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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Endonezya'dan Çin aşısına onay: Yüzde 65 etkili

    Endonezya, Çinli üretici Sinovac tarafından üretilen Coronavac ismindeki koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdiğini açıkladı. Son klinik çalışmalarından sonraki etkinlik oranı açıklandı.
    15 sa. (Son Güncelleme: 15 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Endonezya'dan Çin aşısına onay: Yüzde 65 etkili
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    Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği koronavirüs aşılarına ilk onay Endonezya'dan geldi. Endonezya, Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı verdiğini duyurdu. Aşının etkinlik oranı yüzde 65,3 olarak açıklandı.

    Endonezya, 14 Ocak’ta aşılamaya başlayacak. Öncelikli olarak sağlık çalışanları aşılanacak. İlk aşı, Devlet Başkanı Joko Widodo’ya yapılacak.

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    Endonezya’daki son faz çalışmalarının ara sonuçlarında etkinliğinin yüzde 65,3 olduğu açıklanırken Brezilya’daki Faz 3 denemelerinde bu oranın yüzde 78 olduğu açıklanmıştı. Türkiye ise Faz 3 erken sonuçlarında aşının yüzde 91,25 oranında etkili olduğu duyuruldu. Endonezya'nın son çalışmasına baktığımızda Türkiye'deki sonuç ile arada ciddi bir fark var. Dünya Sağlık Örgütü kararına göre etkinlik oranı yüzde 50'nin üzerindeki aşılara onay verilebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "İsrail koronavirüs aşılama oranında Dünya'da lider konumda"

    Endonezya pek çok üretici ile yüksek miktarlarda aşı siparişi için anlaşmaya vardı. 2022’ye kadar 329 milyon doz koronavirüs aşısı temin edilecek. Bunlardan 125 milyonu Sinovac’tan, 50 milyonu Pfizer’den, 50 milyonu AstraZeneca’dan ve 50 milyonu Novavax’tan tedarik edilecek. Ayrıca COVAX küresel aşı programından 54 milyon doz aşı alacak. Ülkede Mart 2022’ye kadar 181,5 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

    Türkiye’de acil kullanım onayı için incelemeler sürüyor

    Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği aşıların ilk bölümü yani 3 milyon doz CoronaVac aşısı 30 Aralık’ta ülkemize geldi.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gelen aşılar arasından rastgele örnekler alarak incelemeler yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inceleme çalışmalarının en erken 14 gün süreceği ve olumsuz bir durum gözlemlenmemesi halinde aşı yapılmaya başlanacağını açıkladı. Bu durumda en erken 14 Ocak’ta aşılamaya başlanabilecek. Aşı bir kişiye iki doz halinde uygulanacak. İlk doz uygulandıktan sonra ikinci doz 28 gün sonra yapılacak. Türkiye, Çin’den 50 milyon doz, Pfizer-BioNTech üretimi aşıdan 4.5 milyon doz sipariş verdi.



    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/dunya/endonezya-sinovacin-gelistirdigi-kovid-19-asisinin-kullanimini-onayladi/2105656 https://www.ntv.com.tr/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yaw he he

    9 saat önce
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye'deki testlerde gerçekten %91,25 oranında başarıya ulaşıldığına canıgönülden inanan kardeşlerim beğensin.
    3 Yanıt Yanıtla +30
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    Boş yapma beni dinle 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    gitgide düşüyo bunun yüzdesi hayırlısı.
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    pro-üye (olcay parlak) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yüzde 65 ne lan. 2 aspirin atsaydiniz bari
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Endonezya'da bilim adamı var mı ki diyeceğim ama Türkiye'de de yok zaten olanlar yurt dışında!
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    NecronLord (*** ***) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vay arkadaş 3 milyon aşı ha.Kimse de demiyor ki bu kadar aşı standart 1 adet yolcu uçağına nasıl sığdı.Ortamlarda 3 milyon dersin kim sayacak.Ülkenin gazetecileri de gerizekalı.
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    pro-üye (olcay parlak) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yüzde 65 ne lan. 2 aspirin atsaydiniz bari
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    Murat.Ak (Murat Ak) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    En iyi bildikleri şey matematik. Topla çıkar istediğin sonucu elde et
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    demirparcasi (Demir Parcasi) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne başarı yüzdesi? Grip virüslerine etkili dünyada aşı geliştirilmemiş. Covid-19 bir çeşit grip.
    Daha bahsedilen sars-cov 2 virüsü izole bile edilmemiş. Yani gerçekten daha önce var olmayan yeni bir corona virüsü var mı onu bile daha kanıtlayamadılar.
    covid-19'u geçirenler tekrar hasta olabiliyor deniyor. Eğer gerçek hastalığı yenip bağışıklık kazanılamıyorsa aşılardan bağışıklık kazanmak zaten imkansızdır.
    Eğer bağışıklık kazanılıyorsa, covid-19 geçirmiş ve atlatmış hiç kimsenin aşı olmasına gerek yoktur. Ama bu basit gerçeğe rağmen covid geçirmiş veya geçirmemiş bakmadan herkesi aşılamak istiyorlar.
    Çeşitli araştırmalar zaten insanların büyüjk çoğunluğunun %80'a belki üstü doğrudan covid-19'a bağışıklığı olduğunu hiç hastalanmadıklarını ve antikor üretmeden hastalığı atlatığını gösteriyor. O yüzden %65 gibi bir oranın bir anlamı yok.

