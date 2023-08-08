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    Enpara resmen banka oldu! Enpara Bank nedir? İşte merak edilen sorular ve cevaplar

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) “Enpara Bank A.Ş.” olarak adlandırılan mevduat bankasının kurulmasına onay verdi. Peki Enpara.com müşterileri için neler değişecek?
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    Enpara, Enpara Bank oldu: İşte merak edilen sorular ve cevaplar Tam Boyutta Gör
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 300 milyon dolar (8,1 milyar TL) sermayeli “Enpara Bank A.Ş.” unvanlı bir mevduat bankası kurulmasına resmen onay verdi. Kurulan yeni bankanın kurucu ortakları arasında Digital-Q-FS Limited, QNB Finans Faktoring, QNB Finans Finansal Kiralama, QNB Finans Portföy Yönetim ve Efinans Elektronik Ticaret yer aldı. Ancak merak edilenler bunlar değil, bundan sonra olacaklar.

    Enpara Bank nedir?

    Enpara Bank kısaca, QNB Grup ve QNB Finansbank tarafından yapılan detaylı değerlendirmeler neticesinde daha fazla değer yaratabilmek amacıyla QNB Grup’un Türkiye’deki 2. mevduat bankasıdır.

    Alınan karar neticesinde Enpara.com, QNB Finansbank’tan ayrılarak yoluna Enpara Bank olarak devam edecek. Firma tarafından yapılan açıklamada “Enpara.com olarak faaliyetlerimize mevcut değerlerimiz, prensiplerimiz ve bugüne kadar ortaya koyduğumuz bankacılık anlayışı ile devam etmek her zaman en temel önceliğimiz olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

    Enpara.com ne olacak? Müşteriler için neler değişecek?

    Enpara, Enpara Bank oldu: İşte merak edilen sorular ve cevaplar Tam Boyutta Gör
    Öncelikle belirtmek gerekiyor ki BDDK kararı sadece Enpara Bank’ın kuruluşuna izin verilmesini içeriyor. Dolayısıyla bu, Enpara Bank için atılmış ilk adım anlamını taşıyor. Dolayısıyla Enpara.com’un faaliyetlerinin Enpara Bank altında devam edebilmesi için firmanın önünde tamamlaması gereken birçok yasal ve teknik adım bulunuyor. Enpara, bu sürecin yaklaşık 1 yıl süreceğini öngörüyor. Firma aynı zamanda akıllara gelen bazı soruları da cevaplayarak Enpara.com müşterilerini aydınlattı.

    Enpara Bank tamamen bağımsız bir banka mı olacak?

    Hayır. Enpara Bank’ın ana hissedarı yine QNB Grup olacak, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerin yine arkasında yine QNB Grup bulunacak.

    Enpara’nın işleyişi değişecek mi?

    Hayır. Enpara’da alışık olunan bankacılık anlayışında ve sunulan faydalarda değişiklik yaşanmayacak.

    Enpara Bank veya Enpara.com’un fiziksel şubesi olacak mı?

    Enpara, Enpara Bank olarak faaliyetlerine, yine şubesiz ve tamamen dijital bir yaklaşımla devam edecek.

    Enpara.com’un adı değişecek mi?

    İsim değişikliği olmayacak. Marka olarak Enpara.com’un kullanımına devam edilecek.

    Hangi ATM’ler kullanılacak?

    QNB Finansbank iş birliği çerçevesinde, QNB Finansbank şubeleri ve ATM'leri ücretsiz olarak kullanılmaya devam edilecek. Aynı şekilde diğer bankaların ortak ATM’leri de kullanılabilecek.

    IBAN numaraları değişecek mi?

    Mevcut hesapların IBAN numaraları, banka kodunun değişmesi nedeniyle zorunlu olarak güncellenecek.

    Kredi kartı kullanımları ne olacak?

    Hem Enpara.com Kredi Kartı hem de QNB Finansbank'ın diğer kredi kartlarını kullanan müşteriler, kredi kartı limitlerini tercihlerine göre iki banka arasında paylaştırabilecekler.

    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/08/20230805-8.pdf https://www.qnbfinansbank.enpara.com/duyurular?ref=sm-enparabank-duyuru-08_2023-new
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