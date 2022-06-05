New York enerji verimli Bitcoin madenciliği istiyor

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Kripto para madenciliğinin aşırı güç harcayan yapısı bir süredir tartışma konusu ve enerji verimliliğinin teşvik edildiği bu dönemde haliyle tepki görüyor. New York eyaleti enerji canavarı madencileri yasaklamak niyetinde.

Enerji verimli kripto para madenciliği

New York eyalet meclisinde kabul edilerek valiye gönderilen yeni bir yasa tasarısı kripto para madencilerinin enerji verimliliğine bağlı kalmasını istiyor. Yasaya göre yeni kripto para madenciliği açmak isteyenler belirli şartları sağlayamadığı takdirde lisans alamayacak.

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Bu şartlar madencilerin enerji verimliliğini sağlayacak şartların karşılanmasını istiyor. Bunu sağlayanlar lisans alabilecekler. Yasa mevcut çiftlikleri ve onay sürecinde olan çiftlikleri kapsamıyor. Ayrıca Bitcoin ve Ethereum madencileri bundan en fazla etkilenecek.

Ülkenin nispeten daha soğuk bir eyaleti olan New York, hidroelektrik santralleri ve düşük enerji ücretleri ile gözde bir bölgeydi. Son dönemde enerji verimliliğine yönelik atılan sert adımlar madencilerden tepki görüyor ve eyaleti terk etme niyeti olanlar var. Ne var ki ABD genelinde bu tarz kısıtlayıcı tedbirlerin artacağı tahmin ediliyor.

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Enerji canavarı Bitcoin madenciliği tehlikede