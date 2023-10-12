Ütü tavsiyesi için en iyi buharlı ütü modelleri (2023)

- En iyi ütüler 2023 🧺
- 1️⃣ Philips Azur GC4909/60 Buharlı Ütü
- 2️⃣ Tefal Maestro Plus FV1843 Buharlı Ütü
- 3️⃣ Tefal FV5695 Turbo Pro Buharlı Ütü
- 4️⃣ Philips PerfectCare GC8962/40 Buhar Kazanlı Ütü
- 5️⃣ Arzum AR690 Tripper Seyahat Ütüsü
- 6️⃣ Kiwi Ksi 6440 Portatif Buharlı Kırışık Giderici
- 7️⃣ Philips GC810/20 Buharlı Düzleştirici El Ütüsü
- 8️⃣ Tefal GV9221 Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü
- 9️⃣ Rowenta DA1510 Focus Travel Seyahat Ütüsü
- 🔟 Arzum AR688 Buharlı Ütü
- Ütü alırken nelere dikkat etmeli 🧐
- Yorumlar
Çamaşır kurutma makinesi ütülü gibi çıkarsa da giysiler bir ütü ile ütülenmiş gibi durmuyor. Kırışıklıkları gidermek için giysi buharlayıcılar kullanılabiliyor olsa da aslında bu işi en iyi şekilde yapan ütü makineleri. Ütüler, ısıyı doğrudan kumaşa uyguladığından çok fazla kırışıklığın olduğu yerleri daha iyi düzleyebiliyor ve neticede göze takılmayan dümdüz, çizgisiz bir giysi elde ediyorsunuz. Ütüler ayrıca tekstil liflerini gevşeten, kırışıklıkları daha hızlı gideren ve giysilere zarar verme riskini azaltan buhar üretme özelliğine sahip. Peki, en iyi kaliteli ütü hangisi? İşte 2023’te hangi ütüyü almalıyım diyenler için en iyi buharlı ütü önerileri:
|Marka/Model 👕
|Fiyat 🏷️
|Philips Azur GC4909/60 Buharlı Ütü
|4.248 TL
|Tefal Maestro Plus FV1843 Buharlı Ütü
|1.799 TL
|Tefal FV5695 Turbo Pro Buharlı Ütü
|1.999 TL
|Philips GC8962/40 Buhar Kazanlı Ütü
|19.999 TL
|Arzum AR690 Tripper Seyahat Ütüsü
|929 TL
|Kiwi Ksi 6440 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü
|1.070 TL
|Philips GC810/20 Buharlı Düzleştirici El Ütüsü
|3.399 TL
|Tefal GV9221 Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü
|8.299 TL
|Rowenta DA1510 Focus Travel Seyahat Ütüsü
|1.719 TL
|Arzum AR688 Buharlı Ütü
|714 TL
|Arçelik K 4618 Buharlı Ütü
|3.399 TL
|Fakir Avanti BE 120 Buharlı Ütü
|1.643 TL
Ütü yorumları dikkate alındığında, en iyi buharlı ütü markaları sıralamasında Philips, Tefal, Arzum, Arçelik bulunuyor. 2023'te alınabilecek en iyi ütü modelleri olarak Philips Azur GC4909/60, Tefal FV5695 Turbo Pro, Rowenta DA1510 Focus Travel Seyahat Ütüsü yüksek buhar gücü, yanmaz özel tabanları, kireç önleme sistemleriyle öne çıkıyor.
1️⃣ Philips Azur GC4909/60 Buharlı Ütü
- Su haznesi kapasitesi: 300 ml
- Güç: 3000 Watt
- Taban: SteamGlide Elite
- Buhar gücü: 55 gr/dk
- Turbo buhar gücü: 250 gr/dk
- Hızlı kireç çözme sistemi
- Otomatik kapanma sistemi
- Musluk suyu kullanabilme
- Damlama önleyici
- Tutma yerinden buhar ayarı seçimi
Philips Azur GC4909/60 Buharlı Ütü Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Almayı düşünen arkadaşlar lütfen içinizde ukde kalmasın. Ürün gayet kullanışlı bir ürün. Tavsiye ederiz. Günlük kullanımlarda çok başarılı bir kullanım sergiliyor. Uzun zamandır Philip Azur serilerini kullanıyoruz ve Philips bu sefer de yanıltmadı. Ütü için çok ağır, şu haznesi yetersiz, rengi siyah olduğu için içini göremiyoruz gibi bahaneler yazılmış, ancak hiç de öyle değil. Günlük kullanım için gayet yeterli. Çok çabuk ısınıyor, buhar gücü ve anlık basınçlı buhar üretimi memnun ediyor. Kablo uzunluğunun diğerlerine göre fazla olması çok büyük kolaylık sağlıyor. Tavsi ederiz. Memnun kalırsınız.
