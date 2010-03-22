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Enso, Android'li tablet çözümü ZenPad'i duyurdu

Enso, Android'li tablet çözümü ZenPad'i duyurdu.
9 yıl
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Haber Editörü
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Enso, Android'li tablet çözümü ZenPad'i duyurdu
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Enso ZenPad

Tablet alternatiflerinin hızla arttığı bugünlerde, bu alternatiflerin çoğunlukla Uzak Doğulu firmalardan geldiğini söyleyebiliriz. Bunlardan biri olan Çinli üretici Enso, ZenPad isimli tabletini duyurdu.

5 inç boyutunda, 800 x 480 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan ZenPad, Andoid 1.6 işletim sistemini kullanıyor. Ürünün yanında verilen kalemi düşünülürse büyük ihtimal resistif dokunmatik teknolojisini kullandığını(kesin bilgi bulunmuyor) ve bu teknolojinin kapasitifler kadar hassas olmadığını söylememizde fayda var. Wireless 802.11a/b/g/n, UMTS/HSDPA/EVDO/GSM/EDGE (USB ile takılabilen alıcı sayesinde, opsiyonel-35 Dolar) teknolojilerini destekleyen tablet, ek uygulamalar ile telefon görüşmesine ve SMS servisine de olanak sağlıyor. 1 GB'lık depolama alanı istenildiğinde microSD ile 32 GB'a kadar arttırılabiliyor(yanında 8 GB'lık microSD kart veriliyor). Samsung'un ARM11 tabanlı S3C6410 işlemcisine(533/677 Mhz) ve 256 MB'lık DDR Ram'e sahip olan tablet, 6 saate kadar Web performansı sunabiliyor. Bu özelliklerinin yanında opsiyonel olarak GPS desteği de sunabilen ZenPad, 155 Dolar'lık fiyat etiketi ile alıcılarını bekliyor.

Enso, Android'li tablet çözümü ZenPad'i duyurdu
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Aerospace 9 yıl
Hoş bir ürüne benziyor, kullanıcı yorumlarını okumak gerek.
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sahafiec 9 yıl
...
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