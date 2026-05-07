Araç buzdolabı tavsiyesi için en iyi oto buzdolabı modelleri (2026)

Uzun yolculukları, hafta sonu kaçamaklarını seviyor ya da uzun sürüşlerde içeceklerinizi serin tutmak istiyorsanız, araç buzdolabı kesinlikle hayatınızı değiştirecek bir şey. Günümüzün araba buzdolapları, gelişmiş soğutma teknolojisi ve enerji verimliliğinin yanı sıra uygulama kontrolleri veya entegre buz yapıcı gibi özelliklerle de öne çıkıyor. En iyi araç içi buzdolabını seçmek, seyahat deneyiminizde büyük fark yaratacaktır. Ancak piyasada bu kadar çok seçenek varken sizin için “En iyi araç buzdolabı hangisi?” bulmak zor olabilir. Kamp, piknik, yolculuklar için en iyi oto buzdolabı modelleri öneri listemiz size bu konuda yardımcı olacak.
|Coolist CLT33 Sıcak Soğuk Oto Buzdolabı
|4.289 TL
|Coolist CLK40 Kompresörlü Araç Buzdolabı
|12.636 TL
|Acopower V18 Kompresörlü Araç Buzdolabı
|13.386 TL
|ICECO TCD45 Çift Bölmeli Outdoor Kompresörlü Oto Buzdolabı
|21.903 TL
|Parago PG21 Kompresörlü Oto Buzdolabı
|11.345 TL
|ICECO YCD60S Outdoor Kompresörlü Oto Buzdolabı
|16.747 TL
|Parago PG45 Outdoor Kompresörlü Oto Buzdolabı
|19.573 TL
|Acopower V28 Kompresörlü Outdoor Oto Buzdolabı
|15.417 TL
|Evacool EVA18CL Kompresörlü Oto Buzdolabı
|10.440 TL
|Dijitsu AB200 Araç Buzdolabı
|9.999 TL
|Outwell ECOcool Araç İçi Buzdolabı
|16.974 TL
Araç içi buzdolabı yorumları dikkate alındığında; en iyi oto buzdolabı markaları sıralamasında Coolist, Acopower, Ezetil ve Evacool öne çıkıyor. 2026'da satın alınabilecek en iyi araç buzdolabı olarak ise Coolist CLT33, Acopower V28 ve ICECO TCD45 modelleri soğutma, kapasite ve dayanıklılık yönüyle sıkça öneriliyor.
1️⃣ Coolist CLK40 12-24 V 40 lt Kompresörlü Araç Buzdolabı
- Kapasite: 40 litre
- Çalışma voltajı: 12V / 24V araç çakmak girişi ve 220V ev elektriği
- Sıcaklık aralığı: -22°C ile +24°C arası
- Soğutma sistemi: Kompresörlü
- Hızlı soğutma: 30 dakikada 0°C’ye düşürme
- Kullanım alanı: Araç içi, ev, kamp, karavan, tekne, iş makineleri vb.
- -22°C’ye kadar dondurma ve +24°C’ye kadar ısıtma (buz çözme dahil)
- Özel PU köpük yalıtım sayesinde uzun süre ısı muhafazası
- Otomatik sıcaklık kontrolü ve dijital termostat
- Dış ölçüleri: G:41 cm x Y:43.5 cm x U:69 cm
- İç soğutucu hazne ölçüleri: G:32 cm x Y:33 cm x U:50.5 cm
- Ağırlık: 16.6 kg
- Güç tüketimi: 50W
Coolist CLK40 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Hem ev elektriği hem de oto çakmak şarjı ile çalışıyor. 40 litre olması ayrı bir güzel. Hacmine göre kapladığı yer fazla değil. Tam istediğim gibi. Teşekkürler.
✍🏻 Mükemmel bir buzdolabı. Evde ve arabada denedim, çok iyi soğutuyor. 5 gündür evde sürekli çalışıyor. Yazın her an elimin altında soğuk içecek olması için içecekleri evde bununla soğutmayı düşünüyorum, Malum evdeki buzdolabında yer kısıtlı. Ayrıca şehir dışı yolculuklarım var ve kampçıyım. Çok işe yarayacağına eminim. Gerçekten tavsiye ederim.
