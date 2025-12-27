2025'in en iyi oyunları: Yıla damga vuran 20 oyun

2025, dikkat çekici pek çok oyunun çıkışına sahne oldu. Bir yandan Assassin's Creed Shadows, Doom. The Dark Ages, Death Stranding 2 gibi merakla beklenen AAA oyunlar çıkarken, diğer yandan asıl övgüyü toplayan ise Clair Obscur: Expedition 33 gibi daha sürpriz yapımlar oldu. Geneline baktığımızda 2025'in oyunseverler için oldukça verimli geçtiğini söyleyebiliriz.

2025'te Çıkan En İyi 20 Oyun 🎮

Bu listemizde hem MetaCritic ve OpenCritic gibi platformlardaki eleştirmen puanlarını, hem de Steam gibi platformlardaki oyuncu yorumlarını göz önüne alarak, yılın en beğenilen oyunlarını derledik. İşte 2025'e damga vuran en iyi 20 oyun:

1️⃣ Clair Obscur: Expedition 33

Tam Boyutta Gör Eski Ubisoft çalışanları tarafından kurulan ve 32 kişilik küçük bir ekipten oluşan Sandfall Interactive, pek çok kişiye göre bu yılın en iyi oyununa imza attı. JRPG türüne yeni bir soluk getiren Clair Obscur: Expedition 33, türün hayranı olmayanları bile etkilemeyi başardı.

MetaCritic Puanı : 93

: 93 Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-RPG

Clair Obscur: Expedition 33, sıra tabanlı bir RPG oyunu. Ancak oyun bu sıra tabanlı oynanışa gerçek zamanlı mekanikler de ekleyerek türe yeni bir soluk getiriyor. Oyunda, saldırı ve savunma sırasında hızlı tepki verme gerektiren aksiyonlar ve zamanlamaya dayalı dövüş mekanikleri bulunuyor. Hikâyesi de epey beğenilen Clair Obscur: Expedition 33, büyüleyici ama acımasız bir dünyada geçiyor. Bu evrende insanların öleceği yaş "Paintress" adı verilen gizemli bir figür tarafından belirleniyor. Paintress her yıl yeni bir sayı belirliyor ve o yaştaki herkes yılın sonunda ölüyor. Bu çarpık düzenin sırlarını çözmek için her yıl yeni bir sefer (expedition) düzenleniyor ama her seferinde sonuç hüsran oluyor. Clair Obscur: Expedition 33, kaderlerini kabullenmek yerine bu düzeni bozmak için bir yolculuğa çıkan 33. seferin hikâyesini anlatıyor.

2️⃣ Kingdom Come: Deliverance 2

Tam Boyutta Gör 2018 yapımı Kingdom Come: Deliverance, son derece gerçekçi bir açık dünyada Orta Çağ deneyimi yaşamak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunmuştu. Yedi yıl sonra gelen Kingdom Come: Deliverance II ise her konuda çıtayı daha yukarı çekerek çok daha etkileyici bir deneyim sunuyor.

MetaCritic Puanı : 88

: 88 Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Tür: Aksiyon RPG

Oyunda yine Henry karakterinin gözünden 15. yüzyıl Bohemya’sına tanıklık ediyoruz. Ancak bu kez karşı karşıya kaldığımız çatışmalar daha büyük, politik entrikalar daha karmaşık ve savaşın sonuçları çok daha yıkıcı. Kingdom Come: Deliverance II, dövüş sistemini daha akıcı hâle getirerek hem yakın dövüşte hem de okçulukta daha doğal bir kontrol sunuyor. Oyunun belki de en etkileyici yanı ise rol yapma konusunda oyunculara oldukça geniş imkânlar sunuyor olması. Kingdom Come: Deliverance II, oyuncunun seçimlerinin dünyayı ve karakter ilişkilerini etkilediği çok katmanlı bir yapıya sahip.

3️⃣ Hades 2

Tam Boyutta Gör 2020 yılında çıkan ilk oyunuyla oyuncuları etkilemeyi başaran Hades serisi, bu yıl çıkan ikinci oyunuyla çıtayı daha da yukarı çekti.