✍🏻 Ürünü denedim. Çeyizim için almıştım. Isınması çok kısa sürdü. Çok güzel de ütüledi. Alın aldırın.
2️⃣ Tefal Maestro Plus FV1843 Buharlı Ütü
- Su haznesi kapasitesi: 330 ml
- Taban: Supreme Glide Ceramic
- Güç: 2400 Watt
- Buhar gücü: 40 gr/dk
- Turbo buhar gücü: 130 gr/dk
- Kendi kendine otomatik kapanma
- Damlama önleyici sistem
- Uzun kabloyla kolay kullanım
Tefal Maestro Plus FV1843 Buharlı Ütü Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Mükemmel ötesi. Diğer markalara dünya para vermeye gerek yok. Çeyizim için almıştım, denemek istedim; sonuç gerçekten çok iyi.
✍🏻 Bir kere Tefal. Tartışmasız. İkincisi hafif. Bazı yorumlarda damlacıklı geldi falan yazmışlar. Bell ki ütü size gelmeden önce kontrol amaçlı deneniyor. Su haznesinden anlaşılıyor. Fakat bu fiyata düşünmeden alınır. Öyle kazanlı ağır ütülere gerek yok. Aynı güç aynı buhar. Mis gibi ütü. Araştırıp kafayı yormaya değmez. Rengi de koyu falan değil. Yorumlar sizi yanıltmasın. Spor şık bi ürün.
3️⃣ Tefal FV5695 Turbo Pro Buharlı Ütü
- Su haznesi kapasitesi: 300 ml
- Taban: Durilium Airglide Autoclean
- Güç: 3000 Watt
- Buhar gücü: 50 gr/dk
- Turbo buhar gücü: 270 gr/dk
- Anti kireç sistemi
- Eko modu ile %20’ye kadar enerji tasarrufu
- Otomatik kapanma
Tefal FV5695 Turbo Pro Buharlı Ütü Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün hemen ısınıyor, çok geç soğuyor. Mükemmel, tavsiye edilir 😍 Otomatik kapanma, kireci bir yerde toplama, buhar gücü vs. kesinlikle mükemmel.
✍🏻 Su falan akıtmıyor, yeter ki doğru kullanılsın. Harika bir ütü, buhar gücü çok yüksek, gayet güzel ütülüyor. Önce buharsız tarafa çevirip su ekledikten sonra ütüyü fişe takın ve biraz bekleyin sonra buhar kısmına alıp mis gibi ütünüzü yapabilirsiniz.
4️⃣ Philips PerfectCare GC8962/40 Buhar Kazanlı Ütü
- Su haznesi kapasitesi: 1800 ml
- Taban: SteamGlide Advanced
- Güç: 2100 Watt
- Buhar gücü: 120 gr/dk
- Turbo buhar gücü: 520 gr/dk
- Taşınabilirlik ve güvenlik için taşıma kilidi
- Musluk suyu kullanılabilir
- Sıfır yanık garantisi
- Sessiz buhar teknolojisi
- Kireç önleme ve temizleme
Philips PerfectCare GC8962/40 Buhar Kazanlı Ütü Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Şimdiye kadar almadığım için pişmanım. Büyük kolaylık. Sürekli su doldurma derdi yok. Yüksek buharla hızlı ütüleme. Tavsiye ederim.
✍🏻 Çok memnunum. Mükemmel ütülüyor. Dışarıdaki fiyatlardan daha uygun aldım. Kağıt gibi saniyesinde ütüleme yapıyor. Ne bastırıyorum ne de defalarca üstünden geçiyorum. Tek kelimeyle mükemmel.
5️⃣ Arzum AR690 Tripper Seyahat Ütüsü
- Su tankı kapasitesi: 55 ml
- Taban: Seramik
- Buhar gücü: 12 gr/dk
- Turbo buhar gücü: 45 gr/dk
- Güç: 1150 Watt
- Dikey buhar özelliği
Arzum AR690 Tripper Seyahat Ütüsü Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Gerçekten çok kaliteli bir ütü. Küçük ama işlevi büyük ütü. Hafif ısındıktan sonra su koyduğunuzda damlatmıyor.
✍🏻 Sık seyahat edenler için mükemmel çözüm. Buharlı, ısı kademeli. Amerika'ya seyahat edenler için 110volt ayarı da var. Tavsiye ederim.
6️⃣ Kiwi Ksi 6440 Portatif Buharlı Kırışık Giderici
- Su haznesi kapasitesi: 120 ml
- Buhar gücü: 18 gr/dk
- Güç: 1000 Watt
- Otomatik ve sürekli güçlü buhar
- Buhar düğmesi kilidi
- Damlatma önleme sistemi
- Otomatik kapanma
Kiwi Ksi 6440 Portatif Buharlı Kırışık Giderici Ütü Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ütü kısa sürede gayet iyi kırışıklık açıyor. Almak isteyen hiç düşünmeden alsın.
