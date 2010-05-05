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Epson'dan sınıfının en hızlı yazıcısı: WorkForce 520

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,4b
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Yazıcı denilince akla gelen firmaların başında gelen Japonya merkezli Epson, ürün hattına en yeni hepsi bir arada yazıcısını duyurdu. Firmanın tanıttığı WorkForce 520, sınıfının en hızlısı olarak dikkat çekiyor.

WorkForce 520, ISO/IEC 24734 standartına göre siyah beyaz baskıda 15 ISO ppm, renkli baskıdaysa 5.4 ISO ppm yazma hızına sahip. Bu değerlerle sınıfının en hızlı yazıcısı olduğu duyrulan WorkForce 520 sahip olduğu Wi-Fi yeteneği sayesinde kablosuz baskı yapabiliyor ve otomatik besleyicisinde 30 sayfaya kadar kağıt saklayabiliyor. Yazıcı, mürekkep ihtiyacınıysa birbirinden bağımsız 5 farklı kartuştan sağlıyor.

Lazer yazıcılara göre %70'e yakın daha az enerji kullanan ve çift taraflı baskı desteğiyle kağıt kullanımını %50 azaltan yazıcıda belgeler 2400DPI'a kadar taranıp bilgisayar ortamına PDF formatıyla atılabiliyor yada direk olarak elektronik posta ile gönderilebiliyor.

Epson'un bugünden itibaren satışa sunduğu WorkForce 520'nin yurtdışı satış fiyatıysa 130 dolar olarak belirlenmiş.


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EstergoN_2308 7 yıl
dolum iyi değil yapmasın benim yazıcım dolumdan bozuldu
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TELESCOPE 9 yıl
piyasada kabul görmüşbir ürün,bir yakınımda vardı kartuşlara dolum yapılmıyor her seferinde yenisini almak gerekiyordu
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