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    Epic Games, Google davası başladı

    Epic Games'in Play Store'u kullanan tüm uygulama geliştiricilerden yüzde 30'a kadar komisyon istemesi sebebiyle Google'a açtığı dava, Amerika'da görülmeye başlandı.

    Epic Games, Google davası başladı Tam Boyutta Gör

    Amerika merkezli oyun şirketi Epic Games'in uygulama içi ödemeler nedeniyle Google'a açtığı dava başladı.

    Epic Games'in Google Play Store'u kullanan tüm uygulama geliştiricilerinin dijital ürün veya hizmet satışlarından yüzde 30'a kadar komisyon ödemesini gerektiren şirket politikaları nedeniyle Google'a açtığı dava, Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

    Davanın açılışında yaptığı konuşmada Epic Games'in avukatı Gary Bornstein, Google'ın eylemlerinin fiyatların yükselmesine, kalitenin düşmesine ve seçeneklerin azalmasına neden olduğunu anlattı. Bornstein ayrıca, Google'ı rekabeti caydırmak için "rüşvet ve engelleme" stratejisi uygulamakla suçladı.

    Google'ın avukatı Glenn Pomerantz ise şirketin Apple gibi firmaların güçlü rekabetiyle karşı karşıya olduğunu, bu nedenle tekel olamayacağını savundu.

    Epic, Google'ın Android uygulamaları üzerinde yasa dışı bir tekel oluşturduğu ve bu sayede komisyonlar yoluyla karını artırabildiğini, şirketin hem federal rekabet yasalarını hem de ticareti kısıtlamayla ilgili California yasalarını ihlal ettiğini öne sürerken, Google ise geliştiricilerin kullanıcılara ulaşmak için güvendiği popüler bir pazarı işletebilmek için makul bir ücret ve gerekli miktarda ücret talep ettiğini savunuyor.

    Dava, geliştiriciler tarafından uygulama içi ödemelerden haksız gelir kesintisi yapmakla ve uygulama yaratıcılarının müşterileriyle iletişimini zorlaştırmakla suçlanan App Store'u işleten Apple tarafından da yakından takip ediliyor.

    Epic'in davayı kazanması durumunda, uygulamalar içinde satın alınan dijital ürünler ve hizmetler için 15 ila yüzde 30 oranında ücret talep ettiği Android'de değişiklik yapmaya zorlayabileceği ve kullanıcıların oyun indirmek için Google mağazasını atlamasını kolaylaştırabileceği belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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