✍🏻 Kablo uzunluğu ve su kapasitesi yeterli. Çabuk ısınıyor. Kırışıklıkları güzelce açıyor. Ütüleyeceğiniz kıyafeti askıya ararsanız daha hızlı sonuç alırsınız.
7️⃣ Philips GC810/20 Buharlı Düzleştirici El Ütüsü
- Su haznesi kapasitesi: 230 ml
- Buhar gücü: 32 gr/dk
- Hızlı sonuç için ısıtmalı plaka
- OptimalTemp teknolojisi ile sıfır yanık riski
- Damla önleyici
- De-Calc teknolojisi (kireç önleme ve temizleme)
Philips GC810/20 Buharlı Düzleştirici El Ütüsü Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok kullanışlı ve pratik bir ürün. Normal ütülerdeki performansı (jilet gibi) beklemeyin ama acil durumlar için çok başarılı. Buhar gücü yüksek olması nedeniyle hızlı bir şekilde kırışıklıkları açıyor.
✍🏻 Tabii ki memnuniyet, beklentinize göre değişir. Ben kurutma makinasından çıkan az kırışıklığı olan çamaşırlar için aldım, beklentimi karşıladı. Genel ütü yaptınız ve kıyafetiniz askıda kırıştı; işte onda da başarılı.
8️⃣ Tefal GV9221 Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü
- Su haznesi kapasitesi: 1.8 L
- Taban: Durilium Airglide Autoclean
- Buhar gücü: 140 gr/dk
- Turbo buhar gücü: 550 gr/dk
- Güç: 2600 Watt
- Anti kireç sistemi
- Otomatik kapama
- Kilit sistemi ile kolay ve güvenli taşıma
Tefal GV9221 Pro Express Protect Buhar Kazanlı Ütü Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Fiyat olarak çok pahalı olmayan ancak buhar kazanlı bir ütü arayışı içerisindeydim. Bu model bana ilaç gibi geldi. Gayet kullanışlı ve performans olarak yeterli bir ürün. Daha fazla ödemeye gerek yok diye düşünüyorum. Şu ana kadar bir kere kullandım ve buhar gücünden, kırışıklıkları açmasından memnun kaldım. Özetle ütüden memnun kaldım. Tavsiye ediyorum.
✍🏻 Daha önce neden kazanlı ütü almadığımı hiç anlamıyorum. Gerçekten çok şahane. Çok ta yer kaplamıyori kesinlikle normal ütüden bin kat işleri hızlandırıyor.
9️⃣ Rowenta DA1510 Focus Travel Seyahat Ütüsü
- Su haznesi kapasitesi: 70 ml
- Taban: Microsteam200
- Buhar gücü: 10 gr/dk
- Turbo buhar gücü: 45 gr/dk
- Güç: 1000 Watt
- Dikey buhar
Rowenta DA1510 Focus Travel Seyahat Ütüsü Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Daha bir kere kullandım ama ilk kullanımda bile çok beğendim. Pamuklu olan kıyafetimi uğraşmadan açtı. Çantasının olması da ayrı bir avantaj.
✍🏻 Amacına uygun, performansı bir o kadar makul bir ütü. Tavsiye edilir.
🔟 Arzum AR688 Buharlı Ütü
- Su tankı kapasitesi: 260 ml
- Buhar gücü: 35 gr/dk
- Turbo buhar gücü: 120 gr/dk
- Taban: Özel seramik
- Güç: 2400 Watt
- Kireç önleme
- Damlamayı önleyen sistem
- Ayarlanabilir sıcaklık
- Kendi kendini temizleme
Arzum AR688 Buharlı Ütü Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Daha önce aynısından aldığım, yaklaşık 3-4 yıldır sorunsuz şekilde kullandığım bir ütü. Bu nedenle ihtiyaçtan dolayı aynısından bir tane daha aldım. Abartılı markalara çok paralar vermeye hiç gerek yok. Çok memnunum. Teşekkür ederim.
✍🏻 Yazlıkta kullanıyoruz, 3 senedir memnunuz. Arkadaşım istedi, o yüzden yine bu modelden aldım. Fiyatına göre gayet iyi. Çok ta hafif kol yormuyor.
Ütü alırken nelere dikkat etmeli 🧐
- Ütü tipi belirlenmeli; Buharlı mı, kazanlı mı, dikey mi, seyahat için mi?
- Sıcaklık ayar tipi; Otomatik mi, manuel ayarlı mı?
- Tabanı; Seramik mi, titanyum mu?
- Sürekli ve şok buhar gücü
En İyi Ütüler Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 13169Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.