimarisini temel alırken, sırasıyla 8 kanallı WRX90 ve 4 kanallı TRX50 platformlarını hedefleyen Threadripper PRO ve standart Ryzen Threadripper yongaları olmak üzere iki segmente ayrılacak. AMD, tüm yongaların rekorlar kırdığını ve son teknolojiler ile verimlilik bazında şekillendirildiğini aktarıyor.

Tam Boyutta Gör AMD, yeni HEDT yongalarının Intel'in rakip Xeon w9-3495X amiral gemisinden yüzde 94'e kadar ve kendi önceki nesil Threadripper Pro 5995WX'ten yüzde 46'ya kadar daha fazla performans sunduğunu ve masaüstü bilgisayar pazarı için yeni bir üst düzey performans seviyesine zemin hazırladığını iddia ediyor.

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AMD'nin 10.000 dolardan başlayan WX serisi de umut verici görünüyor. AMD, 96 çekirdekli yeni iş istasyonu işlemcisinin V-Ray'de Intel'in rakip amiral gemisinden yüzde 223'e kadar daha hızlı işleme performansı sağladığını söylüyor. Aynı derecede önemli olarak AMD, çekirdek başına yüzde 73'e kadar daha düşük güç tüketimi ve Intel'in çiplerine göre 2,2 kat daha iyi performans-güç oranı da sunuyor.

Her iki işlemci serisi de 21 Kasım'da Products in Box (PIB) yongaları olarak hem kendin-yapçılar için perakende satışta hem de OEM sistemlerde piyasaya sürülecek.

Threadripper PRO 7000

Tam Boyutta Gör En üst Pro modelinden başlayacak olursak toplam 96 çekirdek, 192 izlek ve 384 MB'a kadar L3 önbellek sunacak olan AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX’i görüyoruz. Bu işlemci 2,50 GHz temel saat ve 5,15 GHz'e kadar boost saat hızı sunacak. Bu devasa çip, Zen 3 tabanlı 5995WX'e kıyasla yüzde 50 daha fazla çekirdek/izlek birime sahip olacak ve yüzde 25 daha yüksek TDP (350 vs 280 Watt) ile yüzde 14 daha yüksek saat hızlarında çalışacak.

Tam Boyutta Gör Sırada 64/128, 32/64 ve 24/48 konfigürasyonlarına sahip AMD Threadripper PRO 7985WX, 7975WX ve 7965WX var. 7985WX 3,20 GHz taban saatinde çalışırken, diğer iki yonga 4,0 - 4,20 GHz taban frekansında çalışacak ve tüm yongalar 5,35 GHz'e kadar yükselecek. Önbellek sayıları sırasıyla 256 MB, 128 MB ve 96 MB olarak korunmuş durumda.

Tam Boyutta Gör Son olarak, 16 çekirdekli ve 32 izlekli AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX ile 12 çekirdekli ve 24 izlekli 7945WX'i içeren iki giriş seviyesi çözümü bulunuyor. Bu çipler sırasıyla 4,5 ve 4,7 GHz'lik en yüksek temel saat hızlarına sahipken, boost saat hızları 5,35 GHz'e kadar çıkabiliyor.

Tüm yongalar 350W TDP'de çalışırken DDR5-4800 ve DDR5-5200'e kadar bellek desteği sunuluyor. PCIe Gen5 hatları platforma bağlı olarak 48 ila 128 arasında değişirken Storm Peak platformunda 2 TB'a kadar kapasite elde edebilmek mümkün.

Threadripper PRO 7000 serisi işlemciler İşlemci Çekirdek/İzlek Boost/Temel frekans Bellek TDP Fiyat AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96 / 192 5.1 / 2.5 GHz 480MB 350W 9.999 dolar AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64 / 128 5.1 / 3.2 GHz 320MB 350W 7.349 dolar AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 32 / 64 5.3 / 4.0 GHz 160MB 350W 3.899 dolar AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24 / 48 5.3 / 4.2 GHz 152MB 350W 2.649 dolar AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16 / 32 5.3 / 4.5 GHz 80MB 350W - AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 12 / 24 5.3 / 4.7 GHz 76MB 350W -

Threadripper 7000

Tam Boyutta Gör AMD Ryzen Threadripper 7000 CPU'lar için, sırasıyla 64 çekirdek, 32 çekirdek ve 24 çekirdek içeren Ryzen Threadripper 7980X, 7970X ve 7960X olmak üzere üç yonga bulunuyor. Bu seri 5,3 GHz'e kadar çıkabiliyor ve aynı 350W TDP değerine sahip.

