Energica, yeni elektrikli motosikleti Experia'yı tanıttı: İşte tasarımı ve özellikleri

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İtalyan elektrikli motosiklet firması Energica, yeni elektrikli Touring motosikleti Experia'yı tanıttı. Konfor odaklı bir model olan Experia, büyük bataryası ve hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor.

Energica Experia, özellikleriyle neler sunuyor?

Tamamen elektrikli Experia'da 22.5 kWsa kapasiteye sahip - ki elektrikli motorlardaki en büyük batarya olduğu iddia ediliyor - lityum polimer batarya paketi bulunuyor. Bu sayede şirket, şehir içi kullanımda 420 kilometre ve otoyol kullanımında 209 kilometre gibi hatırı sayılır menzil değerleri vadediyor. Söz konusu batarya paketi 24 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği ile 40 dakikada 0'dan yüzde 80 doluma ulaşabiliyor.

Energica Experia'da 60 kW sürekli, 75 kW maksimum güç ve 115 Nm tork sunan bir elektrik motoru bulunuyor. Şirket, motorun tasarımındaki değişiklik sayesinde ağırlığını 10 kg'a düşürmeyi başarmış. Toplam ağırlığı 260 kg olan elektrikli motosiklet, bu değerler ışığında 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlıyor. Azami hızı ise 180 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

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Experia, 5 inç TFT renkli gösterge ekranına sahip. Ayrıca, ikisi su geçirmez saklama bölmesinde bulunmak üzere toplam dört tane USB girişi mevcut. Bunun yanı sıra çekiş kontrolü, hız sabitleyici, park asistanı, 4 farklı sürüş modu ve 4 farklı rejenerasyon modu da özellikler arasında. Launch Edition versiyonunda toplamda 112 litre depolama alanı sunan hardcase çantalar, kırmızı detaylara sahip alüminyum jantlar ve ısıtmalı elcikler gibi ekstra standart özellikler de bulunuyor.

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Energica Experia'nın diğer özellikleri şöyle:

Yükseklik: 1461mm

Koltuk yüksekliği: 847mm

Genişlik: 867mm

Uzunluk: 2132mm

Aks mesafesi: 1513mm

Ön fren: Brembo, çift yüzer disk, 330mm, 4 pistonlu radyal kaliper

Arka fren: Brembo, tek disk, 240mm, 2 pistonlu kaliper

Ön-arka tekerlekler: 3.5 x 17 inç - 5.5 x 17 inç dökme alüminyum

Salıncak: Dökme alüminyum

Experia, Avrupa'da 1 Haziran itibarıyla siparişe açılacak ancak fiyatı henüz belli değil.

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Energica Experia elektrikli motosiklet tanıtıldı