Endonezya'dan Çin aşısına onay: Yüzde 65 etkili

Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği koronavirüs aşılarına ilk onay Endonezya'dan geldi. Endonezya, Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı verdiğini duyurdu. Aşının etkinlik oranı yüzde 65,3 olarak açıklandı.
Endonezya, 14 Ocak’ta aşılamaya başlayacak. Öncelikli olarak sağlık çalışanları aşılanacak. İlk aşı, Devlet Başkanı Joko Widodo’ya yapılacak.İlginizi Çekebilir Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı ne zaman uygulanacak?
Endonezya’daki son faz çalışmalarının ara sonuçlarında etkinliğinin yüzde 65,3 olduğu açıklanırken Brezilya’daki Faz 3 denemelerinde bu oranın yüzde 78 olduğu açıklanmıştı. Türkiye ise Faz 3 erken sonuçlarında aşının yüzde 91,25 oranında etkili olduğu duyuruldu. Endonezya'nın son çalışmasına baktığımızda Türkiye'deki sonuç ile arada ciddi bir fark var. Dünya Sağlık Örgütü kararına göre etkinlik oranı yüzde 50'nin üzerindeki aşılara onay verilebiliyor.
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Endonezya pek çok üretici ile yüksek miktarlarda aşı siparişi için anlaşmaya vardı. 2022’ye kadar 329 milyon doz koronavirüs aşısı temin edilecek. Bunlardan 125 milyonu Sinovac’tan, 50 milyonu Pfizer’den, 50 milyonu AstraZeneca’dan ve 50 milyonu Novavax’tan tedarik edilecek. Ayrıca COVAX küresel aşı programından 54 milyon doz aşı alacak. Ülkede Mart 2022’ye kadar 181,5 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.
Türkiye’de acil kullanım onayı için incelemeler sürüyor
Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği aşıların ilk bölümü yani 3 milyon doz CoronaVac aşısı 30 Aralık’ta ülkemize geldi.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) gelen aşılar arasından rastgele örnekler alarak incelemeler yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inceleme çalışmalarının en erken 14 gün süreceği ve olumsuz bir durum gözlemlenmemesi halinde aşı yapılmaya başlanacağını açıkladı. Bu durumda en erken 14 Ocak’ta aşılamaya başlanabilecek. Aşı bir kişiye iki doz halinde uygulanacak. İlk doz uygulandıktan sonra ikinci doz 28 gün sonra yapılacak. Türkiye, Çin’den 50 milyon doz, Pfizer-BioNTech üretimi aşıdan 4.5 milyon doz sipariş verdi.
Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/dunya/endonezya-sinovacin-gelistirdigi-kovid-19-asisinin-kullanimini-onayladi/2105656 https://www.ntv.com.tr/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yaw he he
Daha bahsedilen sars-cov 2 virüsü izole bile edilmemiş. Yani gerçekten daha önce var olmayan yeni bir corona virüsü var mı onu bile daha kanıtlayamadılar.
covid-19'u geçirenler tekrar hasta olabiliyor deniyor. Eğer gerçek hastalığı yenip bağışıklık kazanılamıyorsa aşılardan bağışıklık kazanmak zaten imkansızdır.
Eğer bağışıklık kazanılıyorsa, covid-19 geçirmiş ve atlatmış hiç kimsenin aşı olmasına gerek yoktur. Ama bu basit gerçeğe rağmen covid geçirmiş veya geçirmemiş bakmadan herkesi aşılamak istiyorlar.
Çeşitli araştırmalar zaten insanların büyüjk çoğunluğunun %80'a belki üstü doğrudan covid-19'a bağışıklığı olduğunu hiç hastalanmadıklarını ve antikor üretmeden hastalığı atlatığını gösteriyor. O yüzden %65 gibi bir oranın bir anlamı yok.
Yapılması gereken aynı yaş ve sağlık özelliklerine sahip iki gruba insanları ayırıp birine aşı yapıp diğerine yapmamak ve uzun vadede hangi gruptan daha çok insanın hastalandığını incelemek. Sadece covid değil bütün diğer hastalıklar dahil. Böylelikle hem aşının başarı yüzdesi hem de yan etkileri ortaya çıkar. Ama böyle bir çalışma yapan yok.
Zaten genç insanlarde covid'in öldürücülüpü %0,03 civarında ki bu orada çok daha düşük olabilir. Aşılar genç insanlarda test ediliyor. Gerçekten covid aşısının etkili olduğunu anlamak için 20.000 civarı kişi bulup 10.000'i aşılayıp karşılaştırmanız lazım. Çünkü aşılanmamış diğer 10.000 kişiden mesela 6 ay içerisinde en fazla birkaç kişi ağır hasta olup veya ölebilir. 10.000'den az sayıda kişi üzerinden yapılanlarda anlamlı istatistiki sonuca ulaşamazsınız. Bu 6 ay da kışa denk gelmeli çünkü yazın covid'in öldürücülüğü neredeyse gençlerde sıfır.
Covid neredeyse sadece yaşlı ve başka kronik hastalığı olanları öldürüyor. Covid için yapılan tedavi sonucundaki yan etkilerden ölenleri saymazsak ki Türkiye'deki ölümlerin ciddi bir kısmı bu katagoriye girer toplam covid ölümlerinin ancak %10'unun doğrudan virüs yüzünden olabileceğini geri kalan %90'ın başka sebepten olduğunu ama hasta covid pozitif çıktığından covid ölümü diye kayıt edildiğini söyleniyor. Aşı etkili bile olsa bu covid pozitif ama başka ana sebepten ölen %90'a da pek bir fayda sağlamayacaktır.
DÜnya'da covid'e karşı tedbir almamış, maske takma zorunluluğu getirmemiş, sokağa çıkma yasağı uygulamamış, sosyal mesafe dayatması yapamış ülkelerde toplam ölümlerde normal beklenen ölümlerden daha fazla bir artış olmadığına göre neden bu önlemleri almak ve aşı olmak gerektiğinin mantıklı bir açıklaması da yok.
Hastalığı geçirip bağışıklık kazanabilirsin aşı olarakta kazanabilirsin. Ama hiç bir bağışıklık sonsuza kadar değildir.
Zaten faz 3 testleri 10 bin den fazla kişi de yapılır.
Covid 19 öldürücülüğü yazın da kışında benzer zaten biz yaz ve kışı karşılaştırmıyoruz aynı dönem de plasebo grubu ile gerçek grubu karşılaştırıyoruz.
Covid hastalarının %90 başka sebepten ölüyor demişsiniz. Bir kanıtın yok Facebook tan öğrenmişsin hehalde
Tedbir almayan ülkeler de ölümler normal seyrettiğini söylemişsin bu tamamen yalan İsveç buna çok iyi bir örnek aç bir konu
Bir daha tıbbi bir konu hakkında yorum yapmadan önce mutfak masası kadar tıp bilgin olsun ondan sonra yorum yap.
Bu aşı bünyeden bünyeye farklılık gösteriyorsa, hatta ırklar arasında bile farklılığa sebep oluyorsa bu yüzde doğru olabilir.
Umarım düşündüğüm gibidir, inanmak için zorluyoruz kendimizi işte :)
adamlar milletim derken oy verenleri kastediyor.