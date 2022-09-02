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    Eşarj ve Stellantis'den Türkiye şarj istasyonu ağına 200 istasyonluk katkı

    Eşarj ve Stellantis iş birliği ile Türkiye'nin 43 ilinde bulunan  Peugeot, Citroën, Opel, DS bayileri ve Eurorepar Car Service noktalarına toplam 200 adet DC hızlı şarj istasyonu kurulacak.
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    Eşarj ve Stellantis'den 200 şarj istasyonunu kapsayan iş birliği
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    Türkiye’nin önde gelen şarj istasyonu şirketlerinden olan Eşarj, Türkiye’de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması ve hızlı şarj istasyonu yatırımını teşvik etmek amacıyla iş birliklerine devam ediyor.

    Dünyanın en önde gelen otomobil üreticilerinden ve mobilite sağlayıcılarından biri olan Stellantis ile bir iş birliği anlaşması imzalayan Eşarj, 200’den fazla istasyonunu kapsayan iş birliği ile Türkiye’nin 43 ilindeki Peugeot, Citroën, Opel, DS markalarına ait otomotiv bayilerinin yanı sıra Stellantis çatısı altında yer alan ve her marka araca bakım – onarım hizmeti sunan Eurorepar Car Service noktalarında hizmet verecek.

    Eşarj ve Stellantis Türkiye iş birliğinde kurulacak tüm istasyonlar Yüksek Hızlı (DC) olacak. İş birliği sayesinde öncelikle otoparklara kurulum yapılacak ve sonrasında Stellantis’in diğer işletmelerinde kurulum sağlanacak. Bu ortaklıkla beraber müşterileri için özel olarak hazırlanmış çözümler sunan Eşarj ve Stellantis müşterileri için erişilebilir ve kamuya açık bir şarj ağı oluşturulması planlanıyor.

    Eşarj ve Stellantis'den 200 şarj istasyonunu kapsayan iş birliği

    Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

     “Gün geçtikçe elektrikli araçlar ve şarj istasyonları konusunda yatırımcıların ve kullanıcıların ilgi seviyesi de yükseliyor. Elektrikli araçların kullanımının artması için daha yaygın ve hızlı bir şarj istasyonu ağına ihtiyacımız var. Biz de bu amaçla Eşarj markamızla öncü ve stratejik iş birlikleri oluşturmak için çalışıyoruz.

    Türkiye’nin ilk ve en hızlı elektrikli araçlar şarj istasyonuyla Eşarj, ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenin bir karşılığı olarak ortaya koyduğumuz en değerli yatırımlarımızdan biri. Stellantis gibi dünyanın en önde gelen otomobil üreticilerinden biri ile bu ortaklığı gerçekleştirerek sektörümüzde çarpan etkisi yaratacağımızı düşünüyoruz”

    Stellantis Türkiye Ülke Başkanı Olivier Cornuaille ise Stellantis’in misyonunun güvenli, keyifli ve sürdürülebilir mobilite sunmak olduğunu vurgulayarak,

    “Mobilitenin geleceğinde elektrifikasyonun dönüştürücü etkisi olacak ve Stellantis olarak sektörün elektrifikasyon aksında yeni mobilite açılımına ve buradaki bu radikal dönüşüme öncülük ediyoruz. Grup olarak, 2022’nin ilk 6 ayında globalde 246 bin adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdik. 2022 Ekim ayına kadar 4 yeni elektrikli modeli pazara sunmayı, 2025 yılında ise ürün gamımızda 25’in üzerinde elektrikli modeli yollara çıkartmayı hedefliyoruz.

    Türkiye yollarında elektrikli araç modellerimizi müşterilerimizle buluşturuyoruz. Elbette bu modelleri pazara sunarken elektrikli otomobil teknolojisinin yanı sıra tüketicinin kullanım ve müşteri tecrübesi odağını da altyapı stratejilerine paydaş olma anlamında önemli bir başlık olarak takip ediyoruz. Bunların yanı sıra devlet desteği ile hayata geçirilen, Türkiye’nin elektrikli otomobil girişimini de heyecan verici bir gelişme olarak gururla izliyoruz ve yaptığımız her altyapı yatırımının bu bağlamda, lokal başarının da paydaş ve destekçisi olacak olması da ayrıca bizim adımıza oldukça önemli.

    Hızlı şarj istasyonlarına elektrikli araç kullanıcılarının erişimini kolaylaştırmak için Eşarj ile birlikte proje geliştiriyoruz. 2020 yılından bu yana Eşarj ile birlikte, “evde şarj” sistemlerini sunarak müşterilerimizin memnuniyetini üst seviyeye çıkartıyoruz. Buna ek olarak yeni meydan okumamız ise “yolda şarj” olacak. Bu proje ile marka bağımsız, tüm elektrikli araç kullanıcılarının yararlanabileceği, halka açık DC şarj istasyonlarının kurulmasına katkıda bulunacağız” dedi.

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