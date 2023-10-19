AMD’nin en hızlı mobil ekran kartı: Radeon RX 7900M ile chiplet mobile geldi!

Tam Boyutta Gör AMD, birkaç saat önce mobil platformlar için bombayı patlattı. Firma, “şimdiye kadar geliştirilen en hızlı AMD Radeon dizüstü bilgisayar ekran kartı” olarak ifade ettiği Radeon RX 7900M grafik birimini tanıttı. RDNA 3 tabanlı GPU, Ryzen 7945HX işlemcisiyle birlikte Alienware m18 dizüstü bilgisayarda bugün resmi olarak görücüye çıkıyor.

AMD chiplet tasarımı mobile geldi: Radeon RX 7900M

Alienware m18, en güçlü 18 inç "AMD Advantage" dizüstü bilgisayar olarak pazara giriş yaptı. En hızlı AMD Radeon GPU'ları ve AMD Ryzen CPU'ları içeren dizüstü, 16 çekirdekli, 32 iş parçacıklı Ryzen 9 7945HX'e kadar bir dizi Ryzen 7045HX serisi işlemciye ve en yeni Radeon RX 7900M GPU yapılandırmasına sahip.

Radeon RX 7900M, 5nm GCD'ler (Graphics Compute Die/ Grafik işlem zarı) ve 6nm MCD'ler (Memory Cache Die/ Bellek zarı) içeren MCM (Multi-chip Modüle/ Çok yongalı modül) teknolojisi ile üst düzey RDNA 3 grafik işlemcisi olan Navi 31'i kullanıyor. GPU'da değinilecek çok şey var, bu yüzden teknik özelliklerle başlayalım.

RDNA 3 mimarisi üzerine inşa edilen AMD Radeon RX 7900M, gelişmiş AMD chiplet tasarımını sunan ilk dizüstü bilgisayar GPU'su olarak kayıtlara geçti. Masaüstü sınıfı yüksek FPS oyun deneyimi sunmak için tasarlanan Radeon RX 7900M GPU, yeni yapay zeka ve ikinci nesil ışın izleme hızlandırıcılarına sahip 72 AMD RDNA 3 işlem birimi, 144 yapay zeka hızlandırıcı, 16 GB yüksek hızlı GDDR6 VRAM ve dahasıyla geliyor.

Radeon RX 7900M özellikleri

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Hesaplama Birimi : 72 adet RDNA 3

: 72 adet RDNA 3 RT Hızlandırıcı: 72 adet (ikinci nesil)

72 adet (ikinci nesil) AI Hızlandırıc ı: 144 adet

ı: 144 adet Oyun saat hızı : 1825 MHz (2090 MHz’e kadar yükseltme)

: 1825 MHz (2090 MHz’e kadar yükseltme) Bellek : 16 GB GDDR6

: 16 GB GDDR6 Bellek arayüzü : 256 Bit

: 256 Bit Bellek hızı : 18 Gbps

: 18 Gbps Ön bellek : AMD Infinity Cache 64MB (ikinci nesil)

: AMD Infinity Cache 64MB (ikinci nesil) TGP : 160W (180W’a kadar)

: 160W (180W’a kadar) AV1 desteği: Donanımsal Kodlama/Kod Çözme

Toplam 4608 çekirdek oluşturan toplam 36 WGP (workgroup processor) veya daha bilindik adıyla 72 Hesaplama Birimi ile geliyor. Bu sayılar, 7800 XT'den yüzde 20 daha fazla çekirdek ve 7900 GRE'den ise yüzde 10 daha düşük çekirdek anlamına geliyor. Bellek açısından GPU, 256 bit genişliğinde veri yolu arayüzü ve 16 GB bellek kapasitesi sağlayacak toplam dört MCD ile donatılmış durumda. Bu da AMD'yi RTX 4090 gibi 16 GB bellek sunan modellerle eşleştiriyor. Enerji tüketimi tarafına geldiğimizde Radeon RX 7900M, 160W'lık bir TGP'de 180W’a kadar yapılandırılacak ve SmartShift teknolojileri ile 200W'a kadar bütçesini artırabilecek.

Radeon RX 7900M performansı

Tam Boyutta Gör Performans açısından AMD, Radeon RX 7900M'yi 1440p oyunlarda GeForce RTX 4080 ile karşı karşıya getiriyor. 7900M, RTX 4080 mobilden ortalama olarak yaklaşık yüzde 7 daha hızlı ve ayrıca yüzde 33 daha yüksek VRAM ile donatılmış durumda. RDNA 3 mimarisinin imzasını burada da görüyoruz. AMD, RT devreye girdiğinde rakibinin gerisinde kalırken normal performansta çoğu oyunda hatırı sayılır bir performans farkı ortaya koymayı başarıyor

Alienware m18 özellikleri

Tam Boyutta Gör Alienware m18 "AMD Advantage" dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında 64 GB'a kadar (Çift Kanallı) DDR5-4800 bellek desteği, üçlü depolama seçeneklerinde 8,5 TB'a kadar NVMe M.2 SSD, 97 Whr 6 hücreli pile güç veren 330W GaN güç adaptörü yer alıyor. Ekran tarafında QHD + (165Hz) ve FHD + (480Hz) 18" seçenekleri bulunuyor.

Tüm bu donanımı soğutmak için Alienware m18, Cryo-Tech soğutma ile Legend 3.0 endüstriyel tasarıma ve hem CPU hem de GPU için bir buhar odası soğutması içeren bakır alaşımlı termal bileşenlere sahip. kulaklık girişi, iki USB 3.2 Gen 1 portu (Type-A + Type-C), 15W güç dağıtımlı iki USB 4 Gen 2 Type-C portu, DP 1.4a, WIFI 6E, Bluetooth 5.3, Ethernet LAN portu, bir USB 3.2 Gen1 Type-A portu, bir Mini-DP portu ve bir SD kart yuvası da cihazda bulunuyor.

Alienware m18 fiyatı

Tam Boyutta Gör Fiyatlandırma açısından, AMD Radeon RX 7900M ile yapılandırılan Alienware m18 dizüstü bilgisayarı 2.800 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulması planlanıyor. Ürün bugün itibariyle satışa sunuldu.

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Karşınızda AMD’nin en hızlı mobil ekran kartı: Radeon RX 7900M