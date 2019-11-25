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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games mağazasında Kara Cuma indirimleri başladı

    Kara Cuma alışveriş etkinliği nedeniyle Epic Games mağazası da indirimlere başladı. Pek çok yeni ve popüler yapımda yüzde 75’e varan indirimler söz konusu.
    11 dk.
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    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Epic Games mağazasında Kara Cuma indirimleri başladı
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    Kara Cuma indirimleri fiziksel ürünlerde olduğu kadar dijital ürünlerde de merakla beklenir hale geldi. Sürprizlerin önemli ismi Epic Games mağazası da bu haftadan itibaren iki haftalık bir indirim kampanyası başlattı.

    Büyük indirimler var

    2 Aralık tarihine kadar devam edecek olan kampanyada yüzde 70’e varan indirimler söz konusu. Yeni çıkan oyunların yanı sıra oyun dünyasında popüler olmuş pek çok yapım da kampanya kapsamında oldukça uygun fiyatlara gerilemiş.

    Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 marketlerde Honor 9X sürprizi"

    Örneğin son dönemin yeni oyunlarından Red Dead Redemption 2 yüzde 20 indirimle 239TL seviyesine gerilemiş. Borderlands 3 oyunu ise yüzde 30 indirimle 207TL olarak satın alınabiliyor.

    Diğer taraftan Metro Exodus genişleme passı ile birlikte yüzde 50 indirimle 124.5TL seviyesine inmiş. Conarium ve Costume Quest ise yüzde 75 civarında indirim almış. Bunların haricinde Celeste, Stories Untold, Alan Wake, Assassin’s Creed Odyssey ve Far Cry Primal gibi pek çok yapımı indirimli olarak bulmak mümkün.



    https://www.epicgames.com/store/tr/collection/november-2019-sale Yorum Yaz
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