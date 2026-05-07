Araç buzdolabı tavsiyesi için en iyi oto buzdolabı modelleri (2026)

Uzun yolculukları, hafta sonu kaçamaklarını seviyor ya da uzun sürüşlerde içeceklerinizi serin tutmak istiyorsanız, araç buzdolabı kesinlikle hayatınızı değiştirecek bir şey. Günümüzün araba buzdolapları, gelişmiş soğutma teknolojisi ve enerji verimliliğinin yanı sıra uygulama kontrolleri veya entegre buz yapıcı gibi özelliklerle de öne çıkıyor. En iyi araç içi buzdolabını seçmek, seyahat deneyiminizde büyük fark yaratacaktır. Ancak piyasada bu kadar çok seçenek varken sizin için “En iyi araç buzdolabı hangisi?” bulmak zor olabilir. Kamp, piknik, yolculuklar için en iyi oto buzdolabı modelleri öneri listemiz size bu konuda yardımcı olacak.

Araç içi buzdolabı yorumları dikkate alındığında; en iyi oto buzdolabı markaları sıralamasında Coolist, Acopower, Ezetil ve Evacool öne çıkıyor. 2026'da satın alınabilecek en iyi araç buzdolabı olarak ise Coolist CLT33, Acopower V28 ve ICECO TCD45 modelleri soğutma, kapasite ve dayanıklılık yönüyle sıkça öneriliyor.

1️⃣ Coolist CLK40 12-24 V 40 lt Kompresörlü Araç Buzdolabı Tam Boyutta Gör Coolist CLK40, 12 volt, 24 volt ve 220 colt ile çalışan, 40 litre geniş hacimli, -22°C ile +24°C arasında soğutma yapabilen araç buzdolabı. 24V ile çalışma özelliği sayesinde, ağır iş makinaları, kamyon, otobüs, kamyonet, tekne, yat, karavan, gibi tüm 24Volt çakmak çıkışı olan araçlarda kullanılabilen araç içi buzdolabı, dokunmatik dijital panel, LED aydınlatma, akü koruma sistemi ve CFC içermeyen PU köpük yalıtım gibi özelliklere sahip. Kompakt tasarımı ve çift yönlü kapak açılımı ile de kullanım kolaylığı sağlıyor. 40 litre araç buzdolabı tavsiyesi isteyenlere Coolist CLK40 modelini öneririz. Kapasite: 40 litre

Çalışma voltajı: 12V / 24V araç çakmak girişi ve 220V ev elektriği

Sıcaklık aralığı: -22°C ile +24°C arası

Soğutma sistemi: Kompresörlü

Hızlı soğutma: 30 dakikada 0°C’ye düşürme

Kullanım alanı: Araç içi, ev, kamp, karavan, tekne, iş makineleri vb.

-22°C’ye kadar dondurma ve +24°C’ye kadar ısıtma (buz çözme dahil)

Özel PU köpük yalıtım sayesinde uzun süre ısı muhafazası

Otomatik sıcaklık kontrolü ve dijital termostat

Dış ölçüleri: G:41 cm x Y:43.5 cm x U:69 cm

İç soğutucu hazne ölçüleri: G:32 cm x Y:33 cm x U:50.5 cm

Ağırlık: 16.6 kg

Güç tüketimi: 50W Coolist CLK40 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Hem ev elektriği hem de oto çakmak şarjı ile çalışıyor. 40 litre olması ayrı bir güzel. Hacmine göre kapladığı yer fazla değil. Tam istediğim gibi. Teşekkürler. ✍🏻 Mükemmel bir buzdolabı. Evde ve arabada denedim, çok iyi soğutuyor. 5 gündür evde sürekli çalışıyor. Yazın her an elimin altında soğuk içecek olması için içecekleri evde bununla soğutmayı düşünüyorum, Malum evdeki buzdolabında yer kısıtlı. Ayrıca şehir dışı yolculuklarım var ve kampçıyım. Çok işe yarayacağına eminim. Gerçekten tavsiye ederim.

