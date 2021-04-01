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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eski Mercedes ve Volkswagen tasarımcısı Murat Günak, TOGG'un Tasarım Lideri oldu

    2019'un sonunda ilk meyvelerini gördüğümüz Türkiye'nin Otomobili projesine ilk etapta danışman olarak destek veren Murat Günak, artık TOGG kadrosuna Tasarım Lideri olarak dahil oldu.
    01 Nisan 2021, 13:38 (1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    55

    Eski Mercedes ve Volkswagen tasarımcısı Murat Günak, TOGG'un Tasarım Lideri oldu
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    Yerli otomobilin 2022 yılının sonunda yollara çıkması için çalışmalar sürerken, diğer yandan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) kadrosu da alanında tecrübeli isimlerle genişlemeye devam ediyor.

    Yerli otomobil projesine ilk etapta danışman olarak dışarıdan destek veren ünlü tasarımcı Murat Günak sonunda Tasarım Lideri olarak TOGG ekibine dahil oldu.

    Yapılan açıklamada "#YeniLigeYolculuk’a başlarken danışman olarak yanımızda olan dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak 1 Nisan itibariyle TOGG Tasarım Lideri olarak ekibimize katıldı" ifadelerine yer verildi.

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    Murat Günak kimdir?

    1957 İstanbul doğumlu Murat Günak Ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra, yurt dışında, Kassel'deki Hochschule für Bildende Künste'de (Güzel Sanatlar Akademisi) endüstriyel tasarım bölümünde eğitim aldı. Daha sonra Londra'daki Kraliyet Sanat Koleji'nde Claude Lobo ve Patrick Le Quément idaresi altında çalıştı, Ford tarafından sponsor olunan Otomotiv Tasarım Ustası ödülüne layık görüldü.

    Eski Mercedes ve Volkswagen tasarımcısı Murat Günak, TOGG'un Tasarım Lideri oldu

    Mezun olduktan sonra iki yıl Ford Almanya'da çalışmış ve daha sonra 8 yıl Mercedes-Benz'de tasarımcılık yaptı. Günak, 1994 yılında Peugeot'ya Tasarım Şefi olarak atandı ve 1998'de Mercedes-Benz ve DaimlerChrysler'e tüm binek otomobiller için Başkan Yardımcısı olarak geri döndü.

    Nisan 2003'te Volkswagen marka grubu Tasarım Ekibi'ne katıldı ve 1 Ocak 2004'te Volkswagen Grubu'nun Tasarım Müdürü olarak görev aldı. Görevi sırasında gruptaki tüm markaların tasarım faaliyetlerinden sorumluydu. 2007'de Volkswagen'deki eski çalışan Walter de'Silva ile yer değiştirdi.

    Danışman şirketi MGMO GmbH aracılığıyla Temmuz 2008 ve Ocak 2009 arasında Mindset AG'nin İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

    Fransa'da 2011-2013 arasında üretilen "Mia electric" adlı yeni bir elektrikli araç projesine katıldı.



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    Bloodin 1 gün önce

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    recplayer 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Togg haberleri yine düşmeye başladığına göre seçim yaklaşıyor galiba



    Cidden yapılacak olsa içim yanmaz da neyse kısmet bu işler
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    TheCaliph_ 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    https://www.sozcu.com.tr/2019/otomotiv/yerli-otomobilin-tasarimcisi-murat-gunak-kimdir-5535511/

    Tarihe dikkat.
    9 Yanıt Yanıtla +70
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    C Clusive 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2013 yerli uçak çıkmıştı sözde... Bunlara Togguz biz.
    2 Yanıt Yanıtla +66
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    Yorumlar (84) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    monacomen 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Madem blog yapacaktın niye yazıyorsun, sözüm ona laf sokayım blok koyayım ardından laf edemesin hesaabı. Sanki SS alıp ardından cevap yapıştıramayacağız. Bak orada ne demişim:

    "Bir partiyi veya insanını sevmeyebilirler ama göz göre de böyle algı yönetimi yapıp çamur atılması, haberin çarpıtılmasını insan içine yetiremiyor." 

