Nissan Qashqai Midnight Edition satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

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Nissan Qashqai'nin yeni nesliyle ilgili çalışmalar sürerken güncel modelin özel donanımlara sahip Midnight Edition versiyonu satışa sunuldu. Tasarım değişiklikleri ve ek donanımlarıyla dikkat çeken Qashqai Midnight Edition fiyatı 364.900 TL'den başlıyor.

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Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri'nin verdiği bilgiye göre Nissan Qashqai Midnight Edition'da siyah V-Motion ızgara, karartılmış ön farlar, 19 inç çaplı siyah alaşımlı jantlar, siyah tavan rayları, Alcantara koltuklar ve siyah ayna kapakları gibi farklı detaylar dikkat çekiyor.

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Bu değişikliklerin yanı sıra Nissan Qashqai Midnight Edition'da karartılmış stoplar, ön ve arka siyah ekler, siyah hava kanalı çerçeveleri, siyah tavan ve A sütunu döşemesi, Midnight Edition kapı basamakları gibi özellikler de sunuluyor. Teknoloji tarafında ise Nissan Qashqai Midnight Edition, akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı otomatik uzun far asistanı, akıllı anahtar gibi birçok Nissan Intelligent Mobility özelliğiyle de güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor.

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Nissan Qashqai Midnight Edition benzinli veya dizel motor ile 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebilecek. Qashqai Midnight Edition'ın benzinli versiyondaki başlangıç fiyatı 364.900 TL olarak açıklanırken, dizel modele ise 384.400 TL başlangıç fiyatı biçilmiş.

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