OpenCore, eski Mac'lere macOS Ventura yüklemenize izin veriyor

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların en yeni macOS sürümünü Apple’ın desteği kestiği Mac’lere yüklemelerine imkan tanıyan OpenCore, beta sürecinden çıktı ve artık denemek isteyen tüm kullanıcılar için indirilebilir.

Dinamik ada eski iPhone'larda nasıl kullanılır? 1 hf. önce eklendi

OpenCore Legacy Patcher (OCLP), Apple’ın resmî desteği olmadan eski Mac’lerin macOS Big Sur, Monterey, Ventura’yı çalıştırmasını sağlayan bir araç. Araç, Windows PC’lerde macOS çalıştırmak için iyi bilinen bir yöntem olan Hackintosh için kullanılan aynı OpenCore önyükleyicisine dayanıyor.

macOS Ventura’nın ilk beta sürümünün yayınlanmasının birkaç ay sonra aracın geliştiricileri, programın çalıştığına dair paylaşımlarda bulundular. Geliştiricilere göre Apple, eski sürücülerin çoğunu macOS 13’ten kaldırdı. Bunun nedeni; bu sürümün artık 7. nesilden daha eski Intel işlemcili Mac’leri desteklememesi. Bu kısıtlamalara rağmen, programın son sürümü Apple tarafından desteği kesilen modellere başarıyla hayat veriyor.

OpenCore ile macOS Ventura yüklenebilen modeller şu şekilde:

2008 - 2016 MacBook

2009 - 2017 MacBook Air

2008 - 2016 MacBook Pro

2009 - 2017 Mac mini

2007 - 2017 iMac

2008 - 2013 Mac Pro

Programın hâlâ geliştirilme aşamasında olduğunu ve Apple’ın onay vermediği değişiklikler yaptığını belirtmek gerek. Mac'i iş bilgisayarı kullananlar için ideal bir çözüm değil. Program hakkında detaylı bilgiye GitHub sayfasından ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

macOS Haberleri

Eski Mac'lere macOS Ventura nasıl yüklenir?