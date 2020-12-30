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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İsrail koronavirüs aşılama oranında Dünya'da lider konumda

    8.7 milyon nüfusa sahip İsrail’in, yaklaşık olarak 644.000 kişiyi Pfizer/BioNTech aşısıyla aşıladığı ve böylece Dünya’da aşılama oranı olarak lider konuma geldiği belirtiliyor.
    41 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    İsrail koronavirüs aşılama oranında Dünya'da lider konumda

    İncelenen son verilere göre İsrail nüfusunun yaklaşık %7’lik bölümünü aşılamayı başardı ve 9 günlük süreçte aşılamayı sağlayan ülke aşılama oranı olarak Dünya’da lider konuma geldi.

    8.7 milyon nüfusa sahip İsrail’in, yaklaşık olarak 644.000 kişiyi Pfizer/BioNTech aşısıyla aşıladığı ve böylece Dünya’da aşılama oranı olarak lider konuma geldiği belirtiliyor.

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    Aşılama

    İsrail koronavirüs aşılama oranında Dünya'da lider konumda

    İsrail’i oran olarak Bahreyn, Bahreyn’i de Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada takip ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı ise yalnızca Çarşamba günü 152.000 kişinin aşılandığını açıkladı ve İsrail’in 20 Aralık 2020’de sürü aşılaması kararı almasından itibaren şu ana kadar 643,600 kişi aşılandı.

    Ayrıca Bkz. "Transplante dokuların perfüzyonunu ve oksijenizasyonunu monitörize edebilecek bandaj geliştirildi"

    Ayrıca bugün Birleşik Krallık’ın Oxford/AstraZeneca aşısına onay veren ilk ülke olduğunu da ekleyelim.

    İsrail bu güne kadar 2 defa ulusal karantina uygulamış ve aşılamalar gerçekleştiğinde pozitif vaka oranını 412.398 olarak açıklamıştı.



    https://www.dailymail.co.uk/news/article-9098465/Israel-leads-world-vaccination-drive-7-getting-dose.html?ito=push-notification&ci=64178&si=1373879 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    3 saat önce
    ccc231

    guzel

    7 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    8 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    16 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    MustafaC5 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Az nüfus çok para normal
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yani nüfusu düşük, şaşırtıcı bir yanı yok
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