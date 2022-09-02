2022'de Türkiye'de en çok satılan otomobiller

Tam Boyutta Gör

ODD'nin paylaştığı verilere göre Türkiye'de otomobil satışları Ağustos ayında yüzde 21,3 oranında azaldı. Ocak-Ağustos dönemine bakıldığında ise yüzde 9,4 oranında bir kayıp söz konusu. Peki 2022'de Türkiye'de en çok satılan arabalar hangileri oldu?

8 aylık satışlara baktığımızda Fiat Egea Sedan'ın açık ara lider olduğunu görmekteyiz. 39.197 adet satan modeli 25.357 adetle Renault Clio takip ediyor. Toyota Corolla'nın üçüncü sırada yer aldığı listede Duster, ilk beşte yer alıp Türkiye'de üretilmeyen tek model. Beşinci sırada ise Egea Cross yer alıyor.

2022'de Türkiye'de en çok satılan arabalar Sıra Model Adet 1. Egea Sedan 39.197 2. Clio 25.357 3. Corolla 21.160 4. Duster 16.936 5. Egea Cross 15.590 6. Megane Sedan 13.740 7. i20 9.941 8. Taliant 9.268 9. Bayon 8.232 10. Passat 7.392

Otomobil satışları Ağustos ayında yüzde 21,3 azaldı 11 sa. önce eklendi

Satışlara Ağustos ayı özelinde baktığımızda da Egea Sedan'ın liderliği devam ediyor. Fakat bu kez onu 2.199 adet satan Corolla takip ediyor. Megane Sedan'ın üçüncü sırada yer aldığı listede Duster az farkla dördüncülüğe yerleşmiş durumda.

2022 yılı Ağustos ayında en çok satılan arabalar Sıra Model Adet 1. Egea Sedan 3.095 2. Corolla 2.199 3. Megane Sedan 1.886 4. Duster 1.808 5. Egea Cross 1.456 6. Passat 1.396 7. Tucson 1.190 8. T-Roc 1.023 9. i20 994 10. Clio 980

Satışlara baktığımızda yüksek fiyatlar ve araç bulunurluğundaki sıkıntının büyük rol oynadığını görmekteyiz. Egea Sedan, Corolla ve Duster gibi sınıfının görece ekonomik modelleri listelerin üst sıralarından düşmüyor.

Ayrıca Türkiye'de üretilen modellerin bulunurluk avantajı olarak genelde ilk 10'da yer aldığı da dikkat çekici bir durum. Geçen yıla kadar Türkiye'de üretilen Honda Civic Sedan'ı genelde ilk 10'da görürdük ancak artık Tayvan'dan ithal edilen model pek üst sıralara çıkamıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.