Fortnite geri dönüyor: 6 yıl sonra Google Play'e geliyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Ödeme sistemlerinin entegrasyonu ve uygulama mağazalarındaki komisyonlar nedeniyle yıllarca Google ile davalık olan Epic Games, bu süreçte Google Play mağazasından da kaldırılmıştı. İkili arasında sağlanan uzlaşma ile Fortnite resmen Google Play mağazasına geliyor.

Fortnite eziyeti sona erdi

Aslında Google ile olan davada kademeli olarak bir ilerleme söz konusuydu. İlk olarak 2024 yılının sonlarına doğru Epic Games Store mobil sürümü Android cihazlarda erişime açılmış ve Fortnite oynanabilir hale gelmişti.

İkili arasında Kasım ayında yapılan uzlaşma sonucunda da 2025 Aralık ayında ABD Google Play mağazasında oyun doğrudan erişime açılmıştı. Yapılan açıklamaya göre 19 Mart 2026 tarihi itibariyle de global olarak Google Play mağazasında herkesin erişimine açılmış olacak. Böylece 6 yıllık bir aranın ardından Fortnite resmi olarak Google Play mağazasına dönmüş olacak. Uzlaşma gereği 2032 yılına kadar konu hakkında konuşmama kararı alan Tim Sweeney de dönüş tarihini doğruladı.

Google Play ayrıca mağazada belirli politikaları değiştireceğini duyurdu. AB, Birleşik Krallık ve ABD’de Haziran ayından itibaren alternatif ödeme sistemlerine ve mağazalara izin verilecek. Google Play ödeme sistemini kullanmak isteyenlere ise mağaza payı yüzde 30’dan yüzde 10-20 arasına çekilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

