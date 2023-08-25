Makyajlı Hyundai Elantra Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Hyundai Elantra fiyat listesi 💸 (Ağustos 2023)
- Yeni Hyundai Elantra, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Konforlu ve gösterişli iç mekan
- Motor
- İki farklı donanım seçeneği
- Yorumlar
|Versiyon
|Fiyat
|1.6 MPi Prime CVT Benzin Otomatik
|1.395.000 TL
|1.6 MPi Elite CVT Benzin Otomatik
|1.580.000 TL
Yeni Hyundai Elantra, özellikleriyle neler sunuyor❓
Makyajlı Hyundai Elantra, şık tasarım özellikleri ve ayrıştırıcı görünüşüyle segmentinin en dikkat çekici üyelerinden biri haline geldi. Sportif çizgilere sahip aracın Türkiye’deki hedefi, sportif ve farklı bir tasarıma sahip sedan araç isteyenlere üst düzey rahatlık sunmak. Bu amaçla hazırlanan otomobilde sert geçişler ve keskin hatlar bulunuyor. Aynı zamanda matematiksel kavramlara da dayanan bu özel tasarım, gelişmiş bir dijital tasarım teknolojisi. Parametrik Dinamik tasarımı basitçe tanımlamak için; tek bir noktada üç çizginin buluşması denilebilir.
Önden arkaya doğru uzanan sert geçişler ise tekrar ön kapılarda birleşmeye başlıyor. Arka taraftaki uzunlamasına konumlandırılan stop lambalar ise sağ ve sol tarafta gövdeye doğru uzanmaya başlıyor. H şeklinde bir form sunan arka far tasarımı, yenilenen arka tamponla beraber muhteşem bir uyum içinde. Siyah ve gri renkli plastik eklentilerle sportiflik artarken dört kapılı bir coupe esintileri de yakalanıyor.
Konforlu ve gösterişli iç mekan
Hyundai Elantra, tasarımı ve estetik iç mekanıyla C sedan segmentinde fark yaratırken aynı zamanda 474 litrelik bagaj hacmiyle de ailelerin geniş yükleme alanı ihtiyacını da rahatlıkla karşılıyor. Arka sıradaki diz mesafesi de yine bir önceki modele göre 58 mm daha fazla. Yani rahat bir yolculuk için toplam 964 mm’lik bir değer sunuyor. Yeni Elantra’nın uzunluğu ise makyajlı versiyonda 60 mm artıyor ve 4.710 mm’ye ulaşıyor.
Motor
Kullanıcısına farklı deneyimler sunabilen otomobil, 123 beygirlik 1.6 litre benzinli atmosferik motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. CVT şanzımanla kombine edilen bu ünite, yakıt ekonomisi ve optimum verimlilik için ideal.
İki farklı donanım seçeneği
Elite donanım paketinde, dur-kalk özellikli akıllı hız sabitleme sistemi, uzunlanmasına yerleştirilen H formundaki LED arka lambalar, açılabilir tavan, elektronik park freni, kablosuz şarj sistemi, elektrokrom iç dikiz ayna, deri döşeme, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar standart olarak sunulmaktadır. Tam 9 farklı gövde rengiyle gelen yeni Elantra’daki “Ekotronik Gri”, “Meta Mavi” ve “Derin Kırmızı” ise makyajlı modelde ilk kez sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.