2️⃣ ICECO YCD60S 12/24Volt 56 lt Outdoor Kompresörlü Oto Buzdolabı Tam Boyutta Gör ICECO, en iyi araç buzdolabı markaları arasında. Iceco YCD60S, 12/24 volt araç çakmak girişine bağlanarak tüm araçlarda kullanılabilen, 56 litre kapasiteli oto buzdolabı olarak öne çıkıyor. Iceco araç buzdolabı, -18°C’ye kadar soğutma ve +10°C’ye kadar ısıtma kapasitesine sahip olup, dijital termostat ve LED ekran ile kolay kullanım sunuyor. Araç içi buzdolabı, üksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olup, enerji tasarrufu sağlayan ECO ve hızlı soğutma sağlayan MAX modlarına sahip. Kamp, piknik, plaj, avcılık, doğa sporları ve balık tutma gibi aktiviteler için oto buzdolabı tavsiyesi isteyenlere Iceco YCD60S modelini öneririz. 24 Volt ağır iş makineleri, kamyon, otobüs, kamyonet, tekne, yat ve karavan gibi araçlarda kullanılabilir

56 litre geniş hacimli soğutucu/dondurucu

-18⁰C ile +10⁰C arasında soğutma

Yiyecekleri 15 dakikada 0°C’ye kadar soğutma

LED aydınlatmalı dijital gösterge ile kolay sıcaklık ayarı

ECO veya MAX modunda çalışma

Çıkarılabilir sepet

Dijital termostat hassas sıcaklık ayarı

Dondurulmuş ürünleri korumak için özel yalıtım

Hem soğutucu hem de dondurucu olarak çalışma

Ev tipi buzdolaplarıyla aynı soğutma sistemi

Araç aküsü voltajı düştüğünde otomatik kapanma

A+ enerji sınıfı ile düşük enerji tüketimi.

12V ve 24V araç çakmak girişine bağlanabilme

Dış ölçüler: 42,5 (G) x 53,5 (Y) x 64,5 cm (U)

İç hazne ölçüleri: 43 x 32 x 32 cm

İç hazne 2. bölme ölçüleri: 32 x 16 x 25 cm

Ağırlık: 19,7 kg ICECO YCD60S Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Harika bir ürün. Hem Tesla Model Y aracımda hem de teknede kullanmak için aldım. Aynı anda yapamıyorsunuz ama hem dondurucu hem buzdolabı olarak kullanabiliyorsunuz. Sadece önceden amacınızı belirlemeniz gerekiyor. Ben evde demo yapmak için 1,5 litre su koydum. Suyu dondurabildi. Yanlış hatırlamıyorsam, kontrol ettiğimde -18C derecedeydi, sonra diğer buzdolabı moduna aldım. Onda da sabaha kadar çalıştırdım. Kola ve gazoz koymuştum, sabaha kadar evdeki buzdolabı performansında soğuk tuttu. Sesi de rahatsız etmiyor, hatta sessiz diyebileceğimiz bir durumda çalışıyor. ✍🏻 Kampta ve yolda buz gibi içecekler. Süper ürün. Derin dondurucu özelliği ile buzdolabımızdaki her şeyi bozulmadan taşıdık. Teşekkürler.

3️⃣ Acopower V28 12/24/220Volt 28Litre Kompresörlü Outdoor Oto Buzdolabı Tam Boyutta Gör Araç içi buzdolabı tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz bir başka model de Acopower V28. 220V şebeke elektriği ile 12V ve 24V araç çakmak girişine bağlanarak tüm araçlarda kullanılabilen, solar panel ile çalışabilen, 28 litre hacimli kompresörlü araç buzdolabı. Acopower oto buzdolabı, -20⁰C ile +10⁰C arasında soğutma ve dondurma yapabiliyor, Bluetooth bağlantısı ve mobil uygulama desteği sunuyor. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş, darbeye dayanıklı ve enerji tasarruflu. Ağır iş makineleri, kamyon, otobüs, kamyonet, tekne, yat, karavan gibi tüm 24Volt çakma çıkışı olan araçlarda kullanabilme