2️⃣ ICECO YCD60S 12/24Volt 56 lt Outdoor Kompresörlü Oto Buzdolabı
- 24 Volt ağır iş makineleri, kamyon, otobüs, kamyonet, tekne, yat ve karavan gibi araçlarda kullanılabilir
- 56 litre geniş hacimli soğutucu/dondurucu
- -18⁰C ile +10⁰C arasında soğutma
- Yiyecekleri 15 dakikada 0°C’ye kadar soğutma
- LED aydınlatmalı dijital gösterge ile kolay sıcaklık ayarı
- ECO veya MAX modunda çalışma
- Çıkarılabilir sepet
- Dijital termostat hassas sıcaklık ayarı
- Dondurulmuş ürünleri korumak için özel yalıtım
- Hem soğutucu hem de dondurucu olarak çalışma
- Ev tipi buzdolaplarıyla aynı soğutma sistemi
- Araç aküsü voltajı düştüğünde otomatik kapanma
- A+ enerji sınıfı ile düşük enerji tüketimi.
- 12V ve 24V araç çakmak girişine bağlanabilme
- Dış ölçüler: 42,5 (G) x 53,5 (Y) x 64,5 cm (U)
- İç hazne ölçüleri: 43 x 32 x 32 cm
- İç hazne 2. bölme ölçüleri: 32 x 16 x 25 cm
- Ağırlık: 19,7 kg
ICECO YCD60S Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Harika bir ürün. Hem Tesla Model Y aracımda hem de teknede kullanmak için aldım. Aynı anda yapamıyorsunuz ama hem dondurucu hem buzdolabı olarak kullanabiliyorsunuz. Sadece önceden amacınızı belirlemeniz gerekiyor. Ben evde demo yapmak için 1,5 litre su koydum. Suyu dondurabildi. Yanlış hatırlamıyorsam, kontrol ettiğimde -18C derecedeydi, sonra diğer buzdolabı moduna aldım. Onda da sabaha kadar çalıştırdım. Kola ve gazoz koymuştum, sabaha kadar evdeki buzdolabı performansında soğuk tuttu. Sesi de rahatsız etmiyor, hatta sessiz diyebileceğimiz bir durumda çalışıyor.
✍🏻 Kampta ve yolda buz gibi içecekler. Süper ürün. Derin dondurucu özelliği ile buzdolabımızdaki her şeyi bozulmadan taşıdık. Teşekkürler.
3️⃣ Acopower V28 12/24/220Volt 28Litre Kompresörlü Outdoor Oto Buzdolabı
- Ağır iş makineleri, kamyon, otobüs, kamyonet, tekne, yat, karavan gibi tüm 24Volt çakma çıkışı olan araçlarda kullanabilme
- Haricen alınabilen Acopower Solar panele bağlayarak güneş enerjisiyle çalıştırma
- -20°C ile +10°C arasında soğutma/dondurma
- 20 dakikada +10°C’den -10°C’ye soğutma
- Bluetooth bağlantısı, ACOPOWER mobil uygulamasıyla kontrol
- Araç aküsünün şarj seviyesini ve voltajını uygulama ve dijital gösterge ile takip edebilme
- ECO ve MAX modu
- Dijital termostat
- Dondurulmuş gıdaların çözülmeden uzun süre soğuk kalmasını sağlayan özel yalıtım
- Voltaj düşüşünde otomatik olarak kapanma, voltaj normale döndüğünde tekrar çalışma
- A+ enerji sınıfı ile minimum enerji tüketimi
- Ürün ölçüleri: G:30,5 x Y:41 x U:57 cm
- İç hazne ölçüleri: 24 x 34 x 34,5 cm
- Ağırlığı: 12 kg
Acopower V28 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün istenilen dereceye çok hızlı düşebiliyor ve sessiz çalışıyor.
28 lt az gibi görünse de, 4 kişilik bir ailenin araç ile bir günlük yolculuğu veya 2 kişinin bir günlük piknik/kamp faaliyeti için yeterli bence. Hacim arttıkça ürünlerin ağırlığının arttığını da düşünmek lazım.
✍🏻 Alınacak tek ürün diyebilirim. Soğutma harika. -20'ye test ettik; 3 saat içinde bir sürahi su taş gibi oldu. Aynı marka batarya ve ges de ilave aldım. Mükemmel sessiz çalışıyor.
4️⃣ Parago PG45 12/24Volt 45 Litre Outdoor Kompresörlü Oto Buzdolabı
- Uzun yolculuklar için uygun geniş depolama hacmi (45 litre)
- -18°C ile +10°C arasında soğutma ve dondurma
- Hızlı soğutma
- 72 saate kadar yiyecek ve içecekleri soğuk tutma
- 12V ve 24V ile çalışma: Otomobiller, kamyonlar, ağır makineler, tekneler ve karavanlar için uygun
- Çakmak, standart duvar prizi veya powerbank ile çalıştırma
- Voltaj çok düşük olduğunda otomatik olarak kapanarak soğutucunun aracın aküsünü boşaltmasını önleyen 3 aşamalı pil yönetim sistemi
- Bluetooth bağlantısı, uygulamadan kontrol
- Suya dayanıklı LED dijital ekran
- Boyutlar: 40 x 46,5 x 63 cm
- İç hazne ölçüleri: 37 x 33 x 31 cm
Parago PG45 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Teknem için derin dondurucu ihtiyacım vardı. Birkaç saat içinde -18 dereceyi gördü ve şimdilik her şey yolunda. 5,5 A gibi bir tüketimi var. Normal soğutucu olarak belki çok daha az tüketir. Gayet sessiz bir ürün. Akülerim (2x 225 A) ve 385w güneş panelim iki buzdolabımı sorunsuz çalıştırıyor. Herkese tavsiye ederim.
