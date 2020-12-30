İsrail koronavirüs aşılama oranında Dünya'da lider konumda

İncelenen son verilere göre İsrail nüfusunun yaklaşık %7’lik bölümünü aşılamayı başardı ve 9 günlük süreçte aşılamayı sağlayan ülke aşılama oranı olarak Dünya’da lider konuma geldi.
8.7 milyon nüfusa sahip İsrail’in, yaklaşık olarak 644.000 kişiyi Pfizer/BioNTech aşısıyla aşıladığı ve böylece Dünya’da aşılama oranı olarak lider konuma geldiği belirtiliyor.İlginizi Çekebilir İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi
Aşılama
İsrail’i oran olarak Bahreyn, Bahreyn’i de Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada takip ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı ise yalnızca Çarşamba günü 152.000 kişinin aşılandığını açıkladı ve İsrail’in 20 Aralık 2020’de sürü aşılaması kararı almasından itibaren şu ana kadar 643,600 kişi aşılandı.
Ayrıca Bkz. "Transplante dokuların perfüzyonunu ve oksijenizasyonunu monitörize edebilecek bandaj geliştirildi"
Ayrıca bugün Birleşik Krallık’ın Oxford/AstraZeneca aşısına onay veren ilk ülke olduğunu da ekleyelim.
İsrail bu güne kadar 2 defa ulusal karantina uygulamış ve aşılamalar gerçekleştiğinde pozitif vaka oranını 412.398 olarak açıklamıştı.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9098465/Israel-leads-world-vaccination-drive-7-getting-dose.html?ito=push-notification&ci=64178&si=1373879 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be