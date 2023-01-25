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    OpenCore, eski Mac'lere macOS Ventura yüklemenize izin veriyor

    OpenCore adlı araç, kullanıcıların desteklemeyen Mac'lere en yeni macOS sürümlerini kurmalarına izin veriyor. OpenCore 0.6.0 indirilmeye açıldı.                 
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    OpenCore macOS Ventura Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıların en yeni macOS sürümünü Apple’ın desteği kestiği Mac’lere yüklemelerine imkan tanıyan OpenCore, beta sürecinden çıktı ve artık denemek isteyen tüm kullanıcılar için indirilebilir.

    OpenCore Legacy Patcher (OCLP), Apple’ın resmî desteği olmadan eski Mac’lerin macOS Big Sur, Monterey, Ventura’yı çalıştırmasını sağlayan bir araç. Araç, Windows PC’lerde macOS çalıştırmak için iyi bilinen bir yöntem olan Hackintosh için kullanılan aynı OpenCore önyükleyicisine dayanıyor.

    macOS Ventura’nın ilk beta sürümünün yayınlanmasının birkaç ay sonra aracın geliştiricileri, programın çalıştığına dair paylaşımlarda bulundular. Geliştiricilere göre Apple, eski sürücülerin çoğunu macOS 13’ten kaldırdı. Bunun nedeni; bu sürümün artık 7. nesilden daha eski Intel işlemcili Mac’leri desteklememesi. Bu kısıtlamalara rağmen, programın son sürümü Apple tarafından desteği kesilen modellere başarıyla hayat veriyor.

    OpenCore ile macOS Ventura yüklenebilen modeller şu şekilde:

    • 2008 - 2016 MacBook
    • 2009 - 2017 MacBook Air
    • 2008 - 2016 MacBook Pro
    • 2009 - 2017 Mac mini
    • 2007 - 2017 iMac
    • 2008 - 2013 Mac Pro

    Programın hâlâ geliştirilme aşamasında olduğunu ve Apple’ın onay vermediği değişiklikler yaptığını belirtmek gerek. Mac'i iş bilgisayarı kullananlar için ideal bir çözüm değil. Program hakkında detaylı bilgiye GitHub sayfasından ulaşabilirsiniz.

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    MaDMaxiBo 25 dakika önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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