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    Epic Games Store'da Bahar İndirimi başladı: Fiyatı düşen oyunlar hangileri?

    Epic Games Store'da Bahar İndirimi başladı. Büyük oyunlarda yüzde 75'e varan indirimler dikkat çekiyor. Fiyatı en çok düşen oyunları sizin için listeledik.           
    Epic Games Store'da Bahar İndirimi başladı: İşte fiyatı düşenler Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store’da merakla beklenen Bahar İndirimi başladı. Epic 2025 Bahar İndirimi 9 Nisan saat 18.00’e kadar devam edecek. Büyük oyunlarda ve bağımsız yapımlarda dikkat çeken indirimli fiyatlar sunuluyor.

    Epic Games kampanya dönemine özel olarak bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Cat Quest ve Neko Ghost, Jump! oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 3 Nisan’dan itibaren Bahar İndirimi’ne özel olarak sürpriz bir oyun daha ücretsiz olacak.

    Epic Store'da Öne Çıkan İndirimler
    Oyun Adı Eski Fiyat Yeni Fiyat
    Hogwarts Legacy 2.099 TL 524,7 TL
    Assassin's Creed Mirage 1.249 TL 499,60 TL
    EA SPORTS FC™ 25 Standart Sürüm 2.599,99 TL 779,99 TL
    Cyberpunk 2077 999 TL 399,60 TL
    Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 549,50 TL
    Marvel's Spider-Man: Miles Morales 899 TL 449,50 TL
    God of War 899 359,60
    UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL 449,50 TL
    It Takes Two 1.199,99 TL 359,99 TL
    STAR WARS Jedi: Survivor 2.099,99 TL 524,99 TL
    The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 829 TL 165,80 TL
    Crysis Remastered Trilogy 105,00 TL 47,25 TL
    Mafia: Trilogy 374,00 TL 93,50 TL
    Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 374,75 TL
    Disco Elysium - The Final Cut 575 TL 143,75 TL
    Dead Cells 39 TL 19,50 TL
    Sifu 289 TL 115,60 TL
    Overcooked! 2 70 TL 17,50 TL
    Among Us 8 TL 4,80 TL
    PC Building Simulator 2 161 TL 107,87 TL
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    TheJudgé 1 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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