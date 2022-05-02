Epic ve Google tekrar davalık oluyor

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Son yılların en ünlü davalarından olan Epic vs Apple’ın ateşleyicisi olan Epic Games, başını yasal işlerden ayıramıyor. Daha önce Google’a da dava açan firma şimdi tekrar Google’a dava açıyor.

Epic, Google’a komisyon vermek istemiyor

Epic’in bu seferki dava nedeni ise geçtiğimiz ay satın aldığı Bandcamp uygulaması. Bandcamp, Google Play kurallarına uymadığı için 1 Haziran’da Google Play’den kaldırılacak. Bandcamp, Google Play’in ödeme sistemi yerine kendi ödeme sistemi kullandığı için Google Play kurallarına karşı çıkmış oluyor. Google, Play Store ödeme sistemi ile her satıştan %30 komisyon almak istiyor. Bandcamp, şuan PayPal üzerinden satışlarını yapıyor. Epic, Google Play ödeme sistemine geçmelerinin inanilmaz derece zaman ve emek harcayacağını belirtiyor. Epic, bu yüzden Googla’a karşı yasal işlem başlatmış durumda.

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Bandcamp’in kurucularondan olan Ethan Diamond, 2015’ten beri Android’te kendi ödeme sistemlerini kullandıklarını belirtiyor. Ancak Google, 1 Haziran’dan itibaren yeni kurallarını uygulayarak %30 komisyon almaya başlayacak. Görünüşe göre Google, Bandcamp için bu komisyonu %20 yapmış durumda ancak şirket, hala bir komisyon ödemek istemiyor. Diamond, eğer Google’ın kuralları gerçekleşirse ya Android’ten çekilmek zorunda kalacaklarını ya platformu kullanan müzisyenlerden komisyon almak zorunda kalacaklarını ya da para kazanamayacaklarını belirtiyor. Ayrıca Diamond, kendi ödeme sistemleri ile müzisyenlere 24-48 saat içinde ödeme yapabildiklerini ancak Google Play ödeme sistemine geçmeleri halinde bu sürenin 15-45 gün olacağını belirtmiş.

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Google’dan cevap gecikmedi

Google, Epic’in bu davasının yine geçersiz ve anlamsız oldıuğunu belirtiyor. Google’a göre Epic, Bandcamp’i satın almadan önce Google Play kuralların farkındaydı ayrıca Bandcamp, değişen kuralların 18 aydır farkında. Ayrıca Google, Bandcamp’in komisyon indirimine sahip olduklarını ve Android platformunda oldukları için uygulamayı alternatif yoldan kullanıcılarına sunabileceğini de belirtmiş. Bakalım Epic Games, gerçekten mobil dünyada uygulama mağaza kurallarını değiştirebilecek mi.

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