MetaCritic Puanı : 95

: 95 Platformlar: PC, Switch 2

PC, Switch 2 Tür: Roguelike, Aksiyon-RPG

Hades II, roguelike yapısını korurken seriyi hem anlatı hem de oynanış açısından ileri taşıyan bir devam oyunu. Oyuncu bu kez Yeraltı Dünyası’ndan kaçmaya çalışan Zagreus yerine, büyü ve karanlık ritüeller konusunda ustalaşan Melinoë’nun kontrolünü alıyor. Gerçek zamanlı, hızlı reflekslere dayalı dövüş sistemi yine oyunun merkezinde yer alırken; yeni silahlar, büyüler ve zamanlamaya dayalı mekanikler çatışmaları daha taktiksel bir hâle getiriyor. Hikâye tarafında ise Olimpos tanrılarının kaderi, zamanı ve düzeni tehdit eden Titan Chronos’un eline geçmiş durumda. Hades II, kaçınılmaz yazgıyı kabullenmek yerine onu parçalamaya çalışan bir karakterin, mitolojik bir evrende verdiği umutsuz ama kararlı mücadelesini anlatıyor.

4️⃣ Blue Prince

Tam Boyutta Gör Oyun dünyası için bu yılın belki de en büyük sürprizi Blue Prince oldu. Çıkmadan önce neredeyse kimsenin radarında olmayan bu bağımsız oyun, pek çok kişiye göre yılın en iyi oyunları arasında yer alıyor.

MetaCritic Puanı : 92

: 92 Platformlar: PS5

PS5 Tür: Aksiyon-RPG

Blue Prince'te oyuncuların, odaları sürekli değişen bir malikâneyi keşfetmesi gerekiyor. Odalar her gün sıfırlandığı için oyuncuların bir sonraki odaya geçmeden o odadaki bulmacaları çözmesi gerekiyor. Roguelike türünden beslenen Blue Prince, oyunculara verdikleri stratejik kararlarla şekillendirebilecekleri, sürekli değişen bir bulmaca sunuyor.

5️⃣ Split Fiction

Tam Boyutta Gör A Way Out ve It Takes Two gibi beğeni kazanan co-op oyunlarıyla tanınan Hazelight Studios, bu yıl da Split Fiction ile adından söz ettirdi.

MetaCritic Puanı : 91

: 91 Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Tür: Co-Op, Platform

Stüdyonun önceki oyunları gibi Split Fiction da iki kişilik bir co-op oyunu. Jumanji ve Tron gibi filmleri akıllara getiren Split Fiction'da oyuncular iki kadın yazar olan Zoe ve Mio'yu kontrol ediyor. Biri bilim-kurgu, diğer fantezi türünde eserler ortaya koyan bu iki yazar birbirlerine tamamen yabancı olsalar da hikâyelerinin iç içe geçtiği sanal bir dünyanın içine çekilince birlikte çalışmak zorunda kalıyorlar. Sanal dünyadan kaçmak ve gerçekliğe dönmek için iki kadının birlikte nasıl çalışacaklarını bulmaları ve bu deneyimden sağ çıkmak için becerilerini kullanmaları gerekiyor.

6️⃣ Hollow Knight: Silksong

Tam Boyutta Gör Indie (bağımsız) oyun dünyasının en sevilen yapımlarından Hollow Knight'ın yıllardır beklenen devam oyunu nihayet Eylül ayında çıktı ve beklendiği gibi yılın en iyi oyunları arasında yerini aldı..

MetaCritic Puanı : 90

: 90 Platformlar: PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2, Linux

PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2, Linux Tür: Metroidvania

Hollow Knight: Silksong, ilk oyunun yan karakterlerinden biri olan Hornet’i merkezine alıyor. Hornet, kendisini gizemli bir krallıkta buluyor ve hem düşmanlarla hem de zorlu çevre koşullarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Oyuncular, tıpkı ilk oyunda olduğu gibi derinlemesine tasarlanmış Metroidvania tarzı bir dünyayı keşfederken, yeni yetenekler, akrobatik dövüş mekanikleri ve farklı silah seçenekleriyle çok daha hızlı tempolu bir oynanış deneyimi yaşayacak. Team Cherry tarafından geliştirilen Silksong, orijinal oyunun atmosferik sanat tasarımını korurken, yepyeni bölgeler, yüzlerce yeni düşman ve güçlü boss savaşları ile deneyimi genişletiyor. Tabii tüm bunlara yine Christopher Larkin imzalı müzikler eşlik ediyor.

7️⃣ Ghost of Yotei

Tam Boyutta Gör Ghost of Tsushima gibi devam oyunu Ghost of Yotei de hem oyunseverleri hem de eleştirmenleri etkilemeyi başardı.

MetaCritic Puanı : 86

: 86 Platformlar: PS5

PS5 Tür: Aksiyon-Macera

Ghost of Yotei, ilk oyunun 329 yıl sonrasında geçiyor ve tamamen yeni bir karaktere odaklanıyor. Ghost of Tsushima'yı özel kılan o etkileyici görselliği koruyan devam oyunu, bununla birlikte ilk oyundaki pek çok mekaniği daha da geliştiriyor. Ayrıca oyuncuların tercihlerinin hikâye üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olmasının, bu yeni oyundaki en büyük farklılıklardan biri olacağı söyleniyor.

