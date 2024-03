Epic Games bu hafta bir oyun daha hediye ediyor! İşte haftanın ücretsizi

Tam Boyutta Gör Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzünü güldüren Epic Games, uzun bir süredir en sevilen oyun platformlarından biri olmaya devam ediyor. Kaçıranlar için geçtiğimiz hafta erişime açılan oyunlar arasında, Astro Duel 2 yer alıyordu. Son olarak Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları da belli oldu. Epic Games Store, 21 Mart'a kadar Deus Ex: Mankind Divided hediye edecek.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Deus Ex: Mankind Divided

Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar, Deus Ex: Mankind Divided olacak. Square Enix'in geliştirdiği ve serinin beşinci oyunu olan Deux Ex: Mankind Divided, 2012'de çıkış yapan Deus Ex: Human Revolution'ın devamı niteliğinde. Hikayede ana karakterimiz olan Adam Jensen bir kez daha bizleri karşılıyor ve Cyberpunk evreninde büyük bir maceraya atılıyoruz.

Deus Ex: Mankind Divided, Epic Games üzerinden 14-21 Mart tarihleri arasında erişilebilir olacak. Dolayısıyla oyuncuların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi oyunları bu tarihler arasında kütüphaninize eklemeniz gerekiyor. Niketim daha sonra yerini diğer ücretsiz oyunlara bırakacak.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