Haricen alınabilen Acopower Solar panele bağlayarak güneş enerjisiyle çalıştırma

-20°C ile +10°C arasında soğutma/dondurma

20 dakikada +10°C’den -10°C’ye soğutma

Bluetooth bağlantısı, ACOPOWER mobil uygulamasıyla kontrol

Araç aküsünün şarj seviyesini ve voltajını uygulama ve dijital gösterge ile takip edebilme

ECO ve MAX modu

Dijital termostat

Dondurulmuş gıdaların çözülmeden uzun süre soğuk kalmasını sağlayan özel yalıtım

Voltaj düşüşünde otomatik olarak kapanma, voltaj normale döndüğünde tekrar çalışma

A+ enerji sınıfı ile minimum enerji tüketimi

Ürün ölçüleri: G:30,5 x Y:41 x U:57 cm

İç hazne ölçüleri: 24 x 34 x 34,5 cm

Ağırlığı: 12 kg Acopower V28 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün istenilen dereceye çok hızlı düşebiliyor ve sessiz çalışıyor.

28 lt az gibi görünse de, 4 kişilik bir ailenin araç ile bir günlük yolculuğu veya 2 kişinin bir günlük piknik/kamp faaliyeti için yeterli bence. Hacim arttıkça ürünlerin ağırlığının arttığını da düşünmek lazım. ✍🏻 Alınacak tek ürün diyebilirim. Soğutma harika. -20'ye test ettik; 3 saat içinde bir sürahi su taş gibi oldu. Aynı marka batarya ve ges de ilave aldım. Mükemmel sessiz çalışıyor.

4️⃣ Parago PG45 12/24Volt 45 Litre Outdoor Kompresörlü Oto Buzdolabı Tam Boyutta Gör Parago PG45, 45 litre araç buzdolabı modelleri arasında en beğenilenlerden biri. Büyük kapasitesiyle çok miktarda yiyecek ve içecek taşıyabilirsiniz. Kamp yaparken, balık tutarken veya aracınızda kullanabilirsiniz. Kompresörlü soğutma teknolojisi (-18 °C ila +10 °C), yiyecek ve içecekleri şarj etmeden 72 saate kadar soğuk tutuyor. Süper hızlı soğutma fonksiyonu, yiyecekleri 15 dakika gibi kısa sürede oda sıcaklığından 0 °C'ye soğutuyor. Her şeyi telefondan PARAGO uygulaması üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bu araç buzdolabı aynı zamanda telefonunuz gibi harici cihazları şarj edebileceğiniz bir powerbank. Parago araç buzdolabı, araç çakmak soketi, priz veya harici powerbank aracılığıyla şarj edilebiliyor. Uzun yolculuklar için uygun geniş depolama hacmi (45 litre)

-18°C ile +10°C arasında soğutma ve dondurma

Hızlı soğutma

72 saate kadar yiyecek ve içecekleri soğuk tutma

12V ve 24V ile çalışma: Otomobiller, kamyonlar, ağır makineler, tekneler ve karavanlar için uygun

Çakmak, standart duvar prizi veya powerbank ile çalıştırma

Voltaj çok düşük olduğunda otomatik olarak kapanarak soğutucunun aracın aküsünü boşaltmasını önleyen 3 aşamalı pil yönetim sistemi

Bluetooth bağlantısı, uygulamadan kontrol

Suya dayanıklı LED dijital ekran

Boyutlar: 40 x 46,5 x 63 cm

İç hazne ölçüleri: 37 x 33 x 31 cm Parago PG45 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Teknem için derin dondurucu ihtiyacım vardı. Birkaç saat içinde -18 dereceyi gördü ve şimdilik her şey yolunda. 5,5 A gibi bir tüketimi var. Normal soğutucu olarak belki çok daha az tüketir. Gayet sessiz bir ürün. Akülerim (2x 225 A) ve 385w güneş panelim iki buzdolabımı sorunsuz çalıştırıyor. Herkese tavsiye ederim. ✍🏻 Ürün çok iyi. Yaklaşık bir buçuk saatte -18 e kadar düştü. Ecoflow çakmaklık prizinde sorunsuz çalışıyor. 50 watt çekiyor.