8️⃣ Dispatch

Tam Boyutta Gör Oyunseverler adına bu yılın en hoş sürprizlerinden biri de neredeyse bir çizgi-roman uyarlamasını andıran Dispatch oldu. Oyun, hem karakterleri hem de hikâyesiyle beğeni topladı.

MetaCritic Puanı : 87

: 87 Platformlar: PC, PS5

PC, PS5 Tür: Aksiyon-Macera

Süper kahraman temalı bir diziyi andıran Dipatch'te oyuncular, süper güçlerini kaybetmiş genç bir adamı kontrol ediyor. Artık süper güçleri olmadığı için sahada görev alamayan genç kahraman, bunun yerine bilgisayar başında ihbarları takip ederek diğer süper kahramanların sahadaki görevlendirmelerini yapıyor. Dispatch'in temel oyun mekaniği bunun üzerine kurulu. Oyuncuların doğru görevler için doğru kişileri göndermesi ve zaman zaman zor kararlar vermesi gerekiyor. Öte yandan bu yönetim kısmına eğlenceli bir de ana hikâye eşlik ediyor. Dispatch'in seslendirme kadrosunda Aaron Paul (Breaking Bad) ve Jeffrey Wright gibi sinema dünyasından tanıdığımız isimler yer alıyor.

9️⃣ Death Stranding 2: On the Beach

Tam Boyutta Gör İlk oyunun daha iyi bir versiyonu olarak değerlendirilen Death Stranding 2: On the Beach, bizim buralarda o kadar da etkileyici bulunmadı. Ne var ki ABD'de oyun övgülere boğuluyor. Öyle ki oyunun eleştirmen puanı, Death Stranding 2'yi yılın en iyileri arasına koyuyor.

MetaCritic Puanı : 89

: 89 Platformlar: PS5

PS5 Tür: Aksiyon-RPG

Hideo Kojima'nın elinden çıkan bu tuhaf serinin yeni oyunu da oyuncuları lojistik konusunda zorlayacak maceralar barındırıyor. Hikâye ise bu kez ABD'den Avustralya'ya taşınıyor. Norman Reedus, Léa Seydoux ve Troy Baker'ın ilk oyundaki rollerini tekrarlardığı Death Stranding 2'de ekibe Elle Fanning, George Miller ve Faith Akın da katılıyor.

🔟 The Alters

Tam Boyutta Gör This War of Mine ve Frostpunk gibi beğeni kazanan oyunlara imza atan 11 Bit Studios'un geliştirdiği The Alters da bu yıl övgü toplayan AA oyunlardan biri oldu.

MetaCritic Puanı : 84

: 84 Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-RPG, Survival

The Alters'ta oyuncular, bir uzay madencisi olan Jan Dolski'yi kontrol ediyor. Dolski'nin çeşitli görevleri yerine getirebilmek için kendisinin klonlarını yaratması gerekiyor. Ancak verdiği her karar hikâyesinin seyrini değiştiriyor. Bu yüzden oyuncuların klonlarını yaratırken doğru seçimleri yapmaları gerekiyor. Bunun ötesinde The Alters, temelde bir üs kurma ve kaynak yönetme oyunu.

Yılın en iyi dizileri (2025) 1 gün önce eklendi

11) Battlefield 6

Tam Boyutta Gör Yıllardır Call of Duty'nin gölgesinde kalan Battlefield serisi, bu yıl Battlefield 6 ile müthiş bir atılım yaptı. Yılın en çok satan oyunlarından olan Battlefield 6, özellikle nişancı türünün meraklılarını etkilemeyi başardı.

MetaCritic Puanı : 83

: 83 Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Savaş Oyunu

Battlefield 6, devasa haritaları, yıkılabilir çevre unsurları ve modifiye edilebilir silahlarıyla öne çıkıyor. 128 oyuncuya kadar destekleyen çatışmalar, yeni nesil konsolların ve bilgisayarların gücüyle daha kaotik ve gerçekçi bir hâle geliyor. Serinin ikonik unsuru olan araç savaşları da çeşitlendirilmiş durumda: tanklar, jetler, helikopterler ve dronlar oyuna stratejik bir boyut da katıyor. Battlefield 6, serinin köklerindeki büyük ölçekli savaş deneyimini günümüz teknolojisiyle harmanlayarak hem eski oyunculara hem de yeni nesle hitap etmeyi amaçlıyor.

