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    Peugeot, yeni modelinin ismini açıkladı: Peugeot 408

    Bir süredir kamuflajlı bir şekilde test edilen prototiplerini gördüğümüz yeni Peugeot modelinin ismi belli oldu. Peugeot 408 olarak adlandırılacak modelin resmi tanıtımı haziran sonunda yapılacak.
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    Peugeot, yeni modelinin ismini açıkladı: Peugeot 408
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    Peugeot'nun bir süredir kamuflajlı bir şekilde kameralara yakalanan yeni modeliyle ilgili ilk resmi ipucu geldi. Pazardaki coupe-SUV trendine uyacak modelin Peugeot 408 olarak adlandırılacağı açıklandı. 2022 Peugeot 408 haziran sonunda resmi olarak tanıtılacak.

    Fransız üretici, yeni Peugeot 408'i "Fastback silüetini SUV'ların karakteristik özellikleriyle birleştiren" bir model olarak tanımlıyor. Zira yollarda test edilen prototiplere baktığımızda da fastback stili hatlar ve yerden yükseklik hemen göze çarpıyor. Yeni paylaşılan ipucu, aracın tasarımı hakkında pek bir şey göstermese de gövde rengi detaylara sahip panjurun tıpkı 308'deki gibi agresif farların altına kadar uzandığı dikkat çekiyor.

    Peugeot, yeni modelinin ismini açıkladı: Peugeot 408
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    Yeni Peugeot 408'in boyutları ve genel gövde yapısı bizlere Citroen C5 X'i anımsatıyor. C5 X, EMP2 platformunun uzatılmış versiyonunu kullanıyor ki kardeş model olarak gelecek 408'in de EMP2 platformunu kullanması bekleniyor. Dolayısıyla motor seçenekleri arasında saf içten yanmalı motorlar olacağı gibi PHEV yani şarj edilebilir seçenekler de görmemiz mümkün.

    2022 Peugeot 408 ile ilgili ilerleyen günlerde daha fazla bilgi almayı umuyoruz. Önümüzdeki ayın sonunda ise tüm detaylar açığa çıkmış olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    Kaynakça https://www.media.stellantis.com/em-en/peugeot/press/new-peugeot-408-the-unexpected https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/new-2022-peugeot-408-confirmed-june-reveal
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    kucukyenici 3 dakika önce

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