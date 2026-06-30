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    Hırsızların hedefinde artık yapay zeka veri merkezleri var

    Yapay zeka veri merkezlerine yönelik milyarlarca dolarlık yatırımlar hırsızların dikkatini çekti. Operasyonda 1,3 milyon dolar değerindeki çalıntı ekipman ve bakır kablo ele geçirildi.

    Hırsızların hedefinde artık yapay zeka veri merkezleri var Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka odaklı veri merkezi yatırımlarının hız kazanması teknoloji sektörünün yanı sıra organize kargo hırsızlığı ağlarını da harekete geçirdi. ABD'de gerçekleştirilen iki farklı operasyonda, toplam değeri 1,3 milyon doları aşan çalıntı veri merkezi ekipmanı ve bakır kablo ele geçirildi.

    Bakır kablo ve ekipmanlar ele geçirildi

    Aktarılan bilgilere göre kolluk kuvvetleri bir kamyon parkında yaklaşık 300 bin dolar değerindeki bakır kablo makaralarını taşıyan çalıntı bir dorseyi buldu. Söz konusu kabloların, veri merkezlerindeki sunucuların enerji altyapısında kullanılabilecek nitelikte olduğu belirtiliyor.

    Kamyon parkının sahibi ise aynı sürücünün bir hafta önce de bu kez yaklaşık 1 milyon dolar değerinde veri merkezi ekipmanı taşıyan başka bir çalıntı dorseyi aynı tesise bıraktığını yetkililere bildirdi.

    Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre iki hırsızlık olayı birbirinden yüzlerce kilometre uzaklıktaki farklı noktalarda gerçekleşti. Bu, organize yük hırsızlığı ağlarının ülke genelinde faaliyet gösterdiğine işaret ediyor. Hırsızların dorse üzerindeki plakayı da değiştirdiği bildiriliyor. Ancak dorsenin bulunması ise üzerindeki GPS takip sistemi sayesinde gerçekleşti. Veri merkezi ekipmanlarını taşıyan diğer dorsenin nasıl ortaya çıkarıldığı ise açıklanmadı.

    Sunucular pahalı ancak satılması kolay değil

    Veri merkezi ekipmanları milyonlarca dolarlık değerleri nedeniyle cazip hedefler olarak görülüyor. Buna karşın uzmanlara göre bu tür ürünlerin yasa dışı pazarda el değiştirmesi, tüketici elektroniğine kıyasla oldukça zor.

    Bunun en önemli nedenleri arasında bu sistemlerin çoğunlukla kurumsal müşteriler ve büyük şirketler tarafından satın alınması, cihazların seri numaralarıyla takip edilebilmesi ve alıcıların genellikle fatura ile resmi garanti belgelerini talep etmesi yer alıyor. Bu durum, çalıntı veri merkezi ekipmanlarının elden çıkarılmasını önemli ölçüde zorlaştırıyor.

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    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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