12) Donkey Kong Bananza

Nintendo Switch 2'ye özel olarak geliştirilen ikinci oyun olan Donkey Kong Bonanza, keyifli oynanışı ve çevre parçalama mekanikleriyle, özellikle Nintendo oyuncularını fazlasıyla memnun etti.

MetaCritic Puanı : 91

: 91 Platformlar: Switch 2

Switch 2 Tür: Platform

Donkey Kong Bananza, oyuncuları tropikal bir adada geçen, bol aksiyonlu bir platform deneyimine davet ediyor. Donkey Kong ve arkadaşları, kaybolan muz hazinelerini geri kazanmak için zorlu engelleri aşarken birbirinden farklı yetenekleriyle hem bulmacaları çözüyor hem de düşmanlara meydan okuyor. Yarı-açık dünya yapısına sahip Donkey Kong Bananza'da oyuncular tropik adada keşfe çıkarken, çevreyle özgürce etkileşime geçip yeni görevler alabiliyor.

13) Silent Hill f

Tam Boyutta Gör Silent Hill f, korku oyunlarının efsanevi markasını bambaşka bir yöne taşırken, yarattığı tekinsiz atmosfer ve hikâyesiyle serinin hayranlarını etkilemeyi başardı.

MetaCritic Puanı : 86

: 86 Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Korku-Gerilim

Serinin Japonya’da geçen ilk oyunu olan Silent Hill f, hem mekân hem de anlatı olarak köklü bir değişim sunuyor. 1960’ların Japonya’sında geçen hikâye, yüzeyde pastoral bir güzelliğe sahip kasaba atmosferiyle başlıyor; ancak kısa sürede bu sakinliğin altında saklı korkunç bir çürümenin varlığı ortaya çıkıyor. Oyunda genç bir kadın karakterin gözünden, hem kişisel hem de doğaüstü dehşetlerle örülü bir hikâyeye tanık oluyoruz.

14) Monster Hunter Wilds

Tam Boyutta Gör Monster Hunter Wilds, PC tarafında yaşadığı optimizasyon sorunları yüzünden bugün daha tartışmalı bir oyun olarak görülüyor olsa da özellikle ilk çıktığı dönemde epey beğenilmişti. PC tarafında yaşadığı bu sorunara rağmen, oyun pek çokları tarafından 2025'in en iyi yapımları arasında sayılıyor.

MetaCritic Puanı : 88

: 88 Platformlar: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Tür: Aksiyon RPG

Popüler Monster Hunter serisinin bu yeni oyunu, Monster Hunter World ile Monster Hunter Rise'ın başarılı bir karışımı olarak tanımlanıyor. Wilds'ta oyuncular, kendi yarattıkları avcı karakterleriyle devasa canavaları avlamak için aksiyon dolu bir maceraya atılıyor. Oyunda dört kişiye kadar co-op modu da bulunuyor. Tek başına oynamak isteyenlere ise AI tarafından kontrol edilen üç avcı eşlik ediyor.

15) Doom: The Dark Ages

Tam Boyutta Gör DOOM serisinin Mayıs ayında oyunseverlerle buluşuan son oyunu DOOM. The Dark Ages da yılın beğeni kazanan yapımları arasında yer alıyor.

MetaCritic Puanı : 85

: 85 Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-RPG

DOOM: Eternal'a kıyasla biraz daha düşük bir tempoya sahip olan oyun, bu kez ateşli silahların yanına bir de kalkan ekliyor. Bu kalkan hem saldırıları engellemek için kullanılıyor, hem de fırlatabileceğiniz bir silah olarak görev görüyor. Yan görevler alabileceğiniz bir açık dünya da sunan oyun, özellikle Eternal'ın hızla temposuna ayak uyduramayanlar için çok daha iyi bir alternatif olabilir.

16) Metal Gear Solid Delta. Snake Eater

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen oyunlarından olan Metal Gear Solid 3, yıllar sonra yenilenmiş (Remastered) versiyonuyla geri döndü. Oyun dünyasında iz bırakmış bu klasik yapım, yenilenmiş versiyonuyla, zamanının ne kadar ötesinde bir oyun olduğunu bir kez daha hatırlattı.

