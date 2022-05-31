Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Energica, yeni elektrikli motosikleti Experia'yı tanıttı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Elektrikli motosiklet firması Energica'nın dördüncü modeli olan Experia Green Tourer, özellikleri, konforu, bataryası ve hızlı şarj özelliğiyle uzun yol kullanımına odaklanıyor. İşte detaylar:
    1

    Energica Experia elektrikli motosiklet tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    İtalyan elektrikli motosiklet firması Energica, yeni elektrikli Touring motosikleti Experia'yı tanıttı. Konfor odaklı bir model olan Experia, büyük bataryası ve hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor.

    Energica Experia, özellikleriyle neler sunuyor?

    Tamamen elektrikli Experia'da 22.5 kWsa kapasiteye sahip - ki elektrikli motorlardaki en büyük batarya olduğu iddia ediliyor - lityum polimer batarya paketi bulunuyor. Bu sayede şirket, şehir içi kullanımda 420 kilometre ve otoyol kullanımında 209 kilometre gibi hatırı sayılır menzil değerleri vadediyor. Söz konusu batarya paketi 24 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği ile 40 dakikada 0'dan yüzde 80 doluma ulaşabiliyor.

    Energica Experia'da 60 kW sürekli, 75 kW maksimum güç ve 115 Nm tork sunan bir elektrik motoru bulunuyor. Şirket, motorun tasarımındaki değişiklik sayesinde ağırlığını 10 kg'a düşürmeyi başarmış. Toplam ağırlığı 260 kg olan elektrikli motosiklet, bu değerler ışığında 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlıyor. Azami hızı ise 180 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

    Experia, 5 inç TFT renkli gösterge ekranına sahip. Ayrıca, ikisi su geçirmez saklama bölmesinde bulunmak üzere toplam dört tane USB girişi mevcut. Bunun yanı sıra çekiş kontrolü, hız sabitleyici, park asistanı, 4 farklı sürüş modu ve 4 farklı rejenerasyon modu da özellikler arasında. Launch Edition versiyonunda toplamda 112 litre depolama alanı sunan hardcase çantalar, kırmızı detaylara sahip alüminyum jantlar ve ısıtmalı elcikler gibi ekstra standart özellikler de bulunuyor.

    Energica Experia elektrikli motosiklet tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Energica Experia'nın diğer özellikleri şöyle:

    • Yükseklik: 1461mm
    • Koltuk yüksekliği: 847mm
    • Genişlik: 867mm
    • Uzunluk: 2132mm
    • Aks mesafesi: 1513mm
    • Ön fren: Brembo, çift yüzer disk, 330mm, 4 pistonlu radyal kaliper
    • Arka fren: Brembo, tek disk, 240mm, 2 pistonlu kaliper
    • Ön-arka tekerlekler: 3.5 x 17 inç - 5.5 x 17 inç dökme alüminyum
    • Salıncak: Dökme alüminyum

    Experia, Avrupa'da 1 Haziran itibarıyla siparişe açılacak ancak fiyatı henüz belli değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

    K
    kucukyenici 4 saat önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 in&#231;
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız