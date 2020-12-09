Eşarj, İsveç'te şarj istasyonu kuruyor

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Enerjisa Enerji'nin 2018 yılında çoğunluk hisselerini satın aldığı elektrikli şarj istasyonu ağı Eşarj, İsveç'e adım atıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Temsa'nın elektrikli şehir içi otobüsü MD9 electriCITY'nin ilk ihracatını İsveç'e gerçekleştirdiği, Adana'da üretilen 6 adet elektrikli otobüsün İsveç'e doğru yola çıktığı belirtilmişti. Kısa süre önce yapılan açıklamada bu otobüslerin şarjlanmalarının Eşarj istasyonlarında gerçekleştirileceği ifade edildi.

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Dünyada toplu taşımanın geleceği elektrikli araçlar odağında şekillenmesinin yanı sıra, ekosistem için büyük bir adım olduğunu belirten Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar konuyla ilgili şunları söyledi:

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"Eşarj olarak 2030 yılına geldiğimizde trafiğe çıkması öngörülen elektrikli araç sayısına da bağlı olarak karbon salınımına 2.5 milyon tonluk katkı verme hedefimiz var. Bu doğrultuda sadece Türk ekosistemi için değil dünya ekosistemine yarar sağlayacak adımların öncüsü olmak ve bu ekosistem içerisinde oyun kurucu şirketler arasında yer almak istiyoruz"

Otobüslerin trafiğe çıkmasıyla beraber istasyonların da devreye alınacağı ve İsveç'te iki Türk şirketinin organizasyonunda bir projenin başlatılmış olacağı kaydedildi. Temsa'nın yurtdışına verilen ilk elektrikli otobüslerinin şarjlanma ihtiyacının 6 adet AC 22kVA gücünde çıkışı olan istasyonlar sayesinde gerçekleşeceği belirtildi.

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