MetaCritic Puanı : 85

: 85 Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Gizlilik, Aksiyon

2004’te çıkan Snake Eater, serinin kronolojik olarak en başında yer alıyor ve efsanevi ajan Snake’in hikâyesini anlatıyor. Soğuk Savaş döneminde geçen oyun, Snake’in Sovyet topraklarında yürüttüğü tehlikeli bir görevi konu alıyor. Düşman hatlarının arkasında hayatta kalmaya çalışırken, ihanet, fedakârlık ve ideolojiler üzerine kurulu derin bir hikâyeye tanık oluyoruz. Remastered sürüm, orijinal oynanışı korurken grafik motoru tamamen yeniliyor; Aynı şekilde karakter animasyonları, çevresel detaylar ve ses tasarımı da modern standartlara uygun şekilde güncellendi.

17) Arc Raiders

Tam Boyutta Gör Arc Raiders, son dönemde epey popüler hâle gelen "extraction shooter" türünün bugüne kadarki en başarılı örneklerinden biri oldu. Bilimkurgu atmosferini iş birliği tabanlı aksiyonla birleştiren ARC Raiders, bu başarısını oyuncu rakamlarına da yansıttı.

MetaCritic Puanı : 86

: 86 Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Extraction shooter

Oyunda, uzayın derinliklerinden gelen mekanik ARC ordularına karşı savaşan bir grup özgür savaşçının parçası oluyorsunuz. Devasa robotlara karşı hayatta kalmak için silah çeşitliliğini, taktiksel ekipmanları ve ekip çalışmasını doğru kullanmak gerekiyor. Açık dünyada keşif yaparken kaynak toplamak, üs kurmak ve yeni teknolojiler geliştirmek de savaşın önemli bir parçası. Retro-fütüristik tarzı, dinamik çatışmaları ve takım oyununa dayalı yapısıyla ARC Raiders, çevrim içi aksiyon türüne farklı bir soluk getirmeyi hedefliyor.

18) Mario Kart World

Tam Boyutta Gör 5 Haziran'da piyasaya sürülen Nintendo Switch 2'nin çıkış oyunu olan Mario Kart World, Switch 2 alanları genel olarak memnun eden bir oyun oldu. Nitekim oyunun eleştirmen puanı da bunu yansıtıyor.

MetaCritic Puanı : 86

: 86 Platformlar: Switch 2

Switch 2 Tür: Yarış, Multiplayer

Nintendo'nun en sevilen serilerinden biri olan Mario Kart'ın bu yeni oyunu, klasik Mario Kart formülünü korurken dünya genelinde oyuncuların birbirine karşı yarışabileceği çevrimiçi bir oyun deneyimi sunuyor. Mario Kart World'de oyuncular, Nintendo evreninden tanıdığımız karakterleri seçerek birbirinden renkli pistlerde yarışıyor. Yarış sırasında toplanan güçlendirmelerle rakiplere engel olunabiliyor veya hız avantajı sağlanabiliyor. Mario Kart World, hem bireysel başarıyı hem de takım oyununu ödüllendiren bir sistemle ilerliyor. Global turnuvalar, günlük görevler ve özelleştirilebilir araç seçenekleriyle oyun, uzun soluklu bir rekabet vadediyor.

19) Mafia: The Old Country

Tam Boyutta Gör Mafia serisini köklerine döndüren Mafia: The Old Country, serinin son oyunundan daha küçük çaplı bir oyun olsa da lineer yapısı ve hikâyesiyle çok daha büyük bir etki yaratmayı başardı.

MetaCritic Puanı : 73

: 73 Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-Macera

Mafia: The Old Country, hikâyeyi Amerika'dan İtalya'ya, mafyanın doğduğu topraklara taşıyor. Mafia 3'ü de yapan stüdyo olan Hangar 13'ün geliştirdiği Mafia: The Old Country, üçüncü oyunun aksine açık dünya tarafına değil ana hikâyeye ağırlık veriyor. The Old Country, ilk iki oyun gibi kısmen açık bir dünyada geçen lineer bir hikâye anlatıyor.

20) The Outer Worlds 2

Tam Boyutta Gör Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen The Outer Worlds 2, ilk oyuna kıyasla çok daha gelişmiş rol-yapma unsurları ve daha dolu dolu bir evren sunarak genel olarak beğenilen bir deneyim sunmayı başardı.

MetaCritic Puanı : 83

: 83 Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-RPG

FPS türündeki bu uzay oyununda, oyuncular yine galaksinin farklı köşelerine seyahat ederek farklı dünyalarda yepyeni karakterlerle etkileşime geçiyor. Oyuncuların bu karakterlerle nasıl etkileşime geçecekleri kendi isteklerine bağlı. Bazı oyuncular görevleri diyalog kurarak tamamlarken, diğerleri tamamen gizlilikle ya da çatışmayla aynı görevi yapabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Yılın en iyi oyunları (2025)

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: