iPhone SE 4'ün muhtemel tasarımı paylaşıldı: Neler bekleniyor?

iPhone SE 4'ün bir özelliği daha belli oldu
Hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone SE 3 satış beklentilerini karşılamadı ve dördüncü nesil iPhone SE 4'ün önemli yenilikler sunacağı söyleniyor. Bu aşamada iPhone 14'e benzer şekilde 6,1 inç ekran, Face ID ve çentikli tasarıma geçiş yapılacağından sizlere bahsetmiştik. Ancak iPhone 14 ile olan benzerlikler bununla sınırlı olmayabilir.
Aktarıldığı kadarıyla iPhone SE 4, daha önceki çentikli tasarım iddialarına kıyasla daha modern bir görünüme sahip olacak. Bu noktada, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'e benzer şekilde Dynamic Island kesiti ve çeşitli işlevler sunacağı söyleniyor. Sızdırılan şema görüntülerinde ise, telefonun selefinde olduğu gibi sadece bir arka kamerayla tanıtılacağını görüyoruz.
iPhone SE 4'ün çıkış tarihi ise halen netleşmedi. Ancak iPhone SE 3'ün Mart 2022, SE 2'nin ise Nisan 2020'de tanıtıldığını hatırlatalım. Bu da iki yıllık bir aralığa işaret ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki ay sürpriz bir duyuruyla karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.