✍🏻 Ürün çok iyi. Yaklaşık bir buçuk saatte -18 e kadar düştü. Ecoflow çakmaklık prizinde sorunsuz çalışıyor. 50 watt çekiyor.
5️⃣ Evacool EVA18CL 12/24V 18 Litre Kompresörlü Oto Buzdolabı
- Şok soğutma özelliği ile -20 dereceye kadar soğutma
- Aşamalı akü koruma özelliği sayesinde akünüz zarar görmez ve tamamen boşalmaz
- Kullanım kolaylığı sağlayan LCD dokunmatik ekran
- Düşük gürültü ile çalışan yüksek verimli kompresör
- ECO mod ile tasarruf sağlama
- Sarsıntıya karşı dayanıklılık kompresör
- Kamp, tekne, tır ve araçlarda kullanıma uygun
- Kapasite:18 lt
- Güç tüketimi: 35w
- Ölçüler: 570 x 320 x 288 mm
- Ağırlık: 8,2 kg
Evacool EVA18CL Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünü yaklaşık 5 dakika çalıştırdım ve inanılmaz bir performans aldım. Bluetooth ile bağlanılabiliyor, akü seviyesi vesaire her şeyi ölçüyor. 18 litre bir otomobil için gayet yeterli.
✍🏻 Litresi ve soğutması tam istediğim gibi. Ölçüsü aracıma birebir oldu. Bluetooth'la baglanarak uygulama üzerinden kumanda gibi kullanılıyor. Kompresör sesi de hiç gelmiyor.
6️⃣ Dijitsu AB200 Araç Buzdolabı 12/24 Volt
- Kapasite: 27 litre
- 12V/24V DC (araç çakmaklığı) ile çalışır ve 220V adaptör kullanımını destekler
- Hızlı soğutma ve dondurma için yüksek performanslı kompresör
- Dondurucu veya buzdolabı olarak çalışma
- Kolay sıcaklık takibi ve ayarlama için dijital ekran
- Seyahat için uygun, dayanıklı, taşınabilir sandık tarzı tasarım
- Daha iyi enerji verimliliği için siklopentan köpük
- Otomobiller, tekneler ve kamp için ideal
- Ölçüler: 600 x 337 x 388 mm
- Ağırlık: 13.1 kg
- Enerji verimliliği sınıfı: E
Dijitsu AB200 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Harika bir ürün. Kaliteli, soğutması iyi, fiyat ise 5 yıldız. Kesinlikle alın. İçinden hem çakmakta çalışan adaptör hem de 220 prizle kullanılan adaptör çıktı.
✍🏻 Mükemmel ötesi.
7️⃣ Coolist CLT33 12Volt/230Volt AC/DC 33 Litre Sıcak/Soğuk Oto Buzdolabı
- Kamp, piknik, plaj, avcılık, doğa sporları gibi aktivitelerde kullanım için uygun
- 33 litre hacim (9 adet 1,5 litrelik şişe veya 48 adet 330 ml kutu içecek sığabilir)
- Hem soğutma hem de ısıtma
- Ortam sıcaklığının 18⁰C altına kadar soğutma
- Maksimum +65⁰C kadar ısıtma
- Termoelektrik sistemle ortam sıcaklığına göre en uygun soğutma/ısıtma derecesini ayarlama
- Hızlıca soğutma
- Yüksek kalitede poliüretan yalıtım sistemi ile minimum ısı kaybı
- Kompakt tasarımı sayesinde koltuk üstü, koltuk arası, bagaj gibi yerlerde kullanma
- Çift yönlü özel fan sistemi ve alüminyum soğutucu ile üstün soğutma performansı
- Çıkarılabilir kapak ve yıkanabilir soğutma haznesi ile maksimum hijyen ve güvenlik
- Güç: 12Volt/220Volt AC/DC
- Enerji tüketimi: 45-55 Watt
- Ürün ölçüleri: 43 x 34,5 x 21 cm
- Ağırlığı: 3,4 kg
Coolist CLT33 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün çok başarılı. Benzerlerine göre geniş bir hacmi var, soğutma yeterli, kapak çıkabiliyor ve içini temizlemek çok rahat. Isıtmasını henüz denemedim ama zaten özellikle buzdolabı gibi kullanmak üzere almıştım. İlk çalıştırma sırasında veya uzun süre kullanmadıktan sonra tekrar çalıştırınca soğutma süresi biraz uzun, 4-5 saatten önce yeterli soğukluğa ulaşmıyor, tabii ki içine koyduğunuz ürünün ilk sıcaklığı ile ortam sıcaklı çok önemli. Eğer çalışan bir dolaba soğuk bir ürün koyarsanız hiçbir sorun yok, buzdolabından hemen hemen hiçbir farkı yok. Özellikle seyahatlerde ve pikniklerde tavsiye edebileceğim bir ürün. Bir minibara göre daha geniş hacimli.