    Yapılması gereken aynı yaş ve sağlık özelliklerine sahip iki gruba insanları ayırıp birine aşı yapıp diğerine yapmamak ve uzun vadede hangi gruptan daha çok insanın hastalandığını incelemek. Sadece covid değil bütün diğer hastalıklar dahil. Böylelikle hem aşının başarı yüzdesi hem de yan etkileri ortaya çıkar. Ama böyle bir çalışma yapan yok.

    Zaten genç insanlarde covid'in öldürücülüpü %0,03 civarında ki bu orada çok daha düşük olabilir. Aşılar genç insanlarda test ediliyor. Gerçekten covid aşısının etkili olduğunu anlamak için 20.000 civarı kişi bulup 10.000'i aşılayıp karşılaştırmanız lazım. Çünkü aşılanmamış diğer 10.000 kişiden mesela 6 ay içerisinde en fazla birkaç kişi ağır hasta olup veya ölebilir. 10.000'den az sayıda kişi üzerinden yapılanlarda anlamlı istatistiki sonuca ulaşamazsınız. Bu 6 ay da kışa denk gelmeli çünkü yazın covid'in öldürücülüğü neredeyse gençlerde sıfır.

    Covid neredeyse sadece yaşlı ve başka kronik hastalığı olanları öldürüyor. Covid için yapılan tedavi sonucundaki yan etkilerden ölenleri saymazsak ki Türkiye'deki ölümlerin ciddi bir kısmı bu katagoriye girer toplam covid ölümlerinin ancak %10'unun doğrudan virüs yüzünden olabileceğini geri kalan %90'ın başka sebepten olduğunu ama hasta covid pozitif çıktığından covid ölümü diye kayıt edildiğini söyleniyor. Aşı etkili bile olsa bu covid pozitif ama başka ana sebepten ölen %90'a da pek bir fayda sağlamayacaktır.

    DÜnya'da covid'e karşı tedbir almamış, maske takma zorunluluğu getirmemiş, sokağa çıkma yasağı uygulamamış, sosyal mesafe dayatması yapamış ülkelerde toplam ölümlerde normal beklenen ölümlerden daha fazla bir artış olmadığına göre neden bu önlemleri almak ve aşı olmak gerektiğinin mantıklı bir açıklaması da yok.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) demirparcasi
    Yazdıkların baştan sona saçmalık covid 19 u Türkiye bile Nisan ayında izole etti. Dünya daha önce etti. Aşılar sadece gençler de test edilmez zaten bir yaş aralığı belirlenir bu genelde 18-65 yaş arası olur ve bir gruba plasebo aşı yapılır diğer gruba gerçek aşı yapılır. Sonra plasebo grubunda kaç kişi hasta oldu kaçı ağır geçir di bakılır sonra gerçek aşı yapılan grup ile karşılaştırılır.
    Hastalığı geçirip bağışıklık kazanabilirsin aşı olarakta kazanabilirsin. Ama hiç bir bağışıklık sonsuza kadar değildir.
    Zaten faz 3 testleri 10 bin den fazla kişi de yapılır.
    Covid 19 öldürücülüğü yazın da kışında benzer zaten biz yaz ve kışı karşılaştırmıyoruz aynı dönem de plasebo grubu ile gerçek grubu karşılaştırıyoruz.
    Covid hastalarının %90 başka sebepten ölüyor demişsiniz. Bir kanıtın yok Facebook tan öğrenmişsin hehalde
    Tedbir almayan ülkeler de ölümler normal seyrettiğini söylemişsin bu tamamen yalan İsveç buna çok iyi bir örnek aç bir konu
    Bir daha tıbbi bir konu hakkında yorum yapmadan önce mutfak masası kadar tıp bilgin olsun ondan sonra yorum yap.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye'deki testlerde gerçekten %91,25 oranında başarıya ulaşıldığına canıgönülden inanan kardeşlerim beğensin.
    3 Yanıt Yanıtla +30
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    Spider_hip (Doğan Eray) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) Celonfix
    Harbiden ha, millette %65 başarılı, %75 başarılı çıkıyor. Nedense biz de %91.25. Milletten millete bunun başarı oranı nasıl bu kadar değişebilir. Hadi %5-10 yanılma payı olur dersin de %26 nedir. O zaman belki de %30 başarılı. Öyle başarı mı var. Testlerde bir garipti zaten, aynı testi aynı anda 4 kere oluyorsun, 2 si pozitif 2 si negatif. Yersen işte "bir şeyler olmasa bile kesin bir şeyler oluyor hesabı"
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    cagataymagic 13 sa. ( Mesaj Silindi ) Celonfix
    İyi soru :)
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    hazarRS (hazar RS) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) Celonfix
    Tamamen tarafsız düşünmeye çalışalım;
    Bu aşı bünyeden bünyeye farklılık gösteriyorsa, hatta ırklar arasında bile farklılığa sebep oluyorsa bu yüzde doğru olabilir.
    Umarım düşündüğüm gibidir, inanmak için zorluyoruz kendimizi işte :)
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    Boş yapma beni dinle 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    gitgide düşüyo bunun yüzdesi hayırlısı.
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    Elektrikliarabasever 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim anlamadığı 54 mlyon doz kime yettecek çok geç kalındı çok dğer aşılardan 2022 öncesine almak imkansız artık..
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    sething (sething ) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    nüfusun tamamı için alındığını kim söyledi.
    adamlar milletim derken oy verenleri kastediyor.
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