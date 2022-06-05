New York enerji verimli Bitcoin madenciliği istiyor

Kripto para madenciliğinin aşırı güç harcayan yapısı bir süredir tartışma konusu ve enerji verimliliğinin teşvik edildiği bu dönemde haliyle tepki görüyor. New York eyaleti enerji canavarı madencileri yasaklamak niyetinde.
Enerji verimli kripto para madenciliği
New York eyalet meclisinde kabul edilerek valiye gönderilen yeni bir yasa tasarısı kripto para madencilerinin enerji verimliliğine bağlı kalmasını istiyor. Yasaya göre yeni kripto para madenciliği açmak isteyenler belirli şartları sağlayamadığı takdirde lisans alamayacak.
Bu şartlar madencilerin enerji verimliliğini sağlayacak şartların karşılanmasını istiyor. Bunu sağlayanlar lisans alabilecekler. Yasa mevcut çiftlikleri ve onay sürecinde olan çiftlikleri kapsamıyor. Ayrıca Bitcoin ve Ethereum madencileri bundan en fazla etkilenecek.
Ülkenin nispeten daha soğuk bir eyaleti olan New York, hidroelektrik santralleri ve düşük enerji ücretleri ile gözde bir bölgeydi. Son dönemde enerji verimliliğine yönelik atılan sert adımlar madencilerden tepki görüyor ve eyaleti terk etme niyeti olanlar var. Ne var ki ABD genelinde bu tarz kısıtlayıcı tedbirlerin artacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.