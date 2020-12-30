İsrail koronavirüs aşılama oranında Dünya'da lider konumda

İncelenen son verilere göre İsrail nüfusunun yaklaşık %7’lik bölümünü aşılamayı başardı ve 9 günlük süreçte aşılamayı sağlayan ülke aşılama oranı olarak Dünya’da lider konuma geldi.

8.7 milyon nüfusa sahip İsrail’in, yaklaşık olarak 644.000 kişiyi Pfizer/BioNTech aşısıyla aşıladığı ve böylece Dünya’da aşılama oranı olarak lider konuma geldiği belirtiliyor.

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Aşılama

İsrail’i oran olarak Bahreyn, Bahreyn’i de Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada takip ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı ise yalnızca Çarşamba günü 152.000 kişinin aşılandığını açıkladı ve İsrail’in 20 Aralık 2020’de sürü aşılaması kararı almasından itibaren şu ana kadar 643,600 kişi aşılandı.

Ayrıca Bkz. "Transplante dokuların perfüzyonunu ve oksijenizasyonunu monitörize edebilecek bandaj geliştirildi"

Ayrıca bugün Birleşik Krallık’ın Oxford/AstraZeneca aşısına onay veren ilk ülke olduğunu da ekleyelim.

İsrail bu güne kadar 2 defa ulusal karantina uygulamış ve aşılamalar gerçekleştiğinde pozitif vaka oranını 412.398 olarak açıklamıştı.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9098465/Israel-leads-world-vaccination-drive-7-getting-dose.html?ito=push-notification&ci=64178&si=1373879

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