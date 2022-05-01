Apple, geliştiricilere uygulamalarını güncellemeleri için verdiği süreyi uzattı

Apple, uzun süredir güncellenmeyen herhangi bir uygulamanın App Store'dan çekileceğini söyledikten sonra gelen tepkiler üzerine geliştiricilere uygulamalarını güncellemek için verdiği süreyi uzattı.
Süre 90 güne çıkarıldı
Geçtiğimiz günlerde Apple,uygulamaları üç yıl içinde güncellenmeyen ve 12 ay boyunca yeterli indirilmeye ulaşamayan uygulama geliştiricilerine 30 gün içerisinde uygulamalarını güncellememeleri halinde App Store'dan kaldırılacağına dair bildiri yollayacaklarını söylemişti.
Bu açıklamanın ardından birçok geliştiriciden gelen tepkileri değerlendiren Apple, 30 günlük süreyi uzatma kararı alarak uygulamalarını güncellemeleri için geliştiricilere 90 güne kadar süre verileceğini duyurdu.
Şirket, yeni güncellemeyle alakalı paylaştığı gönderide: "Apple her zaman geliştiricilerin App Store'da kaliteli yazılımlar edinmelerine ve tutmalarına yardımcı olmak ister. Bu nedenle geliştiriciler, uygulama kaldırma işlemlerine itiraz edebilir. Yakın zamanda bir bildirim almış olanlar da dahil olmak üzere geliştiricilere artık gerekirse uygulamalarını güncellemeleri için 90 güne kadar daha fazla süre verilecek." ifadelerine yer verdi.
Son 6 yıl içerisinde kriterleri karşılamayan yaklaşık 2,8 milyon uygulamayı kaldırdıklarını belirten Apple, kaldırılan uygulamalar ile alakalı uygulamayı cihazlarına önceden indirmiş olan kullanıcılar için normal şekilde çalışmaya devam ettiğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.