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    Epic Games'te bu hafta 40 TL değerindeki simülasyon oyunu ücretsiz!

    Epic Games Store bu hafta 40 TL değerindeki Hundred Days isimli şarap üretim simülasyonunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Oyunun linki haberimizde.                    
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    Epic Games'te bu hafta 40 TL değerindeki Hundred Days ücretsiz
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    Her hafta en az bir oyunu ücretsiz olarak dağıtan Epic Games bu defa bir oyun ve bir oyun içi öğeyi ücretsiz olarak dağıtıyor. Steam'de 40 TL'ye satılan Hundred Days ismindeki oyunu ücretsiz olarak Epic Store kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Simülasyon türündeki Hundred Days ismindeki oyunda şarap üretimi yapıyorsunuz. Toprak seçiminden şişe tasarımına kadar şarap üretimindeki tüm süreci yöneterek şirketinizi büyütmeye çalışıyorsunuz. Geliriniz çoğaldıkça yeni ürünler, yeni araziler ve yeni ürünlere ulaşılabiliyor.

    Buna ek olarak normalde ücretsiz olan Realm Royale isimli oyunun, ücretli öğelerinden oluşan Epic Launch Paketi'ni ücretsiz olarak dağıtıyor.

    Epic Games'te bu hafta hangi oyunlar ücretsiz? 8-15 Eylül 2022

    Bu oyunları 15 Eylül saat 18.00'e kadar Epic Store kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Haftaya "Spirit of the North" ve "The Captain" oyunları ücretsiz olarak verilecek.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 6 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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