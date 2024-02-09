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    iPhone SE 4'ün muhtemel tasarımı paylaşıldı: Neler bekleniyor?

    Apple'ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4'ün bir özelliği daha belli oldu. Uzun süredir ertelenen cihaz, iPhone 14 Pro ve Pro Max'e benzeyecek. İşte detaylar...  
    iPhone SE 4'ün muhtemel tasarımı paylaşıldı: Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4, bildiğiniz gibiuzun süredir gündemde yer alıyor. Öyle ki bu modelin Apple'ın ilk 5G modeminden güç alacağı ve iPhone XR&14 gövdesi üzerine kurulacacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone SE 4'ün tasarımına ilişkin bazı yeni bilgiler paylaşıldı. Kullanıcıları şaşırtabilir.

    iPhone SE 4'ün bir özelliği daha belli oldu

    Hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone SE 3 satış beklentilerini karşılamadı ve dördüncü nesil iPhone SE 4'ün önemli yenilikler sunacağı söyleniyor. Bu aşamada iPhone 14'e benzer şekilde 6,1 inç ekran, Face ID ve çentikli tasarıma geçiş yapılacağından sizlere bahsetmiştik. Ancak iPhone 14 ile olan benzerlikler bununla sınırlı olmayabilir.

    Aktarıldığı kadarıyla iPhone SE 4, daha önceki çentikli tasarım iddialarına kıyasla daha modern bir görünüme sahip olacak. Bu noktada, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'e benzer şekilde Dynamic Island kesiti ve çeşitli işlevler sunacağı söyleniyor. Sızdırılan şema görüntülerinde ise, telefonun selefinde olduğu gibi sadece bir arka kamerayla tanıtılacağını görüyoruz.

    iPhone SE 4'ün muhtemel tasarımı paylaşıldı: Neler bekleniyor? Tam Boyutta Gör
    iPhone SE serisi,  ana akım iPhone'lardan daha ucuz olduğundan Apple'ın fiyat artırıp artırmayacağı bilinmiyor. Niketim yaklaşmakta olan modelin 3nm yonga setine sahip olacağı da söylentiler arasında. Dolayısıyla çıkış tarihine bağlı olarak A17 Pro veya A18 Pro ile karşılaşabiliriz.

    iPhone SE 4'ün çıkış tarihi ise halen netleşmedi. Ancak iPhone SE 3'ün Mart 2022, SE 2'nin ise Nisan 2020'de tanıtıldığını hatırlatalım. Bu da iki yıllık bir aralığa işaret ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki ay sürpriz bir duyuruyla karşılaşabiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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