5️⃣ Evacool EVA18CL 12/24V 18 Litre Kompresörlü Oto Buzdolabı Evacool oto buzdolabı, seyahatlerinizde vazgeçilmez yardımcınız olacak. Şok soğutma özelliği sayesinde -22 dereceye kadar soğutma sağlayabiliyor. Aşamalı akü koruma özelliği, akünüzün zarar görmesini ve tamamen boşalmasını önlüyor. Kullanım kolaylığı sunan LCD dokunmatik ekran, düşük gürültü ile çalışan yüksek verimli kompresör ve Max Eco mod ile tasarruf sağlama gibi özellikler, araçbuzdolabını ideal bir seçim haline getiriyor. 18 litre araç içi oto buzdolabı arıyorsanız, Evacool EVA18CL modeline kesinlikle bakmalısınız. Şok soğutma özelliği ile -20 dereceye kadar soğutma

Aşamalı akü koruma özelliği sayesinde akünüz zarar görmez ve tamamen boşalmaz

Kullanım kolaylığı sağlayan LCD dokunmatik ekran

Düşük gürültü ile çalışan yüksek verimli kompresör

ECO mod ile tasarruf sağlama

Sarsıntıya karşı dayanıklılık kompresör

Kamp, tekne, tır ve araçlarda kullanıma uygun

Kapasite:18 lt

Güç tüketimi: 35w

Ölçüler: 570 x 320 x 288 mm

Ağırlık: 8,2 kg Evacool EVA18CL Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünü yaklaşık 5 dakika çalıştırdım ve inanılmaz bir performans aldım. Bluetooth ile bağlanılabiliyor, akü seviyesi vesaire her şeyi ölçüyor. 18 litre bir otomobil için gayet yeterli. ✍🏻 Litresi ve soğutması tam istediğim gibi. Ölçüsü aracıma birebir oldu. Bluetooth'la baglanarak uygulama üzerinden kumanda gibi kullanılıyor. Kompresör sesi de hiç gelmiyor.

6️⃣ Dijitsu AB200 Araç Buzdolabı 12/24 Volt Tam Boyutta Gör Dijitsu AB200, kompakt, taşınabilir kompresörlü araç buzdolabı. Hem soğutma hem de dondurma özelliğine sahip ve 12/24V elektrik beslemesiyle çalışıyor. Dijital sıcaklık kontrolü ve verimli kompresör teknolojisine sahip olan buzdolabı, otomobillerde, kamyonlarda ve kamp arabalarında kullanıma uygun. 12 volt araç buzdolabı fiyatları göz önüne alındığında tercih edilebilecek modellerden biri. Kapasite: 27 litre

12V/24V DC (araç çakmaklığı) ile çalışır ve 220V adaptör kullanımını destekler

Hızlı soğutma ve dondurma için yüksek performanslı kompresör

Dondurucu veya buzdolabı olarak çalışma

Kolay sıcaklık takibi ve ayarlama için dijital ekran

Seyahat için uygun, dayanıklı, taşınabilir sandık tarzı tasarım

Daha iyi enerji verimliliği için siklopentan köpük

Otomobiller, tekneler ve kamp için ideal

Ölçüler: 600 x 337 x 388 mm

Ağırlık: 13.1 kg

Enerji verimliliği sınıfı: E Dijitsu AB200 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Harika bir ürün. Kaliteli, soğutması iyi, fiyat ise 5 yıldız. Kesinlikle alın. İçinden hem çakmakta çalışan adaptör hem de 220 prizle kullanılan adaptör çıktı. ✍🏻 Mükemmel ötesi.

