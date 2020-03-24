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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Surface dizüstüsünde de Ryzen işlemci kullanılabilir

    Microsoft geçtiğimiz yıl önemli bir değişikliğe imza atarak Surface 3’te Ryzen işlemci seçeneğine yer vermişti. Görünüşe göre bu yılki modelde de AMD yonga opsiyonu devam edecek.
    12 dk.
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    46
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yeni Surface dizüstüsünde de Ryzen işlemci kullanılabilir
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    Yazılım devinin geçtiğimiz yıl verdiği karar donanım dünyasında kuvvetlenen AMD’nin bu sefer gerçekten iyi iş çıkardığı algısını güçlendirmişti. Gelen sızıntıya göre Microsoft kararından memnun kalmış olmalı.

    Yeni Surface dizüstüsü 3DMark'ta

    Ortaya çıkan 3DMark skorunda üreticinin Microsoft olması test sonucunu önemli kılan kısmı. Ryzen 5 4500U’nun yer aldığı test sisteminde harici bir GPU da yer alıyor. Henüz harici kartın modeli ve teknik özellikleri bilinmiyor ancak daha önce paylaşılan kaynağı bilinmeyen bir test sonucunda Ryzen 5 4500U APU’suyla RX 5300M bir araya getirilmişti. 3 GB GDDR6 belleğe sahip kart Ryzen 5 4500U’nun 384 shader’a sahip Vega 6 ünitesine kıyasla daha tatmin edici güçte olacaktır.

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    13.5’’ ve 15’’ ebatlarında 2 farklı seçeneğin beklendiği düşünüldüğünde yine Surface 3 dizüstüsü örneğinde olduğu gibi Ryzen 7 4800U’yu da bekleyebiliriz. Dahası RX 5500M/5600M ihtimali üzerinde de duruluyor.

    İşlemci tarafında Ryzen yongası SMT özelliği kapalı 6 çekirdekli bir model. 3 MB’ı L2 ve 8 MB’ı L3 olmak üzere 11 MB önbellekli çözüm Zen 2 mimarisi ve TSMC’nin 7 nm tekniği sayesinde 25 watt TDP’ye sahip. cTDP değeri 10 watt olan yonga bu nedenle Microsoft’un uzun batarya ömrü kıstasını sağladığı gibi performans açısından da memnun edici seviyede.

    Yeni Surface dizüstüsünde de Ryzen işlemci kullanılabilir
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    Ayrıca Bkz. "Sızan Tiger Lake-U işlemcisi Core i7-1065G7’nin önünde"

    RX 5300M’li sonuca bakacak olursak, 9442 fizik skoruna 16 445 puanlık grafik değeri eşlik ediyor. Bu Core i7-1065G7’de işlemci ve GPU için sırasıyla 8470-4591 puan şeklinde. Intel’in çözümü her ne kadar entegre grafik birimi nedeniyle grafik alanında geride kalsa da özellikle AMD’nin nispeten daha fazla CU ile gelecek Ryzen 7 4800U seçeneği sahneye alınırsa Microsoft’un tercihi daha iyi anlaşılacaktır. Çıkış tarihi olarak içerisinde bulunduğumuz bahar dönemine işaret edilse de Covid19’a bağlı gelişmeler nedeniyle çıkış-bulunabilirlik tarihinde esneme olasılığı üzerinde duruluyor.



    https://wccftech.com/amd-ryzen-5-4500u-zen-2-cpu-radeon-rx-5300m-navi-gpu-powered-microsoft-surface-notebook-spotted/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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