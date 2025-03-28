Epic Games Store'da Bahar İndirimi başladı: Fiyatı düşen oyunlar hangileri?

Epic Games kampanya dönemine özel olarak bu hafta iki oyunu ücretsiz olarak dağıtıyor. Cat Quest ve Neko Ghost, Jump! oyunlarını ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 3 Nisan’dan itibaren Bahar İndirimi’ne özel olarak sürpriz bir oyun daha ücretsiz olacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
|Oyun Adı
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Hogwarts Legacy
|2.099 TL
|524,7 TL
|Assassin's Creed Mirage
|1.249 TL
|499,60 TL
|EA SPORTS FC™ 25 Standart Sürüm
|2.599,99 TL
|779,99 TL
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|399,60 TL
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|549,50 TL
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|899 TL
|449,50 TL
|God of War
|899
|359,60
|UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|899 TL
|449,50 TL
|It Takes Two
|1.199,99 TL
|359,99 TL
|STAR WARS Jedi: Survivor
|2.099,99 TL
|524,99 TL
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|829 TL
|165,80 TL
|Crysis Remastered Trilogy
|105,00 TL
|47,25 TL
|Mafia: Trilogy
|374,00 TL
|93,50 TL
|Assassin's Creed Valhalla
|1.499 TL
|374,75 TL
|Disco Elysium - The Final Cut
|575 TL
|143,75 TL
|Dead Cells
|39 TL
|19,50 TL
|Sifu
|289 TL
|115,60 TL
|Overcooked! 2
|70 TL
|17,50 TL
|Among Us
|8 TL
|4,80 TL
|PC Building Simulator 2
|161 TL
|107,87 TL
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Joe bidenden iyi yürüyo