En güçlü masaüstü işlemci: AMD Ryzen Threadripper 7000 serisi tanıtıldı

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- Ryzen Threadripper Pro 7000 WX serisi performansı
- Ryzen Threadripper 7000 serisi mimarisi
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Ryzen Threadripper 7000 ve 7000 Pro
AMD'nin 10.000 dolardan başlayan WX serisi de umut verici görünüyor. AMD, 96 çekirdekli yeni iş istasyonu işlemcisinin V-Ray'de Intel'in rakip amiral gemisinden yüzde 223'e kadar daha hızlı işleme performansı sağladığını söylüyor. Aynı derecede önemli olarak AMD, çekirdek başına yüzde 73'e kadar daha düşük güç tüketimi ve Intel'in çiplerine göre 2,2 kat daha iyi performans-güç oranı da sunuyor.
Her iki işlemci serisi de 21 Kasım'da Products in Box (PIB) yongaları olarak hem kendin-yapçılar için perakende satışta hem de OEM sistemlerde piyasaya sürülecek.
Threadripper PRO 7000
Tüm yongalar 350W TDP'de çalışırken DDR5-4800 ve DDR5-5200'e kadar bellek desteği sunuluyor. PCIe Gen5 hatları platforma bağlı olarak 48 ila 128 arasında değişirken Storm Peak platformunda 2 TB'a kadar kapasite elde edebilmek mümkün.
|İşlemci
|Çekirdek/İzlek
|Boost/Temel frekans
|Bellek
|TDP
|Fiyat
|AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX
|96 / 192
|5.1 / 2.5 GHz
|480MB
|350W
|9.999 dolar
|AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX
|64 / 128
|5.1 / 3.2 GHz
|320MB
|350W
|7.349 dolar
|AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX
|32 / 64
|5.3 / 4.0 GHz
|160MB
|350W
|3.899 dolar
|AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX
|24 / 48
|5.3 / 4.2 GHz
|152MB
|350W
|2.649 dolar
|AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX
|16 / 32
|5.3 / 4.5 GHz
|80MB
|350W
|-
|AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX
|12 / 24
|5.3 / 4.7 GHz
|76MB
|350W
|-
Threadripper 7000
|İşlemci
|Çekirdek/İzlek
|Boost/Temel frekans
|Toplam bellek
|TDP
|Fiyat
|AMD Ryzen Threadripper 7980X
|64/128
|5.1/3.2 GHz
|320 MB
|350W
|4.999 dolar
|AMD Ryzen Threadripper 7970X
|32/64
|5.3/4.0 GHz
|160 MB
|350W
|2.499 dolar
|AMD Ryzen Threadripper 7960X
|24/48
|5.3/4.2 GHz
|152 MB
|350W
|1.499 dolar
Yeni nesil Threadripper işlemcileri genel olarak aşağıdaki iyileştirmelerle birlikte geliyor:
- Yeni Zen 4 çekirdek mimarisi
- 96 çekirdek / 192 izlek
- Yeni TRX50/WRX90 Platformu (Storm Peak)
- Tüm SKU'larda 350W'a kadar TDP tasarımı
- 8 kanallı ve 4 kanallı DDR5 bellek desteği
- 128 adede kadar PCIe Gen 5.0 hattı
- 384 MB'a kadar L3 Önbellek / 480 MB tam bellek havuzu
- Threadripper 5000WX'e göre yüzde 75'e kadar daha yüksek hız
- Intel Xeon W-3400'den yüzde 123'e kadar daha yüksek hız
Ryzen Threadripper Pro 7000 WX serisi performansı
Ryzen Threadripper 7000 serisi mimarisi
Veri merkezi işlemcilerinde olduğu gibi AMD, kullanıcıların çipi farklı NPS konfigürasyonlarına bölmesine izin vererek bellek erişimini belirli çekirdek gruplarıyla sınırlandırıyor ve böylece yüklü bellek gecikmesini azaltıyor. Bu da çeşitli iş yüklerinde performansı artırıyor.
İşlemciler 5nm 8 ya da 12 Core Compute Die (CCD) konfigürasyonuna sahip ve her CCD diğer Zen 4 modellerinde gördüğümüz standart sekiz işlem çekirdeğini içeriyor. AMD, EPYC Genoa işlemcileri için kullandığı 6nm I/O kalıbını (IOD) kullanıyor, ancak veri merkezi işlemcilerinde kullanılan ekstra dört bellek denetleyicisi gibi kalıbın bazı kısımları kullanılmıyor. AMD ayrıca iş istasyonu/HEDT platformlarında bu özelliğe ihtiyaç olmadığını düşündüğü için CXL bağlantısını da devre dışı bırakmış.
Daha önce de belirtildiği gibi AMD'nin işlemcileri TRX50 ve WRX90 platformlarında sTR5 soketine takılıyor. Bu soket, AMD'nin yakın zamanda EPYC Sienna CPU'ları ile tanıttığı SP6 soketi ile fiziksel olarak aynı boyutta ve aynı 4844 pine sahip. Aynı zamanda önceki nesil Threadripper ürünlerinde bulunan sTRX4/SP3 soketiyle de aynı boyutta, ancak soketler elektriksel olarak uyumlu değil. Her iki durumda da AMD'nin 96 çekirdeği aynı boyuttaki pakete sığdırabilmesi son derece etkileyici.
En nihayetinde, önceki nesil WRX80/TRX40 platformlarına 7000 serisi bir Threadripper takamayacağınız anlamına geliyor, ancak bu soketler için tasarlanmış mevcut soğutucular ve montaj mekanizmaları yeni Threadripper işlemcilerle çalışacak.Kaynakça https://www.tomshardware.com/news/amd-announces-threadripper-hedt-and-pro-7000-wx-series-processors-96-cores-and-192-threads-for-desktops-and-workstations https://wccftech.com/amd-ryzen-threadripper-7000-cpus-launch-worlds-fastest-workstation-chips-96-cores/ https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2023-10-19-amd-introduces-new-amd-ryzen-threadripper-7000-ser.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.