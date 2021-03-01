2 kat güçlü ipek üretiminde kullanılabilecek ipek böceği besini geliştirildi

Günümüzde ipek yalnızca kıyafet ve giysi ihtiyacını karşılamak için değil aynı zamanda cerrahi sütürler ( dikiş ipi ) ile çeşitli materyallerin üretimi için de tercih ediliyor. Şimdi ise bilim insanları ipek böceklerinin diyetinin düzenleyerek daha sağlam lif yapıları elde etmeyi başardı.

Doğal yaşamda ipek böcekleri dut yaprakları ile beslenmekle birlikte yaprakta bulunan besinler ipek böcekleri tarafından emiliyor ve ipek üretiminden sorumlu salgı bezlerinin fizyolojik fonksiyonlarında görev alıyor. Japonya'da bulunan Tohoku University kurumu araştırmacıları ipek böceklerinin diyetini değiştirdi. Araştırmacılar ipek böceklerine dut yaprakları yerine rutinde kullanılan ipek böceği yemi ve ek olarak da selülöz liflerden ( CNFs ) oluşan diyet uyguladı.

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İpek böcekleri

Söz edilen selülöz liflerin, ahşap atıkları gibi selülöz içeren çeşitli doğal maddelerden elde edildiği belirtilmekle birlikte hazırlanan diyetle beslenen ipek böcekleri yine bahsi geçen lifleri ipek üretmek için salgıladıkları salgıda kullanıyor ve böylece oldukça güçlü ipek yapısı ortaya çıkıyor.

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Son olarak yapılan testlerde özel diyetle beslenen ipek böceklerinin ürettiği liflerin, standart besinle beslenen böceklerin ürettiği ipek liflere oranla 2 kat daha güçlü olduğunun tespit edildiğini ekleyelim.

Yeni araştırma Materials & Design adlı dergide yayımlandı.

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