✍🏻 Çok beğendim. 220 ve 12v ile denedim sorunsuz çalışıyor. Fan sesi rahatsız edici değil. Düğmede sıcak, soğuk ve kapalı kademesi var. Çalışıp çalışmadığını fan sesinden anlıyorsunuz. Led gösterge olsa iyi olurdu. Soğutmasını çok beğendim. Tavsiye ederim.
Araç buzdolabı nedir, nasıl çalışır 🚘
Araç buzdolapları genellikle iki türdür: Entegre modeller, lüks arabalarda ve bazı elektrikli araçlarda kurulu olarak gelir. Taşınabilir modeller, taşıyabileceğiniz ayrı ünitelerdir.
Çoğu araç içi buzdolabı, aracınızın 12V veya 24V prizine (çakmaklık girişi) takılır. Donma noktasının çok altından hafif soğutulmuşa kadar her türlü sıcaklığı koruyabilir. İçindeki kompresör, havayı aktif olarak soğutur; sadece ısınma hızını yavaşlatan normal soğutuculardan farklıdır. Modern taşınabilir buzdolapları yalnızca araç priziyle çalışmaz. Birçoğu, kendi başlarına 24-48 saat çalışabilmelerini sağlayan pillerle gelir. Uzak bölgelerde kamp yaparken güneş panelleriyle şarj edebilirsiniz. Evde veya otellerde, normal duvar prizlerine takılırlar. Bu, buzdolabınızın sürüş sırasında, kamp alanında otururken, piknikte ve neredeyse her yerde çalışacağı anlamına gelir.
Oto buzdolabı alırken nelere dikkat edilmeli 🧐
Buzdolabı sıcaklığında 24-48 saat çalışan pillerle birlikte gelen veya ek pilleri destekleyen modelleri arayın. Ne kadar güç kullandıklarını kontrol edin; en iyileri buzdolabı modunda her 24 saatte yaklaşık 165 Wh kullanır. Araç içinde, güneş enerjisiyle ya da duvar priziyle, farklı şekillerde şarj edilebildiklerinden emin olun. Güç kaynaklarından uzakta olduğunuzda bu esnekliğe ihtiyacınız olacak.
Bazı buzdolapları telefonunuza bağlanarak sıcaklığı kontrol etmenizi, bir sorun olduğunda uyarı almanızı ve sıcaklık geçmişini görmenizi sağlar. Kapağı açmadan ayarları değiştirebilirsiniz, bu da soğuk havayı içeride tutar ve enerji tasarrufu sağlar. Düğmelerin mantıklı olduğundan, ekranın kolay okunabilir olduğundan ve kolların rahat hissettirdiğinden emin olun. Bu ayrıntılar, özellikle elleriniz doluyken veya hava karanlıkken, kamp alanında ya da dinlenme tesisinde olduğunuzda önem arz edecektir.
Araç buzdolabı alırken dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:
- Soğutma tipi: Kompresörlü (güçlü soğutma/dondurma, yüksek verimlilik, dayanıklılık) veya Termoelektrikli (hafif, daha ucuz, yalnızca soğutma, yüksek sıcaklıklarda zorlanabilir)
- Kapasite (Boyut): 20-30L (Tek başına seyahat edenler veya kısa hafta sonu gezileri), 35-45L (Hafta sonu iki kişi için ideal), 50L+ (Aileler veya uzun yolculuklar için uygun)
- Güç verimliliği ve koruma: 12/24V uyumluluğu ve pil monitörü (düşük/orta/yüksek)
- Güç seçenekleri: 12V/24V araç, 100-240V AC duvar prizi ve güneş paneli uyumluluğu
- Dayanıklılık: Sağlam dış yüzey, sağlam tutma yeri ve güçlü destek
- Sıcaklık kontrolü: Dijital ekran ve hassas sıcaklık ayarı
- İç özellikler: Çıkarılabilir sepet, iç aydınlatma gibi
