Epic Games'te bu hafta 40 TL değerindeki simülasyon oyunu ücretsiz!

Tam Boyutta Gör

Her hafta en az bir oyunu ücretsiz olarak dağıtan Epic Games bu defa bir oyun ve bir oyun içi öğeyi ücretsiz olarak dağıtıyor. Steam'de 40 TL'ye satılan Hundred Days ismindeki oyunu ücretsiz olarak Epic Store kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Simülasyon türündeki Hundred Days ismindeki oyunda şarap üretimi yapıyorsunuz. Toprak seçiminden şişe tasarımına kadar şarap üretimindeki tüm süreci yöneterek şirketinizi büyütmeye çalışıyorsunuz. Geliriniz çoğaldıkça yeni ürünler, yeni araziler ve yeni ürünlere ulaşılabiliyor.

Hundred Days, iOS ve Android için çıktı 10 ay önce eklendi

Buna ek olarak normalde ücretsiz olan Realm Royale isimli oyunun, ücretli öğelerinden oluşan Epic Launch Paketi'ni ücretsiz olarak dağıtıyor.

Epic Games'te bu hafta hangi oyunlar ücretsiz? 8-15 Eylül 2022

Bu oyunları 15 Eylül saat 18.00'e kadar Epic Store kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Haftaya "Spirit of the North" ve "The Captain" oyunları ücretsiz olarak verilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'te bu hafta 40 TL değerindeki Hundred Days ücretsiz