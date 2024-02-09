Tam Boyutta Gör Apple’ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4, bildiğiniz gibiuzun süredir gündemde yer alıyor. Öyle ki bu modelin Apple'ın ilk 5G modeminden güç alacağı ve iPhone XR&14 gövdesi üzerine kurulacacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone SE 4'ün tasarımına ilişkin bazı yeni bilgiler paylaşıldı. Kullanıcıları şaşırtabilir.

iPhone SE 4'ün bir özelliği daha belli oldu

Hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone SE 3 satış beklentilerini karşılamadı ve dördüncü nesil iPhone SE 4'ün önemli yenilikler sunacağı söyleniyor. Bu aşamada iPhone 14'e benzer şekilde 6,1 inç ekran, Face ID ve çentikli tasarıma geçiş yapılacağından sizlere bahsetmiştik. Ancak iPhone 14 ile olan benzerlikler bununla sınırlı olmayabilir.

Aktarıldığı kadarıyla iPhone SE 4, daha önceki çentikli tasarım iddialarına kıyasla daha modern bir görünüme sahip olacak. Bu noktada, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'e benzer şekilde Dynamic Island kesiti ve çeşitli işlevler sunacağı söyleniyor. Sızdırılan şema görüntülerinde ise, telefonun selefinde olduğu gibi sadece bir arka kamerayla tanıtılacağını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör iPhone SE serisi, ana akım iPhone'lardan daha ucuz olduğundan Apple'ın fiyat artırıp artırmayacağı bilinmiyor. Niketim yaklaşmakta olan modelin 3nm yonga setine sahip olacağı da söylentiler arasında. Dolayısıyla çıkış tarihine bağlı olarak A17 Pro veya A18 Pro ile karşılaşabiliriz.

Apple Vision Pro'nun ekranı mikroskop altında incelendi 19 sa. önce eklendi

iPhone SE 4'ün çıkış tarihi ise halen netleşmedi. Ancak iPhone SE 3'ün Mart 2022, SE 2'nin ise Nisan 2020'de tanıtıldığını hatırlatalım. Bu da iki yıllık bir aralığa işaret ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki ay sürpriz bir duyuruyla karşılaşabiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone SE 4'ün muhtemel tasarımı paylaşıldı: Neler bekleniyor?