7️⃣ Coolist CLT33 12Volt/230Volt AC/DC 33 Litre Sıcak/Soğuk Oto Buzdolabı Tam Boyutta Gör Coolist CLT33, 12V araç çakmağı ve 220V şebeke elektriği ile çalışan, 33 litre kapasiteli, hem soğutma hem de ısıtma özelliği sunan oto buzdolabı modeli. Yüksek kaliteli yalıtım sistemi, çift yönlü fan sistemi ve alüminyum soğutucu ile üstün soğutma performansı sağlıyor. Çıkarılabilir kapak ve yıkanabilir soğutma haznesi ile hijyen ve güvenliği ön planda tutuyor. Kamp, piknik, plaj, avcılık, doğa sporları gibi aktivitelerde kullanım için uygun

33 litre hacim (9 adet 1,5 litrelik şişe veya 48 adet 330 ml kutu içecek sığabilir)

Hem soğutma hem de ısıtma

Ortam sıcaklığının 18⁰C altına kadar soğutma

Maksimum +65⁰C kadar ısıtma

Termoelektrik sistemle ortam sıcaklığına göre en uygun soğutma/ısıtma derecesini ayarlama

Hızlıca soğutma

Yüksek kalitede poliüretan yalıtım sistemi ile minimum ısı kaybı

Kompakt tasarımı sayesinde koltuk üstü, koltuk arası, bagaj gibi yerlerde kullanma

Çift yönlü özel fan sistemi ve alüminyum soğutucu ile üstün soğutma performansı

Çıkarılabilir kapak ve yıkanabilir soğutma haznesi ile maksimum hijyen ve güvenlik

Güç: 12Volt/220Volt AC/DC

Enerji tüketimi: 45-55 Watt

Ürün ölçüleri: 43 x 34,5 x 21 cm

Ağırlığı: 3,4 kg Coolist CLT33 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün çok başarılı. Benzerlerine göre geniş bir hacmi var, soğutma yeterli, kapak çıkabiliyor ve içini temizlemek çok rahat. Isıtmasını henüz denemedim ama zaten özellikle buzdolabı gibi kullanmak üzere almıştım. İlk çalıştırma sırasında veya uzun süre kullanmadıktan sonra tekrar çalıştırınca soğutma süresi biraz uzun, 4-5 saatten önce yeterli soğukluğa ulaşmıyor, tabii ki içine koyduğunuz ürünün ilk sıcaklığı ile ortam sıcaklı çok önemli. Eğer çalışan bir dolaba soğuk bir ürün koyarsanız hiçbir sorun yok, buzdolabından hemen hemen hiçbir farkı yok. Özellikle seyahatlerde ve pikniklerde tavsiye edebileceğim bir ürün. Bir minibara göre daha geniş hacimli. ✍🏻 Çok beğendim. 220 ve 12v ile denedim sorunsuz çalışıyor. Fan sesi rahatsız edici değil. Düğmede sıcak, soğuk ve kapalı kademesi var. Çalışıp çalışmadığını fan sesinden anlıyorsunuz. Led gösterge olsa iyi olurdu. Soğutmasını çok beğendim. Tavsiye ederim.

