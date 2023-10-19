AMD’nin en hızlı mobil ekran kartı: Radeon RX 7900M ile chiplet mobile geldi!

- AMD chiplet tasarımı mobile geldi: Radeon RX 7900M
- Radeon RX 7900M özellikleri
- Radeon RX 7900M performansı
- Alienware m18 özellikleri
- Alienware m18 fiyatı
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AMD chiplet tasarımı mobile geldi: Radeon RX 7900M
Alienware m18, en güçlü 18 inç "AMD Advantage" dizüstü bilgisayar olarak pazara giriş yaptı. En hızlı AMD Radeon GPU'ları ve AMD Ryzen CPU'ları içeren dizüstü, 16 çekirdekli, 32 iş parçacıklı Ryzen 9 7945HX'e kadar bir dizi Ryzen 7045HX serisi işlemciye ve en yeni Radeon RX 7900M GPU yapılandırmasına sahip.
Radeon RX 7900M, 5nm GCD'ler (Graphics Compute Die/ Grafik işlem zarı) ve 6nm MCD'ler (Memory Cache Die/ Bellek zarı) içeren MCM (Multi-chip Modüle/ Çok yongalı modül) teknolojisi ile üst düzey RDNA 3 grafik işlemcisi olan Navi 31'i kullanıyor. GPU'da değinilecek çok şey var, bu yüzden teknik özelliklerle başlayalım.
RDNA 3 mimarisi üzerine inşa edilen AMD Radeon RX 7900M, gelişmiş AMD chiplet tasarımını sunan ilk dizüstü bilgisayar GPU'su olarak kayıtlara geçti. Masaüstü sınıfı yüksek FPS oyun deneyimi sunmak için tasarlanan Radeon RX 7900M GPU, yeni yapay zeka ve ikinci nesil ışın izleme hızlandırıcılarına sahip 72 AMD RDNA 3 işlem birimi, 144 yapay zeka hızlandırıcı, 16 GB yüksek hızlı GDDR6 VRAM ve dahasıyla geliyor.
Radeon RX 7900M özellikleri
- Hesaplama Birimi: 72 adet RDNA 3
- RT Hızlandırıcı: 72 adet (ikinci nesil)
- AI Hızlandırıcı: 144 adet
- Oyun saat hızı: 1825 MHz (2090 MHz’e kadar yükseltme)
- Bellek: 16 GB GDDR6
- Bellek arayüzü: 256 Bit
- Bellek hızı: 18 Gbps
- Ön bellek: AMD Infinity Cache 64MB (ikinci nesil)
- TGP: 160W (180W’a kadar)
- AV1 desteği: Donanımsal Kodlama/Kod Çözme
Toplam 4608 çekirdek oluşturan toplam 36 WGP (workgroup processor) veya daha bilindik adıyla 72 Hesaplama Birimi ile geliyor. Bu sayılar, 7800 XT'den yüzde 20 daha fazla çekirdek ve 7900 GRE'den ise yüzde 10 daha düşük çekirdek anlamına geliyor. Bellek açısından GPU, 256 bit genişliğinde veri yolu arayüzü ve 16 GB bellek kapasitesi sağlayacak toplam dört MCD ile donatılmış durumda. Bu da AMD'yi RTX 4090 gibi 16 GB bellek sunan modellerle eşleştiriyor. Enerji tüketimi tarafına geldiğimizde Radeon RX 7900M, 160W'lık bir TGP'de 180W’a kadar yapılandırılacak ve SmartShift teknolojileri ile 200W'a kadar bütçesini artırabilecek.
Radeon RX 7900M performansı
Alienware m18 özellikleri
Tüm bu donanımı soğutmak için Alienware m18, Cryo-Tech soğutma ile Legend 3.0 endüstriyel tasarıma ve hem CPU hem de GPU için bir buhar odası soğutması içeren bakır alaşımlı termal bileşenlere sahip. kulaklık girişi, iki USB 3.2 Gen 1 portu (Type-A + Type-C), 15W güç dağıtımlı iki USB 4 Gen 2 Type-C portu, DP 1.4a, WIFI 6E, Bluetooth 5.3, Ethernet LAN portu, bir USB 3.2 Gen1 Type-A portu, bir Mini-DP portu ve bir SD kart yuvası da cihazda bulunuyor.
Alienware m18 fiyatıKaynakça https://wccftech.com/amd-radeon-rx-7900m-gpu-debuts-in-alienware-m18-laptop-ryzen-7045hx-rdna-3-ultimate-mobility/ https://www.amd.com/en/newsroom/press-releases/2023-10-19-amd-introduces-fastest-amd-radeon-laptop-graphics-.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.