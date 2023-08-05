Garanti Bankası kripto para hizmeti vermeye başlıyor

Garanti Bankası’ndan kripto para hamlesi
Geçtiğimiz yıl dijital varlıklar konusunda yatırım yapan ve ekibini kurmaya başlayan Garanti BBVA, Nisan ayında blok zinciri ile kripto varlık alanlarına ilgi duyduklarını dile getirmişti. Bu hafta önemli bir hamle geldi.
Banka bünyesinde kurulan Garanti BBVA Dijital Varlık A.Ş. iştiraki kripto para cüzdanını kullanıma sundu. İlk etapta çalışanların test edeceği cüzdanda Bitcoin ve Ethereum saklanabiliyor. İlerleyen dönemde ise daha geniş hizmetler sunulacak.
Kripto varlık saklama cüzdanı Opera tarayıcısından Samsung’a kadar pek çok devin de hizmetleri arasında yer alıyor. Garanti BBVA kripto para ticareti ve birikim gibi hizmetlere de yeşil ışık yakacak mı merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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