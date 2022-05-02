Epic ve Google tekrar davalık oluyor

Son yılların en ünlü davalarından olan Epic vs Apple’ın ateşleyicisi olan Epic Games, başını yasal işlerden ayıramıyor. Daha önce Google’a da dava açan firma şimdi tekrar Google’a dava açıyor.
Epic, Google’a komisyon vermek istemiyor
Epic’in bu seferki dava nedeni ise geçtiğimiz ay satın aldığı Bandcamp uygulaması. Bandcamp, Google Play kurallarına uymadığı için 1 Haziran’da Google Play’den kaldırılacak. Bandcamp, Google Play’in ödeme sistemi yerine kendi ödeme sistemi kullandığı için Google Play kurallarına karşı çıkmış oluyor. Google, Play Store ödeme sistemi ile her satıştan %30 komisyon almak istiyor. Bandcamp, şuan PayPal üzerinden satışlarını yapıyor. Epic, Google Play ödeme sistemine geçmelerinin inanilmaz derece zaman ve emek harcayacağını belirtiyor. Epic, bu yüzden Googla’a karşı yasal işlem başlatmış durumda.
Bandcamp’in kurucularondan olan Ethan Diamond, 2015’ten beri Android’te kendi ödeme sistemlerini kullandıklarını belirtiyor. Ancak Google, 1 Haziran’dan itibaren yeni kurallarını uygulayarak %30 komisyon almaya başlayacak. Görünüşe göre Google, Bandcamp için bu komisyonu %20 yapmış durumda ancak şirket, hala bir komisyon ödemek istemiyor. Diamond, eğer Google’ın kuralları gerçekleşirse ya Android’ten çekilmek zorunda kalacaklarını ya platformu kullanan müzisyenlerden komisyon almak zorunda kalacaklarını ya da para kazanamayacaklarını belirtiyor. Ayrıca Diamond, kendi ödeme sistemleri ile müzisyenlere 24-48 saat içinde ödeme yapabildiklerini ancak Google Play ödeme sistemine geçmeleri halinde bu sürenin 15-45 gün olacağını belirtmiş.
Google’dan cevap gecikmedi
Google, Epic’in bu davasının yine geçersiz ve anlamsız oldıuğunu belirtiyor. Google’a göre Epic, Bandcamp’i satın almadan önce Google Play kuralların farkındaydı ayrıca Bandcamp, değişen kuralların 18 aydır farkında. Ayrıca Google, Bandcamp’in komisyon indirimine sahip olduklarını ve Android platformunda oldukları için uygulamayı alternatif yoldan kullanıcılarına sunabileceğini de belirtmiş. Bakalım Epic Games, gerçekten mobil dünyada uygulama mağaza kurallarını değiştirebilecek mi.Kaynakça https://9to5google.com/2022/04/30/epic-games-bandcamp-android-billing-court/ https://www.telefonino.net/app/uploads/2021/03/EPIC-GAMES-VS-GOOGLE.jpg Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.