Tam Boyutta Gör

Threadripper 7000 işlemcileri İşlemci Çekirdek/İzlek Boost/Temel frekans Toplam bellek TDP Fiyat AMD Ryzen Threadripper 7980X 64/128 5.1/3.2 GHz 320 MB 350W 4.999 dolar AMD Ryzen Threadripper 7970X 32/64 5.3/4.0 GHz 160 MB 350W 2.499 dolar AMD Ryzen Threadripper 7960X 24/48 5.3/4.2 GHz 152 MB 350W 1.499 dolar

Yeni nesil Threadripper işlemcileri genel olarak aşağıdaki iyileştirmelerle birlikte geliyor:

Yeni Zen 4 çekirdek mimarisi

96 çekirdek / 192 izlek

Yeni TRX50/WRX90 Platformu (Storm Peak)

Tüm SKU'larda 350W'a kadar TDP tasarımı

8 kanallı ve 4 kanallı DDR5 bellek desteği

128 adede kadar PCIe Gen 5.0 hattı

384 MB'a kadar L3 Önbellek / 480 MB tam bellek havuzu

Threadripper 5000WX'e göre yüzde 75'e kadar daha yüksek hız

Intel Xeon W-3400'den yüzde 123'e kadar daha yüksek hız

Ryzen Threadripper Pro 7000 WX serisi performansı

Tam Boyutta Gör AMD, Threadripper Pro serisi için iş istasyonu pazarındaki yazılım, medya ve eğlence, tasarım ve üretim ile mimarlık, mühendislik ve inşaat (AEC) sektörlerini kapsayan çok sayıda performans verisi paylaştı. AMD ayrıca Ansys, Adobe ve PTC Creo gibi birçok büyük yazılım firmasının temsilcilerinin katıldığı oturumlarda kendi performans verilerini sundu ve Threadripper'ı piyasadaki en hızlı çözüm olarak lanse etti. Şirket, Threadripper Pro işlemci üzerinde canlı olarak çalışan büyük dil modelinin demosunu bile yaptı.

Tam Boyutta Gör AMD’nin yeni Threadripper serisinin en zorlu paralelleştirilmiş uygulamalar için bol miktarda izlek birime sahip olduğu açık, ancak şirket aynı zamanda tek ve hafif iş yüklerinde performansını artırmaya da öncelik verdi. AMD, dengeli bir tasarım geliştirmeye odaklanmanın, ürün yelpazesinin tamamında, genellikle büyük marjlarla üstün performansa yol açtığını ve her SKU'da Intel'in işlemcilerini çekirdekten çekirdeğe geçtiğini söylüyor.

Ryzen Threadripper 7000 serisi mimarisi

Tam Boyutta Gör Yeni Threadripper işlemciler yüzde 13 IPC artışı ve AVX-512, Bfloat16 ve VNNI desteği gibi Zen 4 mimarisinin tüm standart özelliklerinden faydalanıyor. Belirtildiği gibi, yongalar DDR5-5200'ü destekliyor, ancak AMD elde edilebilir bellek hızlarını en üst düzeye çıkarmak ve sistem ayak izini azaltmak için platformu 1DPC ile sınırladı.

Veri merkezi işlemcilerinde olduğu gibi AMD, kullanıcıların çipi farklı NPS konfigürasyonlarına bölmesine izin vererek bellek erişimini belirli çekirdek gruplarıyla sınırlandırıyor ve böylece yüklü bellek gecikmesini azaltıyor. Bu da çeşitli iş yüklerinde performansı artırıyor.

İşlemciler 5nm 8 ya da 12 Core Compute Die (CCD) konfigürasyonuna sahip ve her CCD diğer Zen 4 modellerinde gördüğümüz standart sekiz işlem çekirdeğini içeriyor. AMD, EPYC Genoa işlemcileri için kullandığı 6nm I/O kalıbını (IOD) kullanıyor, ancak veri merkezi işlemcilerinde kullanılan ekstra dört bellek denetleyicisi gibi kalıbın bazı kısımları kullanılmıyor. AMD ayrıca iş istasyonu/HEDT platformlarında bu özelliğe ihtiyaç olmadığını düşündüğü için CXL bağlantısını da devre dışı bırakmış.

Daha önce de belirtildiği gibi AMD'nin işlemcileri TRX50 ve WRX90 platformlarında sTR5 soketine takılıyor. Bu soket, AMD'nin yakın zamanda EPYC Sienna CPU'ları ile tanıttığı SP6 soketi ile fiziksel olarak aynı boyutta ve aynı 4844 pine sahip. Aynı zamanda önceki nesil Threadripper ürünlerinde bulunan sTRX4/SP3 soketiyle de aynı boyutta, ancak soketler elektriksel olarak uyumlu değil. Her iki durumda da AMD'nin 96 çekirdeği aynı boyuttaki pakete sığdırabilmesi son derece etkileyici.

En nihayetinde, önceki nesil WRX80/TRX40 platformlarına 7000 serisi bir Threadripper takamayacağınız anlamına geliyor, ancak bu soketler için tasarlanmış mevcut soğutucular ve montaj mekanizmaları yeni Threadripper işlemcilerle çalışacak.

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