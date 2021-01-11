Endonezya'dan Çin aşısına onay: Yüzde 65 etkili

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Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği koronavirüs aşılarına ilk onay Endonezya'dan geldi. Endonezya, Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı verdiğini duyurdu. Aşının etkinlik oranı yüzde 65,3 olarak açıklandı.

Endonezya, 14 Ocak’ta aşılamaya başlayacak. Öncelikli olarak sağlık çalışanları aşılanacak. İlk aşı, Devlet Başkanı Joko Widodo’ya yapılacak.

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Endonezya’daki son faz çalışmalarının ara sonuçlarında etkinliğinin yüzde 65,3 olduğu açıklanırken Brezilya’daki Faz 3 denemelerinde bu oranın yüzde 78 olduğu açıklanmıştı. Türkiye ise Faz 3 erken sonuçlarında aşının yüzde 91,25 oranında etkili olduğu duyuruldu. Endonezya'nın son çalışmasına baktığımızda Türkiye'deki sonuç ile arada ciddi bir fark var. Dünya Sağlık Örgütü kararına göre etkinlik oranı yüzde 50'nin üzerindeki aşılara onay verilebiliyor.

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Endonezya pek çok üretici ile yüksek miktarlarda aşı siparişi için anlaşmaya vardı. 2022’ye kadar 329 milyon doz koronavirüs aşısı temin edilecek. Bunlardan 125 milyonu Sinovac’tan, 50 milyonu Pfizer’den, 50 milyonu AstraZeneca’dan ve 50 milyonu Novavax’tan tedarik edilecek. Ayrıca COVAX küresel aşı programından 54 milyon doz aşı alacak. Ülkede Mart 2022’ye kadar 181,5 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Türkiye’de acil kullanım onayı için incelemeler sürüyor

Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği aşıların ilk bölümü yani 3 milyon doz CoronaVac aşısı 30 Aralık’ta ülkemize geldi.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gelen aşılar arasından rastgele örnekler alarak incelemeler yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inceleme çalışmalarının en erken 14 gün süreceği ve olumsuz bir durum gözlemlenmemesi halinde aşı yapılmaya başlanacağını açıkladı. Bu durumda en erken 14 Ocak’ta aşılamaya başlanabilecek. Aşı bir kişiye iki doz halinde uygulanacak. İlk doz uygulandıktan sonra ikinci doz 28 gün sonra yapılacak. Türkiye, Çin’den 50 milyon doz, Pfizer-BioNTech üretimi aşıdan 4.5 milyon doz sipariş verdi.

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