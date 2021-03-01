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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2 kat güçlü ipek üretiminde kullanılabilecek ipek böceği besini geliştirildi

    Araştırmacılar ipek böceklerine dut yaprakları yerine rutinde kullanılan ipek böceği yemi ve ek olarak selülöz liflerden oluşan diyet uyguladı. Sonuçlara göre 2 kat güçlü lif üretimi sağlandı.
    01 Mart 2021, 11:02 (1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    2 kat güçlü ipek üretiminde kullanılabilecek ipek böceği besini geliştirildi

    Günümüzde ipek yalnızca kıyafet ve giysi ihtiyacını karşılamak için değil aynı zamanda cerrahi sütürler ( dikiş ipi ) ile çeşitli materyallerin üretimi için de tercih ediliyor. Şimdi ise bilim insanları ipek böceklerinin diyetinin düzenleyerek daha sağlam lif yapıları elde etmeyi başardı.

    Doğal yaşamda ipek böcekleri dut yaprakları ile beslenmekle birlikte yaprakta bulunan besinler ipek böcekleri tarafından emiliyor ve ipek üretiminden sorumlu salgı bezlerinin fizyolojik fonksiyonlarında görev alıyor. Japonya'da bulunan Tohoku University kurumu araştırmacıları ipek böceklerinin diyetini değiştirdi. Araştırmacılar ipek böceklerine dut yaprakları yerine rutinde kullanılan ipek böceği yemi ve ek olarak da selülöz liflerden ( CNFs ) oluşan diyet uyguladı.

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    İpek böcekleri

    2 kat güçlü ipek üretiminde kullanılabilecek ipek böceği besini geliştirildi

    Söz edilen selülöz liflerin, ahşap atıkları gibi selülöz içeren çeşitli doğal maddelerden elde edildiği belirtilmekle birlikte hazırlanan diyetle beslenen ipek böcekleri yine bahsi geçen lifleri ipek üretmek için salgıladıkları salgıda kullanıyor ve böylece oldukça güçlü ipek yapısı ortaya çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "Tek dozluk Johnson & Johnson aşısı acil kullanım onayı aldı"

    Son olarak yapılan testlerde özel diyetle beslenen ipek böceklerinin ürettiği liflerin, standart besinle beslenen böceklerin ürettiği ipek liflere oranla 2 kat daha güçlü olduğunun tespit edildiğini ekleyelim.

    Yeni araştırma Materials & Design adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.tohoku.ac.jp/en/press/changing_silkworm_diet.html https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127521000903?via%3Dihub https://newatlas.com/materials/silkworm-cnf-diet-stronger-silk/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu araştırmada amaç o hayvanlarının etlerini yemek değil orayı burayı estetik yaptırırken, veya tibbi bir gereklilik yüzünden yapılan ameliyatlarda ipek sütür (ameliyat ipliği)nin kopmasını engellemek. Çünkü bu hem ameliyat süresini uzatıyor hemde doktorun konsantrasyonunu bozuyor hemde ameliyat maliyeti artıyor
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    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İnsanın kendi bencil "faydası" için yapılan her hayvan sömürüsünün Dünya'yı yok etmekten başka bir şey yaradığı yok.
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Projenin aslı yerli mi yabancı mı hatırlayamadım.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    https://www.sozcu.com.tr/2016/ekonomi/ipek-boceklerini-oldurmeden-ipek-elde-etmenin-yolunu-buldu-1303547/?utm_source=dahafazla_haber&amp;utm_medium=free&amp;utm_campaign=dahafazlahaber
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    Bloodin 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O zavallı böcekleri sıcak suda haşlanmaktan kurtaran bir teknoloji bulun. İpek üretimi katliamdan başka bir şey değil... Daha kaliteli ipek elde edebilmek için, koza yırtılmasın diye böcekler daha kozanın içindeyken sıcak suda haşlanıyor. Bu şekilde koza ve böcek ayrılıyor.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    İnekleri öldürüp kesmeden hamburger yapmaya benziyor dediğiniz ki bunun üzerinde çalışıyorlar ama sentetik fiberler daha iyisini sunuyor kıyafetlerde İpek kullanımı yerine.
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