Enpara resmen banka oldu! Enpara Bank nedir? İşte merak edilen sorular ve cevaplar

- Enpara Bank nedir?
- Enpara.com ne olacak? Müşteriler için neler değişecek?
- Enpara Bank tamamen bağımsız bir banka mı olacak?
- Enpara’nın işleyişi değişecek mi?
- Enpara Bank veya Enpara.com’un fiziksel şubesi olacak mı?
- Enpara.com’un adı değişecek mi?
- Hangi ATM’ler kullanılacak?
- IBAN numaraları değişecek mi?
- Kredi kartı kullanımları ne olacak?
- Yorumlar
Enpara Bank nedir?
Enpara Bank kısaca, QNB Grup ve QNB Finansbank tarafından yapılan detaylı değerlendirmeler neticesinde daha fazla değer yaratabilmek amacıyla QNB Grup’un Türkiye’deki 2. mevduat bankasıdır.
Alınan karar neticesinde Enpara.com, QNB Finansbank’tan ayrılarak yoluna Enpara Bank olarak devam edecek. Firma tarafından yapılan açıklamada “Enpara.com olarak faaliyetlerimize mevcut değerlerimiz, prensiplerimiz ve bugüne kadar ortaya koyduğumuz bankacılık anlayışı ile devam etmek her zaman en temel önceliğimiz olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.
Enpara.com ne olacak? Müşteriler için neler değişecek?
Enpara Bank tamamen bağımsız bir banka mı olacak?
Hayır. Enpara Bank’ın ana hissedarı yine QNB Grup olacak, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerin yine arkasında yine QNB Grup bulunacak.
Enpara’nın işleyişi değişecek mi?
Hayır. Enpara’da alışık olunan bankacılık anlayışında ve sunulan faydalarda değişiklik yaşanmayacak.
Enpara Bank veya Enpara.com’un fiziksel şubesi olacak mı?
Enpara, Enpara Bank olarak faaliyetlerine, yine şubesiz ve tamamen dijital bir yaklaşımla devam edecek.
Enpara.com’un adı değişecek mi?
İsim değişikliği olmayacak. Marka olarak Enpara.com’un kullanımına devam edilecek.
Hangi ATM’ler kullanılacak?
QNB Finansbank iş birliği çerçevesinde, QNB Finansbank şubeleri ve ATM'leri ücretsiz olarak kullanılmaya devam edilecek. Aynı şekilde diğer bankaların ortak ATM’leri de kullanılabilecek.
IBAN numaraları değişecek mi?
Mevcut hesapların IBAN numaraları, banka kodunun değişmesi nedeniyle zorunlu olarak güncellenecek.
Kredi kartı kullanımları ne olacak?
Hem Enpara.com Kredi Kartı hem de QNB Finansbank'ın diğer kredi kartlarını kullanan müşteriler, kredi kartı limitlerini tercihlerine göre iki banka arasında paylaştırabilecekler.Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230805-8.pdf https://www.qnbfinansbank.enpara.com/duyurular?ref=sm-enparabank-duyuru-08_2023-new Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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