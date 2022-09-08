Epic Games'te bu hafta 40 TL değerindeki simülasyon oyunu ücretsiz!

Her hafta en az bir oyunu ücretsiz olarak dağıtan Epic Games bu defa bir oyun ve bir oyun içi öğeyi ücretsiz olarak dağıtıyor. Steam'de 40 TL'ye satılan Hundred Days ismindeki oyunu ücretsiz olarak Epic Store kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Simülasyon türündeki Hundred Days ismindeki oyunda şarap üretimi yapıyorsunuz. Toprak seçiminden şişe tasarımına kadar şarap üretimindeki tüm süreci yöneterek şirketinizi büyütmeye çalışıyorsunuz. Geliriniz çoğaldıkça yeni ürünler, yeni araziler ve yeni ürünlere ulaşılabiliyor.
Buna ek olarak normalde ücretsiz olan Realm Royale isimli oyunun, ücretli öğelerinden oluşan Epic Launch Paketi'ni ücretsiz olarak dağıtıyor.
Epic Games'te bu hafta hangi oyunlar ücretsiz? 8-15 Eylül 2022
- Hundred Days
- Realm Royale Reforged Epic Launch Paketi (Oyun içi öğe)
Bu oyunları 15 Eylül saat 18.00'e kadar Epic Store kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Haftaya "Spirit of the North" ve "The Captain" oyunları ücretsiz olarak verilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Abone sayısı doğru mudur acaba
içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler