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    Garanti Bankası kripto para hizmeti vermeye başlıyor

    Garanti BBVA Dijital Varlık A.Ş. iştiraki şimdilik kendi çalışanlarına yönelik olarak bir kripto saklama hizmeti sunmaya başladı. Hizmet zamanla daha da geliştirilecek.
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    Kripto para piyasasına bir dönem bankaların hamle yapma girişimi, yayınlanan yeni bir düzenleme sonrasında suya düşmüş ve rafa kalkmıştı. Bugün geldiğimiz noktada Bankacılık sektörü yeniden hamle yapacak gibi görünüyor.

    Garanti Bankası’ndan kripto para hamlesi

    Geçtiğimiz yıl dijital varlıklar konusunda yatırım yapan ve ekibini kurmaya başlayan Garanti BBVA, Nisan ayında blok zinciri ile kripto varlık alanlarına ilgi duyduklarını dile getirmişti. Bu hafta önemli bir hamle geldi.

    Banka bünyesinde kurulan Garanti BBVA Dijital Varlık A.Ş. iştiraki kripto para cüzdanını kullanıma sundu. İlk etapta çalışanların test edeceği cüzdanda Bitcoin ve Ethereum saklanabiliyor. İlerleyen dönemde ise daha geniş hizmetler sunulacak.

    Kripto varlık saklama cüzdanı Opera tarayıcısından Samsung’a kadar pek çok devin de hizmetleri arasında yer alıyor. Garanti BBVA kripto para ticareti ve birikim gibi hizmetlere de yeşil ışık yakacak mı merak konusu.  

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