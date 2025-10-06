Intel Panther Lake ailesinden 12 yeni işlemci sızdı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Intel’in gelecek nesil işlemci ailesi Panther Lake, sızıntılara göre ilk etapta 12 farklı SKU ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu sızıntı, dört adet Core Ultra X, dört adet standart Core Ultra ve dört adet U serisi işlemcinin piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor.

12 işlemci ortaya çıktı

Yeni sızıntılar, Panther Lake X modellerinin grafik birimi (iGPU) konfigürasyonlarını da detaylandırıyor. Önceki bilgilerde yalnızca "X" serisi modellerin 12 Xe3 GPU çekirdeğine sahip olacağı belirtilmişti. Bu sızıntı, iddiaları kısmen doğruluyor ve aynı zamanda X serisine düşük güçlü bir model daha eklenmiş görünüyor. İlginç bir şekilde, Intel’in model isimlendirme düzeni de farklılık gösteriyor. X ibaresi artık model adından önce yer alıyor, örneğin Core Ultra X5 338H gibi.

Core Ultra X serisi detaylarına bakacak olursak X9 388H, X7 368H ve X7 358H modelleri 4 adet performans çekirdeği (P-Core), 8 adet verimlilik çekirdeği (E-Core), 4 adet LPE çekirdeği ve 12 Xe3 GPU çekirdeği ile geliyor. Yeni eklenen X5 338H ise 4 P-Core, 4 E-Core, 4 LPE çekirdeği ve 10 Xe3 GPU çekirdeği sunuyor. Bu da X serisinde düşük güçlü bir seçenek olacağını gösteriyor.

Standart PTL-H serisi ise iGPU açısından önemli ölçüde düşürülmüş konfigürasyonlara sahip. Core Ultra 9 375H, Core Ultra 7 355H, Core Ultra 7 345H ve Core Ultra 5 325H modelleri 4 Xe3 GPU çekirdeği ile geliyor. CPU çekirdek sayısı korunurken, grafik birimindeki çekirdek sayısı X serisine kıyasla belirgin şekilde azalmış durumda.

Düşük güç tüketimli PTL-U serisi ise 4 P-Core, 0 E-Core ve 4 LPE çekirdeği ile geliyor. Modellerden bazıları Core Ultra 7 360U, Core Ultra 5 350U, Core Ultra 5 340U ve Core Ultra 3 320U olarak listeleniyor. Tüm U serisi modeller, iGPU olarak 4 Xe3 çekirdeğine sahip.

Panther Lake-H'nin Intel 18A sürecinde üretilen CPU/SoC kalıplarıyla birlikte TSMC'nin N3E tabanlı GPU kalıbını kullanacağı biliniyor. Ayrıca LPDDR5X bellek desteği, 50 TOPS üzeri NPU performansı ve genişletilmiş medya çözümleri de serinin öne çıkan özellikleri arasında.