    Haberdeki otomobil tasarımcısı üzerine çarpıtılmış mesajlar yazıyorsunuz, belli ki sorun Akp değil bu ünlü tasarımcının Türkiye'de otomobil tasarlaması zorunuza gidiyor. Her zaman bir balhaneniz olacaktır. Şimdi koşa koşa gidebilirsin Rambo ardına bile bakma bence.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Homerius (huseyin omer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    iyi de, hani yurtdisinda egitim alanlar teroristti? bu da bosa mi cikti?

    yoksa yapilan bunca 'egitim reformu'na ragmen bir tasarimci yetistiremedik mi?
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    anticor (Gercek Ad.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bakalım kimler nasıl çamur atıp kıvırmaya gelmiş.

    Aaa tasarımcı olan kişi tasarım liderliğine terfi ediyor ve eski haberleri getirip çamur atmaya devam... Ulan var ya bir koyunlarda bir de sizin gibi ota foka çamur atanlardan temizlemek gerek ülkeyi. İki ucu kblu değneğin birinde siz diğerinde koyu koyunlar...
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    -dead (emreee ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yav he

    5 kere togg un tasarımcısı oldu bu adam :D
    togg sedan; 850 bin tl
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    BlackGhost12 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arabanın üretimi hariç her gün her şey var haberlerde.



    3 tane pininfarinanın ürettiği lansman araçları ile ortada gezmeniz bitsin önce.
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    PURECAUCASIANWHITE 1 hf. ( Mesaj Silindi ) BlackGhost12
    Alibabadan 10-15 tane sipariş ederler seçim öncesi
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    Glitz (Erdogan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biliyorsunuz birçok elektrikli otomobil ürettiğini söyleyen ismini bilmediğimiz kurulalı 2-3 yıl bile olmamış şirketler var. Almanya'da bir grup var 3. dünya ülkelerine böyle güzel paketlenmiş milli duygular içeren yerli otomobil şovu yapıyor, bu hizmeti alan devlet içeride PR yapmış oluyor, alman şirket de cebini dolduruyor. Anlayacağınız herkes kazançlı çıkıyor bu işten. Hatta bu şirket bizim yerli otonun'u vietnam'a da satmış (vietfast) pek de uğraşmamışlar ufak dokunuşlarla kasada ön ızgarada vs farklılıklar yapmışlar.

    Yerli otonun hikaye olduğunu herkes biliyor da bu yerli oto operasyonunu 3. dünya ülkelerine paket halinde sunan bir alman şirketi olduğunu biliyor muydunuz :)


    Artık şunu yazmaya bile korkar oldum, dava falan açılmaz umarım, ben moritanyada yaşıyorum ve buradaki arkadaşlardan bahsediyorum. Vietnam da can ciğer kardeşimizdir.
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    1234Rambo 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    her akp projesi vatandaşa yoksulluk olarak geri döner. parayı kamyonla birileri yer. şaşmaz.
    Yanıtla +3
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    ogameci 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Japon 4 asgari ücrette yerli arabasını alıyor

    BİZ 200 asgari ücrete alamayacağız yerli arabayı
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    R retro61 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ogameci
    Arabayı alınca iş bitiyor mu..
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    PURECAUCASIANWHITE 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ogameci
    Vestelin telefonları gibi "yerli" yaparsan heralde ithalle hemen hemen aynı fiyat olur
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    U ufo 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    e zaten dizaynlar satın alınmadı mı? HErkes italyanlardan almıyor muydu? Kasa masa hazır bu abiye niye para veriyoruz?
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    mtanhu (murat ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Murat Günak, Vw grubuna milyarlarca para kazandırmış bir ekinin başındaydı. Türkiye pek popüler biri değil ama kendisini ben 15 yıl öncesinden de biliyordum. Eğer bu adam bu ekinin başına geliyorsa iş ciddi. Başarılar diliyorum ekibe...
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    9931 kez okundu.
    78 kişi, toplam 84 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    togg, murat günak kimdir ve
    4 etiket daha tasarım togg tasarım lideri Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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