Epic Games Store'da Bahar İndirimi başladı: Fiyatı düşen oyunlar hangileri?

Tam Boyutta Gör Epic Games Store’da merakla beklenen Bahar İndirimi başladı. Epic 2025 Bahar İndirimi 9 Nisan saat 18.00’e kadar devam edecek. Büyük oyunlarda ve bağımsız yapımlarda dikkat çeken indirimli fiyatlar sunuluyor.

Epic Games kampanya dönemine özel olarak bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Cat Quest ve Neko Ghost, Jump! oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 3 Nisan’dan itibaren Bahar İndirimi’ne özel olarak sürpriz bir oyun daha ücretsiz olacak.

Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları belli oldu 7 sa. önce eklendi

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Epic Games Store'da Bahar İndirimi başladı: İşte fiyatı düşenler