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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eşarj, İsveç'te şarj istasyonu kuruyor

    Temsa'nın İsveç'e ihraç ettiği elektrikli otobüslerin bölgede kurulacak Eşarj istasyonlarında şarj edileceği açıklandı. Otobüslerin trafiğe çıkmasıyla beraber istasyonlar da devreye alınacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Eşarj, İsveç'te şarj istasyonu kuruyor
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    Enerjisa Enerji'nin 2018 yılında çoğunluk hisselerini satın aldığı elektrikli şarj istasyonu ağı Eşarj, İsveç'e adım atıyor.

    Geçtiğimiz haftalarda Temsa'nın elektrikli şehir içi otobüsü MD9 electriCITY'nin ilk ihracatını İsveç'e gerçekleştirdiği, Adana'da üretilen 6 adet elektrikli otobüsün İsveç'e doğru yola çıktığı belirtilmişti. Kısa süre önce yapılan açıklamada bu otobüslerin şarjlanmalarının Eşarj istasyonlarında gerçekleştirileceği ifade edildi.

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    Dünyada toplu taşımanın geleceği elektrikli araçlar odağında şekillenmesinin yanı sıra, ekosistem için büyük bir adım olduğunu belirten Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar konuyla ilgili şunları söyledi:

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    "Eşarj olarak 2030 yılına geldiğimizde trafiğe çıkması öngörülen elektrikli araç sayısına da bağlı olarak karbon salınımına 2.5 milyon tonluk katkı verme hedefimiz var. Bu doğrultuda sadece Türk ekosistemi için değil dünya ekosistemine yarar sağlayacak adımların öncüsü olmak ve bu ekosistem içerisinde oyun kurucu şirketler arasında yer almak istiyoruz"

    Otobüslerin trafiğe çıkmasıyla beraber istasyonların da devreye alınacağı ve İsveç'te iki Türk şirketinin organizasyonunda bir projenin başlatılmış olacağı kaydedildi. Temsa'nın yurtdışına verilen ilk elektrikli otobüslerinin şarjlanma ihtiyacının 6 adet AC 22kVA gücünde çıkışı olan istasyonlar sayesinde gerçekleşeceği belirtildi.



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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye menşeyli firmaların yurtışında faaliyet göstermesi çok güzel bir haber. Artık t-shirt, kot pantolon ülkesi olmaktan çok (üretmeyelim demiyorum) teknoloji geliştiren, üreten ve ihraç eden olmalıyız. Yoksa geleceğimiz hiç parlak değil.
    Türkiye menşeyli firmaların yurtışında faaliyet göstermesi çok güzel bir haber. Artık t-shirt, kot pantolon ülkesi olmaktan çok (üretmeyelim demiyorum) teknoloj...
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    Hazreti Dentist 1 hf. ( Mesaj Silindi ) JanKlod
    Bi tane olumsuz yorum yapan yok,durduk yere hırgür çıkarmayı ne de seviyorsunuz,milletin negatif yorumları genelde padişahlık saltanatı sürmeye çalışanlara,miletten çalanlara,milleti kandıranlara,önüne gelene milli diyip gram milli olmayanlara.
    Bi tane olumsuz yorum yapan yok,durduk yere hırgür çıkarmayı ne de seviyorsunuz,milletin negatif yorumları genelde padişahlık saltanatı sürmeye çalışanlara,mile...
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    1
    edremit (Şaban Gülşen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok gurur verici hem otobüsü sat hem şarj istasyonunu kur, emeği geçenlere tebrikler...



    Öğrenmek istediğim teknik bir husus var. Bilgisi olan yazabilirse sevinirim. Haberde 6 Adet AC 22 kW çıkışı var yazıyor. Yanlış bilmiyorsam "kaba bir hesap ile" 1 saat şarjda 22 kW doluyor 10 saatte 220 kW eder. Bu otobüsün pil gücü kaç kW acaba, 22 kW istasyon ile kaç saatte şarj olacak...
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    türk firmasının bu ülkelerde olması guru verici de, daha türkiyede kaç yere açtın ki avrupa da geziyorsun.
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    JanKlod (Mert ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    @Hazreti Dentist mesela
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    Ser Jorah Mormont (Yağız Eren Ildır) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    Niye Türkiye'ye açsın güzel kardeşim? Hak-hukuk-adalet gibi kavramların olmadığı, malına her an el konulabileceği ve daha normal arabanın dahi alınamadığı bir ülkeye sermaye neden yatırım yapsın?
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    sis651 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    Eşarj'ın Türkiye'de de istasyonları var. Ancak piyasadaki araba sayısına göre elektrikli şarj sistemi firması sayısı henüz günü kurtarmayacak düzeyde. Ülkede tam elektrikli henüz Renault Zoe, BMW i3, Porsche Taycan gibi araçlar ve yurtdışından ithal Tesla gibi araçlar var. ŞArj firması olarak ise eşarj, Voltran, ZES, SHARZ var. Daha başka var mıydı hatırlamıyorum. Hani satılan model ile firma sayıları aynı. E elektrikli araçlar da sürekli şarj istasyonlarında şarjlanmıyor, günlük kullanımda evinde şarj edebiliyorsun ve daha uyguna geliyor. Bu durumda henüz bu pazarda Türkiye'de yatırım yapıp yatırımın dönütünü almak kolay değil.
    Eşarj keşke İsveç'te ciddi bir ağ kurup gelir elde edebilecek bir hizmet sağlayabilse ama bakalım, göreceğiz ne olacak.
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    NaziErBaşı (Cnr T.) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Önemli olan şey şirketin değeri artmaktayken kenepir fiyatlara hisse ya da know-how haklarının satılmaması.Yoksa isterse her tarafta ne açarsa ne yaparsa yapsın bir anlamı kalmaz.Parayı hisseyiya da haklarını satın alan adamlar asıl balı yer. türkiye de hazır para gördüğü anca cukka satılıyor.Ya da daha kötüsü... bir yemek sipariş firması kuruyosun 90 milyon insandan 30-40 milyon insan cep telefonundan senin uygulamandan sölüyor ve sen o uygulamayı+firmayı satıyorsun...neyi sattın? Müşterilerini sattın.Ölmicek-bitmicek bir kaynağı sattın...
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    orcnd (orçun ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    çok değerli bir ihracat. avrupada bu alanda büyük bir pazar oluşuyor. umarım türk şirketleri buradan pay alabilirler.
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    muhammedbolat66 (Muhammed Bolat) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel haber. Umarım daha fazla yerlere uzanmaya başlarız.
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    modifix06 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ülkeye döviz getiricek her üretim ve ihracat cok yararlı. Ülkeye döviz girmesi demek sadece girişimcinin değil senin benim bütün ülkenin refahını artıran bir şey. Umarım daha cok üretip bizde dünyaya daha cok mal ve hizmet ihraç ederiz böylece refahımız daha çok artar.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye menşeyli firmaların yurtışında faaliyet göstermesi çok güzel bir haber. Artık t-shirt, kot pantolon ülkesi olmaktan çok (üretmeyelim demiyorum) teknoloji geliştiren, üreten ve ihraç eden olmalıyız. Yoksa geleceğimiz hiç parlak değil.
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    VaporWave (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi hayırlı olsun.
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