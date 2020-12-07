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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nissan Qashqai Midnight Edition satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Nissan Qashqai'yi siyah tasarım detaylarıyla süsleyen ve zengin donanımlarıyla dikkat çeken Nissan Qashqai Midnight Edition versiyonunu benzinli veya dizel motorla tercih etmek mümkün. İşte detaylar:
    2 hf.
    6,9b
    1
    15
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    Nissan Qashqai Midnight Edition satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Nissan Qashqai'nin yeni nesliyle ilgili çalışmalar sürerken güncel modelin özel donanımlara sahip Midnight Edition versiyonu satışa sunuldu. Tasarım değişiklikleri ve ek donanımlarıyla dikkat çeken Qashqai Midnight Edition fiyatı 364.900 TL'den başlıyor.

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    Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri'nin verdiği bilgiye göre Nissan Qashqai Midnight Edition'da siyah V-Motion ızgara, karartılmış ön farlar, 19 inç çaplı siyah alaşımlı jantlar, siyah tavan rayları, Alcantara koltuklar ve siyah ayna kapakları gibi farklı detaylar dikkat çekiyor.

    Nissan Qashqai Midnight Edition satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Bu değişikliklerin yanı sıra Nissan Qashqai Midnight Edition'da karartılmış stoplar, ön ve arka siyah ekler, siyah hava kanalı çerçeveleri, siyah tavan ve A sütunu döşemesi, Midnight Edition kapı basamakları gibi özellikler de sunuluyor. Teknoloji tarafında ise Nissan Qashqai Midnight Edition, akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı otomatik uzun far asistanı, akıllı anahtar gibi birçok Nissan Intelligent Mobility özelliğiyle de güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor.

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    Nissan Qashqai Midnight Edition benzinli veya dizel motor ile 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebilecek. Qashqai Midnight Edition'ın benzinli versiyondaki başlangıç fiyatı 364.900 TL olarak açıklanırken, dizel modele ise 384.400 TL başlangıç fiyatı biçilmiş.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ONUR_345241 (ONUR D. ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2015 de Qashqai mi 3008 mi diyerekten kararsız kalıp 3008 aldım. Şuan olsa ikisini de alamazdım. Yeni araçlar artık heyecanlandırmıyor. Trafikte görürsem acaba ne iş yapıyor diye sorgulamama neden oluyor sadece..

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Geleneksel Amerika ile karşılaştırma videosu. Hem de taptaze Aralık 2020 piyasası

    2015 de Qashqai mi 3008 mi diyerekten kararsız kalıp 3008 aldım. Şuan olsa ikisini de alamazdım. Yeni araçlar artık heyecanlandırmıyor. Trafikte görürsem acaba ...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    the most important thing 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir zamanlar bu arabayı görünce aaa ne kadar güzel falan diyorduk şimdi "değişmeyen tasarım" yüzünden sıradan bir araba haline geldi
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor (ssena arıkuşu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    19 jant ile zaten olmayan konfor eksiye inmiştir.
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    mteke (Mustafa Teke) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar, Nissan QQ yeni model çıkaracağı için eldeki son araçlarını Night black falan fişman diye pazarlıyor. Benzerini Honda Civic için de yapmışlardı.
    Yanıtla +2
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    drjacob (... ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    değişen pek bi şey olmamış
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim anlamadığım neden nissan hala aynı dokunmatik müzik ve kamera ekranını değiştirmedi 2014 model Qashqaim vardı dokunmatik ekran bozuldu yenisini almadan hiç bir yerde tamir ettiremedim birde 19 jant olanlar ise lastiğin yanakları 45 olduğundan araç içine ses alıyor
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    CapriceClassic 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gece yarısı kırmızı nokta edition da bekliyorum yakında...
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    mehmetyilmaz77 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar pahali olmasa güzel araç. Tabi rakipleri de öyle. Ben en iyisi arabamın yağını değiştireyim.
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    BOLDVIPER 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    arabanın içi çok demode duruyor
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    Reis-i Eagles 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    daha yeni şampiyonlar ligi edition vardı. sarı sitede filtreleme kısmında yer kalmadı ekleyecek.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    lazloo (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Reis-i Eagles
    Aklıma bu geldi valla 😂
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    ONUR_345241 (ONUR D. ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2015 de Qashqai mi 3008 mi diyerekten kararsız kalıp 3008 aldım. Şuan olsa ikisini de alamazdım. Yeni araçlar artık heyecanlandırmıyor. Trafikte görürsem acaba ne iş yapıyor diye sorgulamama neden oluyor sadece..

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Geleneksel Amerika ile karşılaştırma videosu. Hem de taptaze Aralık 2020 piyasası

    1 Yanıt Yanıtla +15
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ONUR_345241
    Redmi note 8 i o fiyata black friday de bile almak mümkün değildi.. düşün gerisini
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    DoğanGörünümlüToros 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yakında mk2 10.yıl serisi de çıkar
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    6921 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    nissan qashqai, qashqai midnight edition ve
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