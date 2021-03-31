Yeni Renault Kangoo Fransa'da siparişe açılıyor: İşte Avrupa fiyatı ve detaylı görseller

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Yaklaşık 4 ay önce örtüsü kaldırılan yeni nesil Renault Kangoo için Avrupa macerası başlıyor. Renault, yeni Kangoo'yu Nisan ayından itibaren Fransa'da siparişe açıyor. Yeni Renault Kangoo fiyatı ise 24 bin 900 euro'dan başlıyor.

Her ne kadar geniş aileler gözünü SUV'lara dikmiş olsa da Renault Kangoo, yeni tasarımı ve teknolojileriyle bu alanda kendine yer açmaya çalışacak. Yenilenen yüzü, krom detayları, belirgin omuz çizgisi ve eski nesilde olduğu gibi açılır arka camlarıyla dikkat çeken yeni Kangoo'da tüm versiyonların LED teknolojisine sahip ön ve arka farlarla satılacağı açıklandı.

Yeni nesil Kangoo'nun iç mekanında da dişe dokunur bir değişim yaşandığını görmüştük. Fransız marka, ahşap görünümlü detayların da karşımıza çıktığı alanda sürücü koltuğunun daha ergonomik olduğunun altını çiziyor. Bunun yanı sıra yaşam alanında toplamda 49 litreye varan saklama alanlarının bulunduğu ve ses yalıtımının yüzde 10 oranında artırıldığı da hatırlatılan detaylar arasında.

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Yeni Renault Kangoo'nun 90 derece açılan ön kapıları ve açılma genişliği 615 mm olan kayar kapı sayesinde yaşam alanına erişim konusunda sınıfının en iyisi olduğu belirtiliyor. Üç yetişkinin rahatlıkla seyahat edebileceği arka koltuklar, 2/3 ve 1/3 şeklinde kolayca katlanarak pratik bir kullanım sunuyor. Koltuklar dik konumdayken 775 litre bagaj hacmi sunan yeni Kangoo, koltuklar katlandığında 2.70 metre uzunluğa ve 3500 litre hacme sahip geniş bir hacim vadediyor.

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Tamamen yeni Renault EASY LINK multimedya sistemi ve navigasyon özelliğine sahip 8 inç multimedya ekranı gibi özelliklere sahip olan yeni Renault Kangoo'da yolculukları daha güvenli ve keyifli hale getirmek için 14 adet sürüş asistan sistemi standart olarak sunuluyor. Aktif acil durum fren sistemi, dur-kalk ve şerit takip özelliğine sahip adaptif hız sabitleyici ve akfit kör nokta görüntüleme sistemi bunlardan bazıları.

Fransa'da Zen ve Intens olmak üzere iki farklı versiyonla satılan yeni Renault Kangoo'nun kaputu altında 100 ve 130 beygirlik güç çıkışları bulunan 1.3 litre TCe FAP benzinli motorun yanı sıra 95 beygirlik 1.5 litre BluedCi dizel motor bulunuyor. Yeni Kangoo'nun Avrupa'daki satışları Haziran ayında başlayacak.

Versiyon Motor Fiyat (KDV dahil) Zen TCe 100 FAP 24.900 euro Zen Blue dCi 95 25.900 euro Intens Blue dCi 95 27.400 euro Intens TCe 130 FAP 27.900 euro

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