Araç buzdolabı nedir, nasıl çalışır 🚘 Tam Boyutta Gör Araç buzdolabı, arabanızda kullanabileceğiniz bir buzdolabıdır. Genellikle evlerdeki buzdolabından çok daha küçüktür ancak arabanızda seyahat ederken ihtiyaç duyacağınız birkaç içecek ve yiyecek için yeterlidir. Araç buzdolapları genellikle iki türdür: Entegre modeller, lüks arabalarda ve bazı elektrikli araçlarda kurulu olarak gelir. Taşınabilir modeller, taşıyabileceğiniz ayrı ünitelerdir. Çoğu araç içi buzdolabı, aracınızın 12V veya 24V prizine (çakmaklık girişi) takılır. Donma noktasının çok altından hafif soğutulmuşa kadar her türlü sıcaklığı koruyabilir. İçindeki kompresör, havayı aktif olarak soğutur; sadece ısınma hızını yavaşlatan normal soğutuculardan farklıdır. Modern taşınabilir buzdolapları yalnızca araç priziyle çalışmaz. Birçoğu, kendi başlarına 24-48 saat çalışabilmelerini sağlayan pillerle gelir. Uzak bölgelerde kamp yaparken güneş panelleriyle şarj edebilirsiniz. Evde veya otellerde, normal duvar prizlerine takılırlar. Bu, buzdolabınızın sürüş sırasında, kamp alanında otururken, piknikte ve neredeyse her yerde çalışacağı anlamına gelir.

Oto buzdolabı alırken nelere dikkat edilmeli 🧐 Tam Boyutta Gör Araç içi buzdolabı satın almadan önce bagajınızdaki veya arka koltuğunuzdaki alanı ölçün. 35 litrelik bir model çoğu sedan araca sığar ve 58 kutu içecek alabilir; hafta sonu gezileri için yeterlidir. 45 litrelik bir buzdolabı, küçük SUV'larda iş görür ve aile gezileri için 72 kutu içecek saklar. 55 litrelik bir buzdolabı daha büyük araçlara sığar ve daha uzun maceralar için 90 kutu içecek alabilir. Sadece en büyüğünü almak yerine, gerçekten ihtiyacınız olan boyutu alın. Buzdolabı sıcaklığında 24-48 saat çalışan pillerle birlikte gelen veya ek pilleri destekleyen modelleri arayın. Ne kadar güç kullandıklarını kontrol edin; en iyileri buzdolabı modunda her 24 saatte yaklaşık 165 Wh kullanır. Araç içinde, güneş enerjisiyle ya da duvar priziyle, farklı şekillerde şarj edilebildiklerinden emin olun. Güç kaynaklarından uzakta olduğunuzda bu esnekliğe ihtiyacınız olacak. Bazı buzdolapları telefonunuza bağlanarak sıcaklığı kontrol etmenizi, bir sorun olduğunda uyarı almanızı ve sıcaklık geçmişini görmenizi sağlar. Kapağı açmadan ayarları değiştirebilirsiniz, bu da soğuk havayı içeride tutar ve enerji tasarrufu sağlar. Düğmelerin mantıklı olduğundan, ekranın kolay okunabilir olduğundan ve kolların rahat hissettirdiğinden emin olun. Bu ayrıntılar, özellikle elleriniz doluyken veya hava karanlıkken, kamp alanında ya da dinlenme tesisinde olduğunuzda önem arz edecektir. Araç buzdolabı alırken dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir: Soğutma tipi: Kompresörlü (güçlü soğutma/dondurma, yüksek verimlilik, dayanıklılık) veya Termoelektrikli (hafif, daha ucuz, yalnızca soğutma, yüksek sıcaklıklarda zorlanabilir) Kapasite (Boyut): 20-30L (Tek başına seyahat edenler veya kısa hafta sonu gezileri), 35-45L (Hafta sonu iki kişi için ideal), 50L+ (Aileler veya uzun yolculuklar için uygun) Güç verimliliği ve koruma: 12/24V uyumluluğu ve pil monitörü (düşük/orta/yüksek) Güç seçenekleri: 12V/24V araç, 100-240V AC duvar prizi ve güneş paneli uyumluluğu Dayanıklılık: Sağlam dış yüzey, sağlam tutma yeri ve güçlü destek Sıcaklık kontrolü: Dijital ekran ve hassas sıcaklık ayarı İç özellikler: Çıkarılabilir sepet, iç aydınlatma gibi

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

